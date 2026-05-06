NEWTON a Česká manažerská asociace hledají recept na moderní leadership

Autor:
  9:19
Praha 6. května 2026 (PROTEXT) - 20 % lidí kočár táhne, 20 % ho brzdí. NEWTON a ČMA v nové alianci hledají recept na moderní leadership. V brněnském business clubu v kampusu vysoké školy NEWTON proběhla debata na téma „Leadership nové generace“. U jednoho stolu zasedli zástupci obou organizací, držitelé titulu Manažer roku a studenti NEWTON University. Akce nebyla jen teoretickou debatou, ale oficiálním startem Centra excelence – strategického partnerství mezi NEWTON University a Českou manažerskou asociací (ČMA).

„ČMA sdružuje ty nejlepší manažery současnosti a my na NEWTONu vychováváme ty budoucí. To spojení je naprosto logické,” vysvětluje smysl projektu Jiří Koleňák, CEO NEWTON University Group. Cílem Centra excelence je propojit akademickou teorii s dravou praxí, což potvrdil i formát akce – systém dvou soustředných kruhů, kde vnitřní kruh diskutoval a vnější kruh pozoroval, reflektoval a svými podněty doplňoval dynamiku debaty.

Manažeři také připomněli důležitost závěrečných prací. „Závěrečná práce je zpravidla prvním velkým projektem, na kterém studenti pracují. Během pohovorů se na ni ptáme, abychom zjistili, zda jsou schopni sdělit svou vizi, cestu, cíl a obhájit svá tvrzení,” shodují se Lukáš Rudy, CEO inovativní společnosti UNICO MODULAR i další přítomní manažeři. „A právě to je hlavním důvodem, proč na NEWTONu od závěrečných prací neustupujeme,” dodává Koleňák. Na něj navazuje i Ladislav Chodák, předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno a uznávaný investor: „Studenty jsme dříve využívali na hledání slepých uliček, ale vidím, že je můžeme využívat na management a hledání manažerských příležitostí.“ Podle něj tak Centrum excelence otevírá prostor pro skutečný přínos mladých talentů přímo v rozhodovacích procesech firem.

Jedním z nejsilnějších momentů diskuse byla metafora o fungování týmu. „V každé firmě 20 % lidí kočár táhne, 60 % se veze a 20 % ho brzdí. Klíčem k úspěchu je těch brzdících se zbavit a ty vezoucí se popostrčit k akci,“ zaznělo v rámci debaty o efektivním managementu. Pro studenty šlo o cennou lekci z reálného byznysu, která se v učebnicích hledá jen stěží.

Diskuse ukázala, že bariéry mezi generacemi jsou v moderním leadershipu přežitkem. „Měla jsem na začátku strach, jsem teprve v prváku a proti mně seděly kapacity z praxe. Ale potvrdili nám, že i náš pohled mladé generace jim má co dát,“ sdílela své dojmy studentka NEWTONu. Právě tato obousměrná inspirace je základním kamenem Centra excelence. Mezi dalšími kroky spolupráce je plánováno například intenzivnější zapojení studentů do projektu „Stínování manažerů“, který umožní budoucím lídrům nahlédnout pod pokličku rozhodování v nejúspěšnějších českých firmách.

Pro zástupce univerzitní sféry přinesl kulatý stůl jasné zadání. „Potvrdili jsme si, že hodnoty, které na škole žijeme, jsou v praxi klíčové. Odnáším si řadu nápadů na nové projekty, do kterých studenty zapojíme,“ uzavřela diskusní odpoledne jedna z účastnic.

O Vysoké škole NEWTON  
Vysoká škola NEWTON je špičková soukromá vysoká škola zaměřená na business, management, marketing a psychologii. Dlouhodobě propojuje akademické vzdělávání s reálným světem podnikání a aktivně vstupuje do veřejné debaty o tématech, která ovlivňují ekonomickou budoucnost České republiky. www.newton.university 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=azKbvOC3vww

 

Zdroj: Vysoká škola NEWTON

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

ilustrační snímek

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova...

6. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

ilustrační snímek

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova...

6. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Vyrovnání se s odkazem Němců je citlivým tématem, míní liberecká historička

ilustrační snímek

Vyrovnání se s odkazem Němců, kteří v minulosti žili na českém území, zůstává podle liberecké historičky Kateřiny Portmann stále citlivým a otevřeným tématem....

6. května 2026  11:04,  aktualizováno  11:04

Matky jako první vzor krásy. Jak ovlivňují sebevědomí a vztah k tělu svých dcer?

Kromě rodiny hrají stále větší roli i sociální sítě, které ovlivňují ideály...

Matky mají zásadní vliv na to, jak jejich dcery vnímají krásu, vlastní tělo i sebevědomí. Nová studie ukazuje, že právě rodinné prostředí formuje první kosmetické návyky i přístup k péči o sebe,...

6. května 2026  12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lehká herní myš GX Gaming Scorpion M8300 se dvěma režimy bezdrátového připojení

6. května 2026  12:17

Policie hledá svědka nedělní smrtelné nehody motorkáře u Lanškrouna

ilustrační snímek

Policisté hledají svědka nedělní nehody u Lanškrouna na Orlickoústecku, při které zemřel motorkář. Srazil se s osobním autem. Na místě byl patrně ještě další...

6. května 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Akcelerační zóna u Vintířova je namalovaná z Prahy, budeme proti, říká starosta

ilustrační snímek

Navrhovaná akcelerační zóna pro stavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku je podle starosty Marka Choce (nez.) nedomyšlená a nebyla dohodnutá s...

6. května 2026  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Body & Soul 2026: Celodenní yoga flow a sunset party v srdci Troje

6. května 2026  11:42

Ústecké divadlo uvede terezínskou operu Brundibár, oslovit chce celé rodiny

ilustrační snímek

Divadlo města Ústí nad Labem uvede v sobotu premiéru dětské opery Brundibár v terezínské verzi z roku 1943. Inscenace je určena dětem i dospělým, podle tvůrců...

6. května 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Provoz vlaků na Brněnsku zastavila nepovolená jízda osobního vlaku

ilustrační snímek

Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku zastavila dnes ráno nepovolená jízda vlaku. Šlo o osobní vlak, žádné následky nebyly. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic...

6. května 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

České pivo slaví světový úspěch, Matuška získal na World Beer Cup 2 medaile

6. května 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.