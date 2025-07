Nezapomenutelný rybářský den na Orlíku: Jakub Vágner a Stanislav Kocina pokořili sumce i jesetera

Ráno Vágner zahájil impozantním úlovkem sumce velkého o délce 249 cm, čímž se přiblížil vlastnímu českému rekordu z roku 2024. Tehdy ulovil na Vranově sumce o délce 264 cm, čímž dvakrát během jediné sezóny přepisoval rekordní tabulky. K letošnímu úspěchu se odpoledne připojil i Stanislav Kocina, kterému se podařilo zdolat sumce o délce 240 cm.

Skutečným vrcholem dne však byl výskyt mimořádně vzácného druhu – jesetera hvězdnatého o délce 151 cm. Tento prehistorický druh se v českých svazových vodách vyskytuje naprosto výjimečně a podobný úlovek je skutečnou raritou, která završila nezapomenutelný den plný adrenalinu a emocí.

Orlická přehrada se tak opět potvrdila jako jeden z nejvýznamnějších rybářských revírů v České republice, který láká nejen zkušené rybáře, ale i milovníky přírody a nevšedních zážitků.

JAKUB VÁGNER (*24. prosince 1981, Praha) patří mezi nejuznávanější odborníky na lov sladkovodních ryb na světě. Rybaří od svých pěti let a dnes je držitelem několika světových rekordů. Od patnácti let publikuje do odborných rybářských časopisů doma i v zahraničí. V sedmnácti letech natočil svůj první film o lovu sumců a v osmnácti spolu moderoval pořad „Jak na to“ na České televizi.

Mezinárodní uznání získal především díky rybářským seriálům „Fish Warrior“ na National Geographic a „Big Fish Man“ na Discovery Channel. Pro české diváky natočil dokumentární cyklus „Rybí legendy“. Věnuje se také autorské tvorbě, produkci a natáčení filmů s rybářskou tematikou a přednáší pro děti a mládež.

V roce 2022 byl oceněn prezidentem České republiky medailí Za zásluhy I. stupně.

Více informací na: https://www.jakubvagner.cz/ a na sociálních sítích Jakuba Vágnera