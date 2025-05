Nevyužitý trh za miliony? Po 10 letech vývoje technologie přináší český startup RoarFun™ do USA zábavu budoucnosti.

Společnost RoarFun™ spolupracovala s klíčovým sponzorem na B2B konferenci MRO Americas Aviation, která se konala ve Světovém kongresovém centru v Georgii. Účastníkům nabídli nezapomenutelný zážitek, který si návštěvníci nemohli nechat ujít. Na míru postavený letecký simulátor s širokoúhlými 3Real obrazovkami a pohyblivý simulátor Formule s virtuální realitou přilákal davy, zapojil návštěvníky, pomohl klientovi získat více potenciálních zákazníků a zvýšil povědomí o jeho značce na akci. Klíčem je důraz na detail - společnost RoarFun™ používá materiály prémiové kvality a licencované komponenty od známých závodních a leteckých výrobců.

Victor Goldobin, generální ředitel společnosti RoarFun™, byl unešený: “Po deseti letech vývoje naší technologie v Brně jsme opravdu nadšeni naším prvním krokem do USA. Naše poslání je jednoduché: přinášet štěstí lidem všech věkových kategorií kdekoli. Chápu, že to zní jako klišé, ale je to velmi snadno dosažitelné. Státní instituce a firmy si objednávají mobilní zábavu na své akce, což jim pomáhá dosahovat marketingových cílů. Návštěvníci si mohou užívat zábavu zcela zdarma. Je to skvělá kombinace pro všechny strany. Tento projekt v Atlantě nám ukázal, že se pečlivé plánování vyplatilo a vše usnadnilo klientovi i návštěvníkům. Skvělá odezva klientů i návštěvníků nám potvrzuje, že naše podnikání má v USA velký potenciál. Minulý týden jsem navštívil ve Washingtonu konferenci SelectUSA Investment Summit, kde jsem se setkal se zástupci asi 30 států. Byla to cenná zkušenost, protože během několika dní se můžete setkat s představiteli z celých Spojených států. Mnohem lépe pochopíte sílu jednotlivých států, ale i to, jakou podporu můžete získat.”

Během tří dnů si lidé vyzkoušeli letecký simulátor a dostali krátkou instruktáž o pilotování, než vzlétli v realistickém simulátoru ze známého mezinárodního letiště princezny Juliany na ostrově Svatý Martin. Pomocí pohyblivé platformy a řídící páky s oficiální licencí Boeingu pilotovali virtuální letadlo, v němž si připadali jako v Boeingu 737-800. Díky pohlcujícím panoramatickým obrazovkám 3Real se návštěvníci cítili jako ve skutečném kokpitu. Zajímavostí je, že mezi návštěvníky byli i skuteční piloti, kteří se dokázali ujmout řízení a dokonale přistát, což dokazuje, jak moc reálný pocit simulátor vyvolával.

Dva kompaktní mobilní simulátory, umístěné zády k sobě na ploše 3x4 metry, byly velkým lákadlem a přitahovaly lidi z celé výstavy. Letecký simulátor byl díky širokým obrazovkám vidět z velké dálky, zatímco zážitek z Formule VR nabízel vzrušující a skutečný pocit ze závodění díky licencovanému pohyblivému systému a skutečnému volantu Formule.

"Nejlepší na mobilních simulátorech je z mého pohledu jejich univerzálnost díky jejich kompaktním rozměrům a potřebě poze jedné běžné elektrické zásuvky. Zařízení můžeme rychle nainstalovat na jakoukoli akci, kterou si dokážete představit - firemní oslavy, konference, hudební festivaly nebo i speciální akce, jako jsou filmové prezentace a motoristické závody, jsou pro nás hračkou. Můžeme je instalovat i na jachtě, na střeše nebo na jiných místech bez připojení k síti - díky jejich energetické úspornosti je můžeme připojit k mobilní power bance," říká Lucie Teturová, ředitelka péče o zákazníky.

