Nezávislé ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2025 odhalilo nové lídry trhu

Důvěra spotřebitelů: bezpečí, well-being, finance i cestování
„Letošní výsledky opět potvrzují, že důvěra není náhodná. Zákazníci oceňují značky, které dlouhodobě doručují kvalitu, transparentně komunikují a plní své sliby. Jen díky tomu se k nim zákazníci opětovně vrací,“ uvádí Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti ATOZ Marketing Services. „Současně pozorujeme nástup kategorií, které reflektují životní styl roku 2025 – od zabezpečení domácnosti přes well-being, oblast spánkové péče a úpravy hmotnosti, až po moderní platební metody, finance, cestování a chytré domácí technologie.,“ doplňuje Lukáš Matějka.
"U označení Nejdůvěryhodnější značka jsme zaznamenali 5% nárůst důležitosti pro zákazníky oproti loňskému roku a stalo se tak nejsilnějším nestátním oceněním v České republice,“ upřesňuje Viktorie Škorvagová z výzkumné agentury NielsenQ, která průzkum realizovala. Důležitost ocenění potvrzuje i aktuální průzkum společnosti MNFORCE, dle kterého toto logo zvyšuje důvěru v oceněnou značku u 60 % spotřebitelů.
Nové kategorie a značky odrážejí změny v životním stylu
Letošní ročník přinesl významné rozšíření o nové kategorie, které reflektují současný životní styl a spotřebitelské trendy roku 2025. Mezi oceněnými značkami se objevily například XTB v kategorii brokerské společnosti, Oral-B za elektrické zubní kartáčky, v trendy kategorii horkovzdušné fritézy zabodovala značka Tefal, Visa v kategorii platební karty. Novinkou byla také kategorie Letecké společnosti, kde zvítězily Smartwings. Velmi dobře si v nových kategoriích vedly i české značky, např. v domácím zabezpečení Jablotron, výrobce obleků BANDI nebo výrobce oken a dveří Vekra. Nové kategorie se zaměřily také na rostoucí trend péče o fyzické a duševní zdraví, ať již skrze přípravky na podporu spánku a zlepšení nálady, kde zvítězila značka Neospan, nebo přípravky pro úpravu hmotnosti Forfemina.
Dlouhodobé stálice potvrzují pozici
Logo programu Nejdůvěryhodnější značka v roce 2025 ponesou nejen značky z nově zařazených segmentů, ale také dlouhodobé stálice předchozích ročníků. Mezi nimi vynikají například i české značky, které v mnoha kategoriích vítězí i přes výrazné zastoupení silných globálních hráčů. Jedná se například o kosmetickou značku Dermacol nebo značku ikonických hraček Igráček, která si i v letošním ročníku udržela silnou pozici v kategorii hraček – figurek.
Posuny v klíčových kategoriích potvrzují dynamiku trhu
Jedenáctý ročník programu zaznamenal rovněž změny mezi oceněnými značkami v kategoriích, kde byly dříve pevné stálice. V segmentu privátních značek poprvé uspěla značka K-Jarmark z Kauflandu. V kategorii funkčních nápojů posílila svou pozici značka DrWitt a v kategorii srovnávacích portálů pojištění získala letos nově největší důvěru zákazníků značka Klik.cz.
Přínos pro značky i veřejnost
Důvěra stojí za věrností i dlouhodobou přízní. Značkám upevňuje vztah se zákazníkem a posiluje reputaci. Vítězové mohou titul a logo Nejdůvěryhodnější značka 2025 využít ve své vlastní marketingové komunikaci. Do programu se stále více zapojují i silní mediální partneři, nově například multiplatforma CNN Prima NEWS a časopis Playboy. I díky partnerům a silné mediální podpoře se vítězné značky prezentují stále většímu počtu zákazníků.
Marketingový program Nejdůvěryhodnější značka je partnerem NROS a projektu Pomozte dětem se žlutým kuřetem. Společně propojují stabilní firmy s pomocí znevýhodněným dětem a zvyšují rozsah podpory.
