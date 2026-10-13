NEWTON University a Allwyn ověří, co chrání mladé hráče před riziky online hraní

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  17:39
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Praha 13. října 2026 (PROTEXT) - Jak mladým dospělým pomoci udržet kontrolu nad hraním a která preventivní opatření skutečně ovlivňují jejich rozhodování? Tato témata otevřel odborný kulatý stůl, který se konal 5. října na NEWTON University. Univerzita představila výzkum zaměřený na generaci Z, podpořený grantem 100.000 eur z globálního programu Player Protection Lab skupiny Allwyn.

Kateřina Muráni, manažerka Zodpovědného hraní v Allwyn Česko, v diskusi upozornila, že mladí dospělí využívají herní limity méně často než jiné věkové skupiny. Výzkum se proto zaměří také na to, jak s limity pracují a která opatření jim mohou pomoci lépe rozpoznat rizika a udržet vlastní hraní pod kontrolou.

"Víme, že samotná informace nevede ke změně fungování," uvedl na kulatém stole adiktolog a psycholog Lukáš Carlos Hrubý. Podle něj je pro prevenci důležité porozumět tomu, proč lidé do světa hraní vstupují, například zda hledají vzrušení, nebo úlevu od negativních emocí. V komunikaci s mladými lidmi zdůraznil také význam autentičnosti.

Výzkumný tým pod vedením Petra Zimčíka z NEWTON University propojí dotazníkové šetření s experimentem v simulovaném digitálním prostředí. Vedle znalostí, impulzivity a vnímání rizika bude sledovat také sebekontrolu a práci s nastavenými limity. Tento postup umožní porovnat, jak účastníci hodnotí vlastní chování a jak se rozhodují v konkrétních herních situacích.

V experimentální části chtějí výzkumníci ověřovat reakce například na časově omezené bonusové nabídky a zkoumat, zda účastníci dodrží limity, které si předem stanovili. Zjištění mají pomoci určit, jak nastavené limity, varování nebo výzvy k zamyšlení ovlivňují chování mladých dospělých, a přinést doporučení pro poskytovatele her.

"Jsme moc rádi, že mezi prvními podpořenými projekty uspěla právě česká NEWTON University. Zaměření na generaci Z může přinést důležité poznatky o tom, jak mladí lidé vnímají rizika a jaká preventivní opatření u nich skutečně fungují. Výsledky pro nás budou cenným podkladem pro další rozvoj zodpovědného hraní i ochrany našich zákazníků," uvedla k výzkumu Kateřina Muráni.

Součástí projektu bude nový nástroj pro hodnocení bezpečného hraní (SGAT), který má pomoci lépe porozumět přístupu mladých dospělých k hraní v online i offline prostředí. Vznikne také mezinárodní index (PPOI) porovnávající podmínky v různých zemích.

Projekt byl zahájen v září 2026. Do konce roku se tým zaměří na vývoj metodiky a nástroje SGAT. Od ledna do května 2027 bude následovat dotazníkové šetření mezi nejméně 250 respondenty z generace Z. Na jaře 2027 proběhne experimentální fáze, na kterou naváže mezinárodní srovnání. Hlavní zjištění a doporučení pro praxi by měla být představena v létě 2027, dokončení projektu se předpokládá v září téhož roku.

NEWTON University uspěla v mezinárodní konkurenci 41 projektů jako jeden ze dvou vítězů prvního ročníku programu Player Protection Lab. Druhým podpořeným projektem je výzkum psychologa a statistika Michaela Auera. Program skupiny Allwyn podporuje akademiky, odborníky a výzkumníky, kteří hledají nové přístupy k zodpovědnému hraní a ochraně zákazníků.

Kulatý stůl propojil výzkum s praxí

Diskusi moderovala Dita Stejskalová. Zapojili se do ní rektorka NEWTON University Anna Plechatá Krausová, vedoucí výzkumu Petr Zimčík, manažerka Zodpovědného hraní Allwyn Česko Kateřina Muráni, adiktolog a psycholog Lukáš Carlos Hrubý a ředitelka neziskové organizace Yourchance o. p. s. Jana Merunková.

O NEWTON University  
NEWTON University patří k předním soukromým vysokým školám v České republice se zaměřením na byznys, management, ekonomii, marketing a psychologii. Již více než 20 let propojuje akademicky ukotvené vzdělávání se silným důrazem na praxi a úzkou spoluprací s firmami. Více na: www.newton.university

O skupině Allwyn  
Allwyn je nadnárodní společnost působící v oblasti herní zábavy. Těžištěm jejího podnikání jsou loterie a v Evropě i Severní Americe zaujímá přední postavení na trhu. Posláním společnosti, která drží nejvyšší stupeň akreditace zodpovědného hraní Světové loterijní asociace (WLA), je zlepšovat hru pro všechny prostřednictvím inovací, technologií a ochrany zákazníků. Součástí skupiny je i Allwyn Česko, které rozvíjí preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi a vlastní projekt Hraj s rozumem.   
Více na: www.allwyn.cz, www.allwyn.com.

Zdroj: NEWTON University

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59607.

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