David Bako, eventový ředitel RoarFun, poznamenal: “Umístění pohyblivých simulátorů naproti sobě bylo promyšleným krokem k získání maximální pozornosti. Byli jsme opravdu potěšeni neustálým proudem návštěvníků na stánku našeho klienta. Zkušenosti z Evropy nás naučily, že tyto simulátory dokáží více než jen pobavit, ale skutečně upoutat pozornost lidí. Byli jsme opravdu překvapeni, že na velké letecké konferenci v USA nevyužívá simulátory k marketingovým účelům více společností.”

Lucie Teturová, ředitelka péče o zákazníky společnosti RoarFun, dodala: “V Evropě je pronájem simulátorů pro účely marketingu běžným způsobem, jak vzbudit zájem a získat zájemce. Skutečnost, že se to na velkém americkém leteckém veletrhu zdálo být novinkou, ukazuje na velkou příležitost. Myslíme si, že nabídka virtuálního brandingu s atraktivními simulátory by mohla změnit pravidla hry pro společnosti, které chtějí na akcích vyniknout.”

Společnost RoarFun™ se postarala o to, aby značka klienta byla v centru pozornosti. Tým designérů RoarFun přidal logo a poselství klienta do virtuálního kokpitu, na exteriér letadla, do kokpitu virtuální formule a na virtuální závodní trať v Monze. Logo klienta bylo viditelné na načítacích obrazovkách, statických tapetách a dokonce i na posuvných obrazovkách během přestávek, což vytvářelo silné propojení značky s každým, kdo navštívil stánek.

Od klienta z USA přišla nadšená zpětná vazba: "Na nedávno pořádané akci jsme využili simulátor formule a letecký simulátor - a byl to naprosto úžasný zážitek! Od začátku do konce vše probíhalo bez problémů. Tým se postaral o veškerou logistiku, nastavení a provoz, takže jsme si mohli akci jednoduše užít a soustředit se na naše hosty. Oba simulátory byly obrovským hitem - všichni byli unešeni tím, jak realistické a zábavné byly. Pozornost věnovaná detailům a profesionalita měly velký vliv a skutečně to pozvedlo naši akci na vyšší úroveň."

Ambiciózní expanze do USA:

Po úspěšném debutu v USA společnost RoarFun™ usilovně pokračuje v expanzi po celých Spojených státech. Společnost plánuje během příštích dvou měsíců založit právní subjekt a vyčlenit několik logistických center po celých Spojených státech s cílem zajistit jednodenní doručování do velkých měst na východním i západním pobřeží.

"V budoucnu si představujeme, že bude naše jedinečná kombinace zábavy a virtuálního marketingu snadno dostupná podnikům po celých Spojených státech a změní jejich způsob komunikace s publikem. Již nyní máme požadavky na významné motoristické události. Letos plánujeme začít se skladem na východním pobřeží, abychom pokryli významné eventy v New Yorku, Washingtonu, Atlantě, Chicagu a Miami s jednodenním dodáním. V druhé polovině roku plánujeme otevřít další sklad na východním pobřeží, abychom mohli rychle dodávat naše služby do San Francisca, Los Angeles a Las Vegas. V příštím roce dokončíme třetí sklad v centru, abychom pokryli všechny hlavní destinace v USA. Vzhledem k tomu, že nám již nyní přicházejí požadavky na pronájem závodního simulátoru ze slavných motoristických akcí pořádaných F1™, plánujeme rychlé dodávky na všechny slavné závodní okruhy v USA, včetně Miami International Autodrome a Circuit of the Americas," říká David Bako, eventový ředitel společnosti RoarFun™.

O společnosti:

RoarFun™ je český technologický startup, který přináší revoluci v zábavě na akcích prostřednictvím inovativních mobilních závodních a leteckých simulátorů s komplexními možnostmi virtuálního brandingu. S více než desetiletou zkušeností v Evropě společnost jedinečným způsobem kombinuje vzdělávání, zábavu a marketing a vytváří tak nezapomenutelné a působivé zážitky. Moderní zábava RoarFun™ již byla doručena napříč EU, Velkou Británií a USA.

Webové stránky: https://roarfun.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.