Newyorská legenda opět v Praze. Holešovická tržnice chystá den plný pastrami

Vedle klasických masových verzí pastrami se objeví i moderní interpretace včetně veganských variant, které ukazují, že i tradiční recept může mít vynikající rostlinou podobu. Každý podnik přinese vlastní rukopis, takže stejný sendvič tu neexistuje dvakrát. Chuťové pohárky povzbudí výběr alko i nealko nápojů včetně řemeslného piva. Celodenní program doplní hudba a otevřený prostor Haly 11, který nabídne zázemí pro ochutnávání i pohodlné posezení.
Pastrami POP–UP se během předchozích ročníků stal vyhledávanou jednodenní gastro událostí, která každoročně přitahuje milovníky street foodu z celé Prahy. Letošní čtvrtý ročník navazuje na úspěšný koncept a posouvá jej dál s důrazem na rozmanitost chutí.
PASTRAMI POP–UP VOL. IV
Hala 11, Holešovická tržnice
23. 4. 2026 | 11:00–22:00
Vstup zdarma
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.