NHL Monday Night Hockey od 30. listopadu živě a zdarma na stanici Nova Action

NHL oznamuje spuštění projektu „NHL Monday Night Hockey“, nové iniciativy, která během sezóny 2026–27 přinese hokejovým fanouškům po celé Evropě živé přenosy zápasů NHL v místním hlavním vysílacím čase během pondělních večerů. Liga a její mezinárodní mediální partneři přinesou fanouškům po celé Evropě 11 přenosů v rámci NHL Monday Night Hockey, a to počínaje pondělím 30. listopadu. Každý zápas je naplánován na večer v různých evropských časových pásmech a na odpoledne v Severní Americe.
Úvodní zápas se odehraje v pondělí 30. listopadu od 19:00 českého času mezi OttawouSenators a Nashville Predators.
V průběhu základní části sezóny 2026–27 bude odvysíláno celkem 11 zápasů, v nichž se představí 16 různých klubů NHL, což fanouškům po celé Evropě nabídne pravidelnou pondělní večerní událost v hlavním vysílacím čase, na kterou se budou těšit. NHL Monday Night Hockey doplňuje již zavedené evropské zápasy v hlavním vysílacím čase NHL Saturday a NHL Sunday presented by Fastenal a vytváří jedinečný zážitek z odpoledního vysílání ve všední den pro fanoušky v Severní Americe.
Pro české fanoušky budou atraktivní zejména zápasy s Martinem Nečasem, Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou, Ondřejem Palátem, Jiřím Kulichem, Tomášem Hertlem, Radko Gudasem, Lukášem Dostálem, Danem Vladařem, Jakubem Dobešem, Davidem Špačkem a Davidem Jiříčkem. Ze Slováků se představí Juraj Slafkovský, Erik Černák a Martin Fehérváry.
„NHL Monday Night Hockey vzniklo s cílem poskytnout mezinárodním fanouškům příležitost sledovat živé přenosy zápasů NHL a nejlepší hráče světa, kteří se utkávají v hlavním vysílacím čase ve všední dny,“ uvedla Julie Yufe, výkonná viceprezidentka a generální ředitelka NHL pro mezinárodní záležitosti. „Jedná se o důležitý krok v rámci našich neustálých snah poskytovat fanouškům přístup k našemu skvělému sportu a dále rozvíjet lední hokej na klíčových evropských trzích.“
Mezi mezinárodní vysílací partnery projektu patří NovaAction v České republice. Dále pak Star ve Finsku, Sky Sport Mix v Německu, Dajto na Slovensku, TV6 ve Švédsku, MySports ve Švýcarsku a ITV ve Velké Británii. Vysílací program pro jednotlivé trhy je k dispozici zde.
Mezi zápasy v rámci programu NHL Monday Night Hockey 2026–27 patří:
- 30. listopadu – Ottawa Senators proti Nashville Predators
Úvodní zápas série bude zatím bez českého hráče v aktuálně oznámených sestavách. Oba kluby ale mají výraznou českou stopu: Ottawou prošli Radek Bonk a Martin Havlát, Nashvillem brankář Tomáš Vokoun a útočník Martin Erat. Na ledě se představí německý kanonýr Tim Stützle a švýcarský kapitán Predators Roman Josi.
- 7. prosince – Colorado Avalanche na ledě New York Islanders
Martin Nečas se v dresu Colorada utká s Ondřejem Palátem z Islanders, takže čeští fanoušci budou mít důvod sledovat dění na obou stranách. Avalanche povede Nathan MacKinnon, který byl v minulé sezoně nejlepším střelcem NHL, a nejlepší tým loňské základní části bude chtít potvrdit svou pozici mezi ligovou špičkou. Islanders se mohou opřít o Paláta i o mladého obránce Matthewa Schaefera, jenž byl nováčkem roku 2025–26.
- 14. prosince – Buffalo Sabres na ledě Ottawa Senators
Český útočník Jiří Kulich nastoupí s Buffalem proti Ottawě. Pro Senators půjde o poslední zápas před cestou do Düsseldorfu na NHL Global Series Germany, takže duel bude zároveň důležitou zastávkou před evropským výjezdem. Buffalo povede švédský kapitán Rasmus Dahlin, vedle Kulicha nastoupí za Buffalo také další mladí hráči.
