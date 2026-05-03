Nevyužitá nabídka smíru u žaloby na VRT v Ústeckém kraji. Kraj trval na soudním řešení a prohrává

Soud jako důsledek odmítnutí nabídky smíru
Sdružení měst a obcí Koridor D8 (SMO KD8) a obec Přestavlky podaly žalobu v létě 2025 poté, co selhaly opakované pokusy o věcnou dohodu s Ústeckým krajem. Součástí tohoto kroku byla i nabídka smírného řešení, která by umožnila spor ukončit bez soudního řízení. Kraj ji odmítl. Obce dlouhodobě upozorňovaly zejména na dvě zásadní témata:
- nevyhodnocení dopadů Terminálu Roudnice VRT,
- neřešený souběh VRT a dálnice D8 v mimořádně citlivém území v těsné blízkosti hory Říp.
„Naším cílem nikdy nebylo blokovat výstavbu VRT. Podmínkou ale je, aby její dopady byly odborně a férově vyhodnoceny a aby stát a kraj s obcemi jednal partnersky. O to jsme se snažili opakovaně – včetně nabídky smírného řešení Ústeckému kraji. Bohužel bez výsledku,“ řekl tehdy předseda SMO KD8 Martin Klečka.
Klíčové téma: dopady Terminálu Roudnice VRT
Jedním z hlavních sporů je plánovaný Terminál Roudnice nad Labem VRT, který zásadně ovlivní dopravní i rozvojové vztahy v regionu Roudnicka, Lovosicka a Litoměřicka. Podle obcí nebyly jeho dopady v rámci územního plánování dostatečně vyhodnoceny a ani nijak nebyly určeny následné úkoly v rámci územního plánování k dalšímu dopracování, např. formou územní studie. Právě potřeba komplexního posouzení dopadů Terminálu VRT se v posledních měsících stala jedním z hlavních témat veřejné debaty o vysokorychlostní trati na Podřipsku.
Další řízení před krajským soudem
Nejvyšší správní soud nyní uložil Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby se podrobněji zabýval otázkou variantního řešení trasy. Rozhodnutí tak neznamená konečný verdikt, ale potvrzuje, že námitky obcí nebyly v předchozím řízení dostatečně vypořádány.
„Rozhodnutí NSS vnímáme jako potvrzení, že naše připomínky byly důvodné. Současně považujeme za mimořádně nešťastné, že kvůli dřívějšímu odmítnutí nabídky smíru ze strany Ústeckého kraje došlo až na soudní spor. Reálně teď hrozí zrušení celé 5. aktualizace ZUR, což nikdy nebylo naším cílem a i nadále jsme připraveni hledat mimosoudní řešení,” doplňuje Martin Klečka za žalující stranu Sdružení měst a obcí Koridor D8.
Zástupkyně Ústeckého kraje Naděžda Studenovská již dříve uvedla, že kraj sice chápe obavy obcí a obyvatel a je připraven s nimi spolupracovat, avšak nemůže přijmout tezi, že by při přípravě 5. aktualizace ZÚR jakkoliv pochybil.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) znovu potvrzuje, že není odpůrcem výstavby VRT, že je připraveno pokračovat v jednáních a hledat řešení, které bude respektovat jak potřeby státu, tak ochranu území a kvalitu života jeho obyvatel, jako se mu to dlouhodobě daří ve spolupráci se Středočeským krajem.
Zdroj: SMO KD8