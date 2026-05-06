NEWTON a Česká manažerská asociace hledají recept na moderní leadership

„ČMA sdružuje ty nejlepší manažery současnosti a my na NEWTONu vychováváme ty budoucí. To spojení je naprosto logické,” vysvětluje smysl projektu Jiří Koleňák, CEO NEWTON University Group. Cílem Centra excelence je propojit akademickou teorii s dravou praxí, což potvrdil i formát akce – systém dvou soustředných kruhů, kde vnitřní kruh diskutoval a vnější kruh pozoroval, reflektoval a svými podněty doplňoval dynamiku debaty.
Manažeři také připomněli důležitost závěrečných prací. „Závěrečná práce je zpravidla prvním velkým projektem, na kterém studenti pracují. Během pohovorů se na ni ptáme, abychom zjistili, zda jsou schopni sdělit svou vizi, cestu, cíl a obhájit svá tvrzení,” shodují se Lukáš Rudy, CEO inovativní společnosti UNICO MODULAR i další přítomní manažeři. „A právě to je hlavním důvodem, proč na NEWTONu od závěrečných prací neustupujeme,” dodává Koleňák. Na něj navazuje i Ladislav Chodák, předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno a uznávaný investor: „Studenty jsme dříve využívali na hledání slepých uliček, ale vidím, že je můžeme využívat na management a hledání manažerských příležitostí.“ Podle něj tak Centrum excelence otevírá prostor pro skutečný přínos mladých talentů přímo v rozhodovacích procesech firem.
Jedním z nejsilnějších momentů diskuse byla metafora o fungování týmu. „V každé firmě 20 % lidí kočár táhne, 60 % se veze a 20 % ho brzdí. Klíčem k úspěchu je těch brzdících se zbavit a ty vezoucí se popostrčit k akci,“ zaznělo v rámci debaty o efektivním managementu. Pro studenty šlo o cennou lekci z reálného byznysu, která se v učebnicích hledá jen stěží.
Diskuse ukázala, že bariéry mezi generacemi jsou v moderním leadershipu přežitkem. „Měla jsem na začátku strach, jsem teprve v prváku a proti mně seděly kapacity z praxe. Ale potvrdili nám, že i náš pohled mladé generace jim má co dát,“ sdílela své dojmy studentka NEWTONu. Právě tato obousměrná inspirace je základním kamenem Centra excelence. Mezi dalšími kroky spolupráce je plánováno například intenzivnější zapojení studentů do projektu „Stínování manažerů“, který umožní budoucím lídrům nahlédnout pod pokličku rozhodování v nejúspěšnějších českých firmách.
Pro zástupce univerzitní sféry přinesl kulatý stůl jasné zadání. „Potvrdili jsme si, že hodnoty, které na škole žijeme, jsou v praxi klíčové. Odnáším si řadu nápadů na nové projekty, do kterých studenty zapojíme,“ uzavřela diskusní odpoledne jedna z účastnic.
Vysoká škola NEWTON je špičková soukromá vysoká škola zaměřená na business, management, marketing a psychologii. Dlouhodobě propojuje akademické vzdělávání s reálným světem podnikání a aktivně vstupuje do veřejné debaty o tématech, která ovlivňují ekonomickou budoucnost České republiky. www.newton.university
