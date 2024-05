NEXTBASE iQ SMART DASH CAM poháněná umělou inteligencí je nyní dostupná v České republice

Díky systému Nextbase iQ je každé vozidlo bezpečnější, chytřejší a zabezpečenější, protože nabízí video přístup do interiéru a okolí vozidla v reálném čase. Kdykoli a odkudkoli.

Chytrá autokamera je nabízená ve třech rozlišeních včetně 4K. Cena začíná na 11 999 Kč a je k dispozici na ElectroWorld.cz , Nextbase.com, Amazon.com a příští týden bude dostupná také na Alza.cz

Nextbase nabízí tříměsíční předplatné Protect Plus* zdarma prostřednictvím aplikace Nextbase. To zahrnuje nouzové volání SOS, cloudové úložiště, živý náhled a mnoho dalšího.

Nastavení Plug and Play pomocí přiložené sady OBD-Hardwire Kit zajišťuje rychlou a bezpečnou domácí instalaci.

Společnost Nextbase, globální lídr v oblasti technologií palubních kamer, dnes oznámila dostupnost chytré palubní kamery** iQ s umělou inteligencí a připojením k internetu věcí 4G v České republice. Kamera Nextbase iQ, která byla na veletrhu CES 2024 vyhlášena nejlepším novým bezpečnostním systémem pro vozidla podle časopisu Billboard a zařazena do seznamu nejlepších vynálezů časopisu TIME, je první a jedinou platformou pro propojená vozidla na světě, která je dodávána na trh s náhradními díly.

„Poptávka po zařízení Nextbase iQ po celém světě překonala naše odhady,“ řekl Richard Browning, obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Nextbase . „Jsme velmi rádi, že můžeme vstoupit do další fáze a uvést IQ na trh v Evropě, tedy na území, kde jsme v posledních pěti letech vykazovali dominantní podíl na trhu s našimi kamerami Dash Cams řady 2.“

Řada Nextbase iQ

Řada iQ nabízí tři možnosti rozlišení, 1K (1080p), 2K (1440p) a 4K, a také možnost zadní kamery (1440p). Spolu s vestavěnou infračervenou kamerou v kabině jsou pokryty všechny úhly pohledu. Každá kamera Nextbase iQ se může pochlubit bezpečností a zabezpečením, které byste očekávali od nejlepších systémů inteligentní domácnosti, nyní však ve vašem vozidle. Kromě klíčových funkcí, jako je GPS, vylepšené infračervené noční vidění a hlasové ovládání v zařízení pomocí Picovoice, představuje iQ různé světově první funkce, včetně:***

Vzdálený živý náhled prostřednictvím aplikace iQ, kdykoli zjistíte, co se děje ve vašem vozidle nebo v jeho okolí. Aplikace také umožňuje živé vysílání, spuštění zvukového alarmu, zobrazení historie videa, sdílení a další funkce.

SmartSense Parking, který umožňuje uživatelům zapínat a vypínat vzdálená upozornění iniciovaná radarovou technologií Spatial-awareness společnosti Nextbase. Tato upozornění, která uživatele upozorňují na hrozby překračující určitý okruh kolem vozidla, jsou obzvláště užitečná, protože umožňují uživateli sledovat, zapojit se a dokonce přijmout proaktivní opatření k řešení incidentu dříve, než k němu dojde.

Režim Guardian, který uživatelům umožňuje nastavit parametry pro vzdálené upozornění při opuštění vozidla jinou osobou, například obsluhou, servisním mechanikem nebo dospívajícím synem či dcerou. Mezi spouštěče může patřit rychlost, agresivní akcelerace, brzdění nebo jízda mimo určitou zeměpisnou oblast (geofencing).

Vestavěné hlasové ovládání Picovoice v několika jazycích pro snadné ovládání nových funkcí, aniž byste museli sundat ruce z volantu.

Režim svědka, aktivovaný funkcí Picovoice, okamžitě uloží 30minutový blok videa do cloudu a v reálném čase okamžitě odešle oznámení nouzovému kontaktu, takže už nikdy nebudete čelit stresové situaci sami nebo bez důkazů.

Automatické varování SOS pro záchranné složky s polohou a dalšími údaji, které mohou zachránit život, po vážné nehodě.

