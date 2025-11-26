Nezapomenutelná zimní dovolená pro malé i velké v údolí Stubaital. Mezi kulinářskými zážitky, rodinnými nabídkami a dobrodružstvím na sjezdovkách ve čtyřech lyžařských areálech

Praha 26. listopadu 2025 (PROTEXT) - V údolí Stubaital na vás čeká nespočet možností, jak si užít dovolenou na sněhu a díky tomu je návštěva toho regionu v zimní sezoně obzvlášť atraktivní. Především to platí pro rodiny s dětmi. Zahájení sezóny na Stubaiském ledovci letos proběhlo předčasně a místní sjezdovky zahájily provoz již 3. října. Od začátku prosince pak Ski centrum Schlick 2000 opět nabídne společnou zábavu na sjezdovkách. Velkým lákadlem jsou tři dobrodružné přírodní sáňkařské dráhy u lanovky Elferbahnen. Kdo touží po mírných sjezdovkách a idylických zimních turistických trasách, je v oblasti Serlesbahnen na správném místě. Atraktivní ceny v půjčovnách lyží, v lyžařských školách a bezplatný skipas pro děti do 10 let v doprovodu platícího rodiče jsou dalšími argumenty, proč navštívit údolí Stubaital.

Hlavní atrakce v největším rakouském ledovcovém lyžařském areálu

Na Stubaiském ledovci se díky nadmořské výšce zaručeně lyžuje v období od října až do května. V plném provozu je zde na výběr 36 sjezdovek o celkové délce 65 kilometrů a 26 lanovek a vleků pro lyžaře všech úrovní. Od dětského BIG Family Ski-Camp, přes Powder Department pro vyznavače freeridingu až po Snowpark Stubai Zoo pro snowboardisty a freeskiery – každý si zde přijde na své. Perfektní kulinářské zakončení dne čeká na malé i velké milovníky zimních sportů v restauraci Schaufelspitz.

Panoramatické vyhlídky a alpská kuchyně ve středisku Schlick 2000

Lyžování, snowboarding, freeriding, noční sáňkování, zimní turistika i paragliding – Schlick 2000 ve Fulpmes je opravdovým zimním rájem. Moderní panoramatická restaurace Kreuzjoch nadchne všechny gurmány. Kdo se usadí na velkorysé prosluněné terase, může nechat oči bloudit od dechberoucích vrcholků pohoří Kalkkögel přes Stubaital až po údolí Inntal, a přitom si pochutnávat na místních specialitách, jako je třeba tyrolský Gröstl.

Zábava na sáňkách a kouzlo horských chat v Neustift a Mieders

V lyžařském areálu Elferbahnen v Neustift si kromě lyžařů přijdou na své i sáňkaři. Dlouhé a zasněžované tyrolské sáňkařské dráhy lákají k zimnímu dobrodružství, přičemž jedna z nich je dokonce ve vybrané večery osvětlena pro jízdy po setmění. Pro všechny, kteří se chtějí dostat dolů do údolí rychle, je sáňkařská dráha tou správnou volbou. V oblasti Serlesbahnen v Mieders najdou návštěvníci ideální sjezdovky pro začátečníky a hustou síť tras na zimní pěší turistiku. K odpočinku v teple lákají útulné horské chaty v Neustift a Mieders. Pro děti je pak vrcholem sezony akce BIG Family Vorsilvester s malováním na obličej, cukrovou vatou a ohňostrojem – koná se v Neustift 29. prosince 2025.

Jeden skipas – čtyři lyžařské areály

Se skipasem Stubai mají lyžaři a snowboardisté od 29. listopadu 2025 do 12. dubna 2026 přístup do všech čtyř lyžařských středisek v údolí Stubaital. Skipas od délky čtyř dnů je automaticky platný ve všech areálech a za nejlepší cenu je k dostání online. Děti do deseti let v doprovodu platícího rodiče lyžují zdarma. Využití skibusů mezi areály je zahrnuto v ceně skipasu.

Více informací: www.stubai.at/cs

Foto: Sebastian Marko

Zdroj: Tourismusverband Stubai Tirol

