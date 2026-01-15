Nezávislé analýzy trhu nPerf a Opensignal ocenily Vodafone za nejlepší pevný internet a nejspolehlivější 5G síť v?České republice

Výsledky jednotlivých analýz a kategorií
- 1. místo v kvalitě pevného internetu v barometru nPerf pro český trh s celkovými 118 909 body (nPoints) (analýza Barometr pevného internetového připojení v ČR)
- 5G Global Winner 2025 za spolehlivost 5G sítě a za kvalitu přenosu hovorů přes 5G (dle analýzy společnosti Opensignal (5G Global Mobile Network Experience Awards 2025)
Vodafone nabízí nejlepší zážitek s pevným internetem v ČR
Nejnovější nezávislý Barometr pevného internetového připojení v ČR nPerf řadí Vodafone za rok 2025 na první místo, podobně jako v roce 2024. V pevném připojení dominuje v oblastech jako je rychlost stahování a latence, ale také v kvalitě surfování po webu či streamování. To mu vyneslo celkové scóre 118 909 bodů (nPoints) a zajistilo první pozici v porovnání.
Nejspolehlivější 5G síť najdete u Vodafonu v ČR
V mezinárodním měření společnosti Opensignal „5G Global Mobile Network Experience Awards 2025“ byl český Vodafone oceněn v segmentu „Small-land area“ jako 5G Global Winner 2025 za výkon hned ve dvou kategoriích: za spolehlivost 5G sítě a také za kvalitu přenosu hovorů přes 5G. Jedná se o hovory zprostředkované skrze populární komunikační platformy využívající 5G připojení. Výsledky odrážejí konzistentní uživatelský zážitek při datovém připojení i při využívání služeb volání a komunikace přes 5G.
„Oba nezávislé výsledky dokazují náš důraz na zákaznický zážitek: na rychlé a spolehlivé pevné připojení doma a spolehlivé 5G kdekoliv na cestách. I nadále plánujeme investovat do kapacit, dalšího zlepšování pokrytí, a především do odolnosti naší sítě po celé České republice, abychom uspokojili rostoucí poptávku,“ hodnotí výsledky obou testů Miroslav Bula, viceprezident českého Vodafonu pro sítě.
O jednotlivých analýzách
- nPerf vydává Barometr pevného internetového připojení v ČR každoročně na základě uživatelských měření prostřednictvím svých testovacích nástrojů.
- Opensignal vydává globální analýzu 5G Global Mobile Network Experience Awards 2025 také každoročně na základě analýzy zkušeností s mobilními sítěmi v jednotlivých zemích.
Detailní výsledky najdete k obou studiím na odkazech níže:
- Kompletní výsledky a metodika nPerf, včetně detailní analýzy ke stažení zde.
- Hodnocení Opensignal a další informace k měření najdete zde.
Zdroj: Vodafone