„Zařízení Nextbase iQ se bude neustále vyvíjet s novými verzemi firmwaru a dalšími funkcemi po celou dobu vlastnictví, bez ohledu na datum nákupu. Nextbase iQ se nepodobá ničemu, co je dnes na trhu,“ řekl Ceri Hill, Director of Engineering společnosti Nextbase. „Nastavuje nové měřítko pro palubní kamery. Ale co víc, vytváří zcela novou kategorii tím, že rozšiřuje špičkovou konektivitu ve stylu chytré domácnosti do automobilu a zpřístupňuje pokročilé technologie propojených automobilů všem bez ohledu na stáří, typ nebo hodnotu jejich vozidla.“

Nastavení: jednodušší než kdy dříve

Novinkou pro Nextbase iQ je přiložená sada OBD-Hardwire Kit, která uživatelům umožňuje rychlé a bezpečné nastavení zařízení bez speciálního nářadí nebo profesionálního mechanika. Konektor OBD umožňuje připojení iQ k napájení vozidla pro funkce, jako je SmartSense parking, a také napájení zařízení za jízdy bez vybíjení baterie vozidla. Pro uživatele, kteří chtějí svůj iQ připojit přes pojistkovou skříňku, je součástí dodávky také běžná sada pro pevné připojení. U všech modelů je předinstalována 64GB karta SD Nextbase. Pro uživatele, kteří potřebují větší úložnou kapacitu, nabízí Nextbase SD karty průmyslové třídy s kapacitou až 256 GB.

Plány ochrany

Nextbase nabízí uživatelům iQ maximální flexibilitu při výběru předplatného, počínaje bezplatným tarifem Solo, který uživatelům poskytuje nejlepší ochranu videozáznamů z autokamer Nextbase Dash Cam, jaká je dostupná na trhu. Pokud se uživatelé rozhodnou využívat chytrých funkcí připojených ke 4G, je pro ně připravena nabídka Protect (179 Kč/měsíčně) nebo Protect plus (199 Kč/měsíčně). Vybrat si mohou mezi měsíčním nebo ročním předplatným, využít slevy za roční závazek, nebo se rozhodnout pro aktivaci po jednotlivých měsících a zvolit si plné pokrytí a konektivitu pouze v případě potřeby.

Zákazníci, kteří si v období od 22. května do 31. července 2024 zakoupí Nextbase iQ, mohou využít speciální tříměsíční zkušební předplatné zdarma* (Protect, nebo Protect Plus).

Dostupnost a ceny

Kromě dostupnosti u prodejců na českém trhu je iQ k dispozici také na stránkách elektronického obchodu Nextbase.com a Amazon.com. Na trhu jsou tři modely iQ v různých cenových relacích:

Model s rozlišením 1K @ 1080p vpředu / 1080p v kabině je k dispozici za 11 999 Kč.

Model s rozlišením 2K @ 1440p vpředu / 1440p v kabině za 13 999 Kč.

Model s rozlišením 4K @ 4k vpředu / 1440p v kabině za 14 999 Kč.

Zadní kamera iQ @ 1440p za 4 299 Kč.

Další informace o zařízení Nextbase iQ naleznete na adrese https://nextbase.com/iQ.

* Omezená nabídka do 31. července.

** Nextbase spolupracuje se společností Vodafone v celé Evropě na průmyslovém připojení 4G k internetu věcí.

*** Čeká se na aktivaci plánu předplatného.

O PALUBNÍCH KAMERÁCH NEXTBASE:

Společnost Nextbase je prvotřídním inovátorem v oblasti zobrazovacích technologií pro automobilový průmysl, který má na svém kontě stovky patentů a chráněných vzorů. Vytvořila kategorii spotřebitelských palubních kamer a ovládla trhy ve Velké Británii, Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu a v Severní Americe. Se svou řadou produktů, které získaly řadu ocenění, nyní společnost Nextbase se sídlem ve Spojeném království expanduje do Asie. Nedávným uvedením modelu Nextbase iQ s umělou inteligencí a připojením k IOT - první skutečně chytré, plně propojené palubní kamery na světě a jediné platformy pro propojené automobily na trhu s náhradními díly - překračuje společnost Nextbase hranice kategorie, kterou vytvořila. Společnost Nextbase úspěšně integrovala špičkový software i datové služby do svých milionů palubních kamer na silnicích, čímž se dostala do pozice předního poskytovatele obrazového materiálu pro odvětví mapování, autonomních vozidel a digitální infrastruktury. Mezi zákazníky společnosti Nextbase patří Best Buy, Amazon, Walmart, Halfords, Media Markt, Harvey Norman, Norauto, Autobacs, Toyota, VW Group, Uber, Grubhub/Hungry House. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.nextbase.com.

O Picovoice: Picovoice je první a jediná všudypřítomná platforma na zařízení, jejímž posláním je urychlit přijetí hlasové umělé inteligence prostřednictvím inovací. Rozsáhlá sada špičkových motorů hlasové umělé inteligence a jazykových modelů Picovoice, od detekce slov při probuzení, záměrů a hlasové aktivity až po potlačení šumu, převod řeči na text a převod textu na řeč, umožňuje podnikům vytvářet zážitky podobné lidským, aniž by byla obětována přesnost, soukromí nebo rychlost. Chcete-li se dozvědět více o Picovoice, navštivte https://picovoice.ai.

