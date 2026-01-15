Nezávislé analýzy trhu nPerf a Opensignal ocenily Vodafone za nejlepší pevný internet a nejspolehlivější 5G síť v?České republice

Praha 15. ledna 2026 (PROTEXT) - Vodafone Česká republika byl oceněn nezávislými měřicími organizacemi za poskytování nejlepšího zážitku s pevným internetem v zemi a za vynikající spolehlivost 5G v mezinárodním měřítku. V nejnovějším „Barometru pevného internetového připojení v ČR“ od francouzské společnosti nPerf se Vodafone na základě měření za rok 2025 umístil celkově na 1. místě. Oceněn byl také v analýze „5G Global Mobile Network Experience Awards 2025“ společnosti Opensignal za spolehlivost 5G.

 

Výsledky jednotlivých analýz a kategorií

 

Vodafone nabízí nejlepší zážitek s pevným internetem v ČR

Nejnovější nezávislý Barometr pevného internetového připojení v ČR nPerf řadí Vodafone za rok 2025 na první místo, podobně jako v roce 2024. V pevném připojení dominuje v oblastech jako je rychlost stahování a latence, ale také v kvalitě surfování po webu či streamování. To mu vyneslo celkové scóre 118 909 bodů (nPoints) a zajistilo první pozici v porovnání.

Nejspolehlivější 5G síť najdete u Vodafonu v ČR

V mezinárodním měření společnosti Opensignal „5G Global Mobile Network Experience Awards 2025“ byl český Vodafone oceněn v segmentu „Small-land area“ jako 5G Global Winner 2025 za výkon hned ve dvou kategoriích: za spolehlivost 5G sítě a také za kvalitu přenosu hovorů přes 5G. Jedná se o hovory zprostředkované skrze populární komunikační platformy využívající 5G připojení. Výsledky odrážejí konzistentní uživatelský zážitek při datovém připojení i při využívání služeb volání a komunikace přes 5G.

„Oba nezávislé výsledky dokazují náš důraz na zákaznický zážitek: na rychlé a spolehlivé pevné připojení doma a spolehlivé 5G kdekoliv na cestách. I nadále plánujeme investovat do kapacit, dalšího zlepšování pokrytí, a především do odolnosti naší sítě po celé České republice, abychom uspokojili rostoucí poptávku,“ hodnotí výsledky obou testů Miroslav Bula, viceprezident českého Vodafonu pro sítě.

 

O jednotlivých analýzách

  • nPerf vydává Barometr pevného internetového připojení v ČR každoročně na základě uživatelských měření prostřednictvím svých testovacích nástrojů.
  • Opensignal vydává globální analýzu 5G Global Mobile Network Experience Awards 2025 také každoročně na základě analýzy zkušeností s mobilními sítěmi v jednotlivých zemích.

 

Detailní výsledky najdete k obou studiím na odkazech níže:

  • Kompletní výsledky a metodika nPerf, včetně detailní analýzy ke stažení zde.
  • Hodnocení Opensignal a další informace k měření najdete zde.

 

 

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě a Africe. Poskytujeme mobilní a pevné služby více než 355 milionům zákazníků v 15 zemích a v dalších téměř 50 zemích spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. Naše podmořské kabely přenášejí přibližně jednu šestinu světového internetového provozu a vyvíjíme novou službu satelitní komunikace, která umožní připojení v oblastech bez pokrytí. Vodafone provozuje jednu z největších platforem pro internet věcí (IoT) na světě s více než 215 miliony připojení a poskytuje finanční služby přibližně 92 milionům zákazníků v sedmi afrických zemích – zpracováváme tak více transakcí než kterýkoli jiný poskytovatel.

V České republice poskytuje Vodafone služby 5 milionům zákazníků. Vodafone měl v roce 2024 nejlepší mobilní datovou síť v ČR, a to podle měření nezávislé německé společnosti umlaut.

Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.

Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů ve všech evropských zemích i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality.

Pro více informací navštivte, prosím, www.vodafone.cz

 

Zdroj: Vodafone

 

