NEWTON Media spouští nový modul monitoringu AI Visibility v reálném čase

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  10:01
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Praha 12. října 2026 (PROTEXT) - Česká společnost NEWTON Media, která na tuzemském trhu dlouhodobě poskytuje monitoring českých i zahraničních médií, mediální analýzy a audity AI viditelnosti, představuje nový nástroj NEWTON AI Visibility v PR platformě NewtonOne. Firmám umožňuje v reálném čase sledovat a vyhodnocovat, jak jsou jejich značky viditelné v odpovědích generativní umělé inteligence, s kým je AI porovnává, v jakém kontextu je zmiňuje a z jakých zdrojů při tom vychází.

Když se dnes zákazník zeptá ChatGPT, Gemini nebo jiného AI chatbota, jaký produkt či dodavatele si má vybrat, jeho rozhodnutí už nemusí začínat ve vyhledávači. Stále častěji mu odpověď poskytne přímo umělá inteligence. O tom, kterou značku zákazník objeví, jak ji bude vnímat a zda ji AI doporučí, tak rozhodují také zdroje a informace, ze kterých generativní modely čerpají.

"S novým nástrojem NEWTON AI Visibility navazujeme na AI Visibility Audit, který jsme představili letos v lednu a který si rychle získal velký zájem i pozitivní ohlasy našich klientů. Firmy, které dokážou aktivně řídit svou viditelnost a reputaci v AI prostředí, získávají významnou konkurenční výhodu. Stále více uživatelů totiž hledá informace o značkách, produktech či dodavatelích přímo prostřednictvím AI chatbotů, bez nutnosti proklikávat se na jednotlivé webové stránky. Kvalitní prezentace v odpovědích generativní AI tak může přímo ovlivnit obchodní příležitosti, důvěryhodnost značky i rozhodování potenciálních zákazníků. Nyní přicházíme s řešením, které značkám tuto situaci průběžně sledovat a rychle na ni reagovat.“ říká Magdalena Horánska, CEO NEWTON Media.

Jak zajistit, aby značka nebyla jen dohledatelná, ale také doporučovaná?

Zatímco dosud bylo jedním z hlavních cílů PR dostat značku do relevantních médií a oslovit jejich publikum, dnes přibývá další důležitý prostředník – AI chatbot. PR specialistům tak vedle seznamu klíčových novinářů, influencerů či médií vzniká další důležitý seznam: zdroje, ze kterých čerpají AI modely. Ty se přitom nemusí překrývat s médii, která jsou nejčtenější nebo nejprestižnější z pohledu člověka. Významnou roli mohou hrát specializované oborové weby, diskusní fóra, uživatelské recenze, katalogy nebo technicky dobře dostupný obsah, který tradiční mediální monitoring nemusí zachytit.

Firmy často nevědí, zda je generativní AI vůbec doporučuje, jak je prezentuje nebo které konkurenty upřednostňuje. Naše průběžná analýza AI Visibility odhaluje, jak AI jejich značku skutečně vnímá – a v některých případech přináší zjištění, která jsou pro firmy nepříjemným překvapením. Právě díky tomu ale mohou odhalit dosud neviditelné slabiny a začít ihned pracovat na jejich nápravě,“ dodává Horánska.

Viditelnost v AI není jen otázkou SEO, nestačí proto pouze optimalizovat vlastní web. Je potřeba systematicky sledovat celý informační ekosystém, ze kterého různé chatboty čerpají. AI se tak stává nejen pracovním nástrojem PR profesionálů, ale také novým typem média, jehož obsah je potřeba monitorovat, analyzovat a prostřednictvím kvalitní komunikace aktivně ovlivňovat.

Nástroj vyvinutý NEWTON Media sleduje odpovědi významných AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Google AI Mode, Copilot, Claude nebo Perplexity, a umožňuje v reálném čase vyhodnocovat, jak často se značka v odpovědích objevuje, v jakém kontextu, vedle jakých konkurentů a na základě kterých citovaných zdrojů.

AI viditelnost se rychle mění. Firmy proto potřebují měřit průběžně

Klíčovou výhodou je právě průběžné sledování AI odpovědí a citovaných zdrojů v čase. Generativní AI totiž může na stejnou otázku v různých dnech odpovědět odlišně a využít jiné zdroje. Jednorázový dotaz proto nestačí k tomu, aby firma spolehlivě posoudila svoji viditelnost nebo dopad komunikační strategie. Zákaznická platforma NEWTON AI Visibility proto nabízí real-time přehled o viditelnosti značky v jednotlivých AI nástrojích, srovnání s konkurencí i kategorizaci citovaných zdrojů podle PR mixu. Uživatelé zároveň získávají přímé odkazy na zdroje, které stojí za konkrétními narativy v AI odpovědích. Mohou tak lépe pochopit, jak se jejich mediální a digitální komunikace promítá do obrazu značky vytvářeného umělou inteligencí.

Nečekat na report. Vidět změnu a reagovat

NEWTON AI Visibility však nekončí u sběru dat a přehledného dashboardu. Řešení propojuje technologii s expertní analytickou prací a hlubokou znalostí českého mediálního prostředí. Součástí řešení je AI Visibility report, který identifikuje hlavní narativy, silné a slabé stránky značky i jejích konkurentů v AI odpovědích a přináší konkrétní doporučení pro komunikační aktivity. Firmám tak neposkytuje pouze informaci o tom, co AI říká, ale také nabízí konkrétní doporučení, která mají potenciál tuto situaci změnit.

Český původ řešení je důležitý i proto, že chování AI modelů a struktura využívaných zdrojů se mohou na jednotlivých trzích výrazně lišit. Strategie postavená pouze na zahraničních zkušenostech proto nemusí automaticky fungovat v českém prostředí, kde hrají roli domácí média, oborové portály i lokální diskusní platformy.

O NEWTON Media

NEWTON Media je česká společnost specializující se na monitoring klasických i sociálních médií a mediální analýzy se silným působením v regionu střední a východní Evropy (CEE). Sleduje a vyhodnocuje mediální obsah napříč trhy a pomáhá organizacím získávat přehled o tom, jak se o nich a jejich tématech mluví v médiích. Věnuje se také viditelnosti značek v prostředí generativní umělé inteligence (AI Visibility) a tématu GEO (Generative Engine Optimization), na tato témata pravidelně pořádá odborné webináře. Provozuje také podcast PRádelna.

 

Zdroj: NEWTON Media

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59576.

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