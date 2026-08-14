Nexters jmenuje Aghanim globálním partnerem pro přímý prodej spotřebitelům

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Los Angeles 14. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Aghanim, integrovaná platforma pro obchod, automatizaci liveops, zapojení komunity a platby, určená pro studia zabývající se vývojem videoher, dnes oznámila strategické partnerství se společností Nexters Global (dále jen Nexters) v rámci jejího podnikání v oblasti mobilních her. Nexters je vývojář her známý provozováním celosvětově úspěšných her s nepřetržitými službami díky systematickému provádění operací liveops a dlouhodobému zapojení hráčů. Je součástí společnosti GDEV Holding – herní a zábavní společnosti kótované na burze Nasdaq se sídlem v Limassolu na Kypru.

Díky tomuto partnerství rozšíří společnost Nexters přítomnost svých mobilních her v modelu „přímý prodej spotřebitelům" (DTC) na klíčových trzích na celém světě a poskytne infrastrukturu potřebnou k budování silnějších vztahů s hráči, optimalizaci monetizace a dosažení dlouhodobého růstu nad rámec tradičních ekosystémů platforem.

Aghanim bude v rámci DTC kanálu společnosti Nexters podporovat obchodování DTC napříč všemi mezinárodními platebními sítěmi a preferovanými místními platebními metodami, a to společně s webovými herními centry a personalizačními nástroji pro liveops založenými na umělé inteligenci.

Tyto schopnosti společně vytvářejí škálovatelnou provozní vrstvu pro obchod DTC, zapojení hráčů a dlouhodobou monetizaci, čímž se model „přímý prodej spotřebitelům" stává klíčovým růstovým kanálem určeným k vytváření plynulých zážitků pro hráče. Jde o to posílit kontrolu nad vztahy s hráči a uvolnit větší hodnotu na globálních trzích.

„Špičkový produkt společnosti Aghanim, její profesionální tým a bezkonkurenční odborné znalosti na pomezí fintechu a videoher již otevřely nové obzory pro naše snahy o růst," uvedl Anton Reinhold, generální ředitel společnosti Nexters.

„Jsme velice rádi, že můžeme úzce spolupracovat se společností Nexters, jedním z globálních vedoucích podniků v herním průmyslu. Využitím infrastruktury DTC obchodu od Aghanim k řešení výzev, jako jsou globální platby, zapojení hráčů prostřednictvím webu, udržení hráčů, liveops a prevence podvodů, rozšiřuje společnost Nexters svou schopnost získávat větší hodnotu v rámci svých DTC operací, čímž dosahuje vyšší efektivity monetizace a silnějších marží," uvedl Constantin Andry, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Aghanim.

O společnosti Nexters Global

Nexters Global je studio zabývající se vývojem her, které spadá pod skupinu GDEV. Je známé provozováním celosvětově úspěšných videoher díky systematickému řízení liveops a dlouhodobému zapojení hráčů. V roce 2024 dosáhla společnost Nexters Global tržeb ve výši 403,6 milionu dolarů, což podtrhuje její silnou finanční výkonnost a trvalý přínos pro širší herní portfolio skupiny GDEV.

O společnosti Aghanim

Aghanim je integrovaná platforma pro elektronický obchod, automatizaci liveops, zapojení komunity a platby v oblasti videoher. Aghanim pomáhá studiím rozšířit jejich hry na webový trh zaměřený přímo na spotřebitele tím, že spouští herní portály v prohlížeči, monetizuje hráče prostřednictvím personalizovaných nabídek založených na umělé inteligenci, provádí stovky automatizovaných experimentů v oblasti liveops a umožňuje plynulé globální platby pomocí vysoce výkonné, bezpečné, normám vyhovující a proti podvodům odolné nadnárodní infrastruktury.

Tým, který byl založen v Kalifornii v USA absolventy Harvardu a bývalými vedoucími pracovníky na nejvyšší úrovni s více než 40 lety společných zkušeností na pomezí fintechu (finančních technologií) a herního průmyslu, přepisuje pravidla distribuce a monetizace videoher.

Více informací o společnosti Aghanim najdete na: https://aghanim.com/

Kontakty

Kontakt pro média:

press@aghanim.com

 

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