- 21. prosince – Washington Capitals na ledě Toronto Maple Leafs
Slovenský Martin Fehérváry s Washingtonem vyzve Toronto se švédskou hvězdou WilliamemNylanderem. Pozornost bude poutat i nejlepší střelec historie NHL AlexOvečkin. Proti němu nastoupí tým Maple Leafs, který patří k tradičním značkám ligy a jehož ofenzivu táhne jednička draftu 2026 Gavin McKenna a jednička draftu 2016 Auston Matthews.
- 28. prosince – Vegas Golden Knights @ Minnesota Wild
Tomáš Hertl a Vegas, finalisté Stanley Cupu 2026, zamíří na led Minnesoty. V sestavě domácího týmu by se mohl objevit obránce David Špaček. Český útočník bude jednou z hlavních postav hostujícího týmu, který se po loňském tažení znovu řadí mezi aspiranty na úspěch, Špaček bude nadále usilovat o upevnění svého místa v týmu. Domácí Wild se opírají o hvězdného KirillaKaprizova.
- 18. ledna – Montreal Canadiens na ledě Buffalo Sabres
Slovenský útočník Juraj Slafkovský a český brankář Jakub Dobeš se s Montrealem vrátí do Buffala. Canadiens Sabres vyřadili v sedmizápasové sérii play-off 2026 a postoupili až do finále Východní konference, takže půjde o připomínku jednoho z nejnapínavějších soubojů minulé sezony. Do série tehdy útočník Buffala Jiří Kulich nezasáhl. Tentokrát už bude moci svému týmu na ledě pomoci a pokusit se Montrealu porážku oplatit.
- 1. února – New York Islanders na ledě Florida Panthers
Ondřej Palát se představí na ledě Floridy, která získala Stanley Cup v letech 2024 a 2025. V dresu Panthers také staronově nastupuje český obránce Radko Gudas. Domácí tým povede kapitán AleksanderBarkov a bude chtít potvrdit, že i po dvou mistrovských sezonách zůstává mezi hlavními kandidáty na úspěch.
- 15. února – Anaheim Ducks na ledě Boston Bruins
Půjde o atraktivní zápas pro české fanoušky především díky Davidu Pastrňákovi, který povede Boston jako kapitán. V utkání se navíc potkají hned tři čeští mistři světa z Prahy 2024: brankář Anaheimu Lukáš Dostál, a kromě Pastrňáka také útočník Bruins Pavel Zacha. Pro oba týmy půjde o první a zároveň jediný zápas.
- 22. února – Montreal Canadiens na ledě Philadelphia Flyers
Philadelphia nastoupí s českými hráči Davidem Jiříčkem a brankářem DanemVladařem. Montreal se může opřít o zmíněného Jakuba Dobeše a Juraje Slafkovského, takže čeští a slovenští fanoušci budou mít své zástupce na obou stranách kluziště.
- 15. března – Tampa Bay Lightning na ledě Washington Capitals
Žádný český hráč v utkání zatím nefiguruje, za Tampu ale nastupuje slovenský obránce ErikČernák. Hlavními hvězdami Lightning jsou útočník Nikita Kučerov a švédský obránce Victor Hedman, kteří patří k oporám týmu už řadu sezon. Zápas bude jednou z posledních příležitostí sledovat Alexe Ovečkina v této sezoně v příznivém evropském vysílacím čase.
- 5. dubna – Philadelphia Flyers na ledě Carolina Hurricanes
Závěrečný zápas série nabídne českou stopu v dresu Philadelphie: nastoupit mohou obránce DavidJiříček a brankář Dan Vladař. Carolina bude obhajovat Stanley Cup a její ofenzivu povede finská hvězda Sebastian Aho. Flyers tak čeká náročná prověrka proti úřadujícím šampionům, která uzavře program NHL Monday Night Hockey.
NHL Monday Night Hockey navazuje na mezinárodní aktivity ligy, jejichž vrcholem v této sezóně budou dva zápasy v helsinské Veikkaus Areně v rámci série 2026 NHL Global Series Finland, 12. a 14. listopadu mezi Hurricanes a Seattle Kraken. Rovněž se plánuje návrat zápasů do Německa v rámci 2026 NHL Global Series Germany, kde se 18. a 20. prosince v PSD Bank Dome v Düsseldorfu odehrají dva zápasy mezi Senators a Chicago Blackhawks.
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Zdroj: PRAM Consulting/NHL.com
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