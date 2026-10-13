NEWTON University a Allwyn ověří, co chrání mladé hráče před riziky online hraní

Kateřina Muráni, manažerka Zodpovědného hraní v Allwyn Česko, v diskusi upozornila, že mladí dospělí využívají herní limity méně často než jiné věkové skupiny. Výzkum se proto zaměří také na to, jak s limity pracují a která opatření jim mohou pomoci lépe rozpoznat rizika a udržet vlastní hraní pod kontrolou.
"Víme, že samotná informace nevede ke změně fungování," uvedl na kulatém stole adiktolog a psycholog Lukáš Carlos Hrubý. Podle něj je pro prevenci důležité porozumět tomu, proč lidé do světa hraní vstupují, například zda hledají vzrušení, nebo úlevu od negativních emocí. V komunikaci s mladými lidmi zdůraznil také význam autentičnosti.
Výzkumný tým pod vedením Petra Zimčíka z NEWTON University propojí dotazníkové šetření s experimentem v simulovaném digitálním prostředí. Vedle znalostí, impulzivity a vnímání rizika bude sledovat také sebekontrolu a práci s nastavenými limity. Tento postup umožní porovnat, jak účastníci hodnotí vlastní chování a jak se rozhodují v konkrétních herních situacích.
V experimentální části chtějí výzkumníci ověřovat reakce například na časově omezené bonusové nabídky a zkoumat, zda účastníci dodrží limity, které si předem stanovili. Zjištění mají pomoci určit, jak nastavené limity, varování nebo výzvy k zamyšlení ovlivňují chování mladých dospělých, a přinést doporučení pro poskytovatele her.
"Jsme moc rádi, že mezi prvními podpořenými projekty uspěla právě česká NEWTON University. Zaměření na generaci Z může přinést důležité poznatky o tom, jak mladí lidé vnímají rizika a jaká preventivní opatření u nich skutečně fungují. Výsledky pro nás budou cenným podkladem pro další rozvoj zodpovědného hraní i ochrany našich zákazníků," uvedla k výzkumu Kateřina Muráni.
Součástí projektu bude nový nástroj pro hodnocení bezpečného hraní (SGAT), který má pomoci lépe porozumět přístupu mladých dospělých k hraní v online i offline prostředí. Vznikne také mezinárodní index (PPOI) porovnávající podmínky v různých zemích.
Projekt byl zahájen v září 2026. Do konce roku se tým zaměří na vývoj metodiky a nástroje SGAT. Od ledna do května 2027 bude následovat dotazníkové šetření mezi nejméně 250 respondenty z generace Z. Na jaře 2027 proběhne experimentální fáze, na kterou naváže mezinárodní srovnání. Hlavní zjištění a doporučení pro praxi by měla být představena v létě 2027, dokončení projektu se předpokládá v září téhož roku.
NEWTON University uspěla v mezinárodní konkurenci 41 projektů jako jeden ze dvou vítězů prvního ročníku programu Player Protection Lab. Druhým podpořeným projektem je výzkum psychologa a statistika Michaela Auera. Program skupiny Allwyn podporuje akademiky, odborníky a výzkumníky, kteří hledají nové přístupy k zodpovědnému hraní a ochraně zákazníků.
Kulatý stůl propojil výzkum s praxí
Diskusi moderovala Dita Stejskalová. Zapojili se do ní rektorka NEWTON University Anna Plechatá Krausová, vedoucí výzkumu Petr Zimčík, manažerka Zodpovědného hraní Allwyn Česko Kateřina Muráni, adiktolog a psycholog Lukáš Carlos Hrubý a ředitelka neziskové organizace Yourchance o. p. s. Jana Merunková.
O NEWTON University
NEWTON University patří k předním soukromým vysokým školám v České republice se zaměřením na byznys, management, ekonomii, marketing a psychologii. Již více než 20 let propojuje akademicky ukotvené vzdělávání se silným důrazem na praxi a úzkou spoluprací s firmami. Více na: www.newton.university
O skupině Allwyn
Allwyn je nadnárodní společnost působící v oblasti herní zábavy. Těžištěm jejího podnikání jsou loterie a v Evropě i Severní Americe zaujímá přední postavení na trhu. Posláním společnosti, která drží nejvyšší stupeň akreditace zodpovědného hraní Světové loterijní asociace (WLA), je zlepšovat hru pro všechny prostřednictvím inovací, technologií a ochrany zákazníků. Součástí skupiny je i Allwyn Česko, které rozvíjí preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi a vlastní projekt Hraj s rozumem.
Více na: www.allwyn.cz, www.allwyn.com.
Zdroj: NEWTON University
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59607.