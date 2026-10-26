Niedermayer: Kurz EU je správný. Důležité je, abychom ho udrželi

Autor:
  10:22
Sledovat Metro na Googlu

Praha 26. října 2026 (PROTEXT) - Další ze stálic českého zastoupení v EP, matematik a bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer, evropskému modelu věří – kritice a skepsi navzdory. Evropu považuje za nejlepší místo k životu na světě. Třebaže sám uznává, že k dokonalosti má unie daleko, ostatně jako celý současný svět.

Evropský parlament má pro každého ze svých členů webovou úvodní stránku, a na té vaší stojí v popředí informace, že jste místopředsedou Hospodářského a měnového výboru (ECON). Co dělá tento výbor v kontextu Evropského parlamentu?

Jedna velká část je regulace finančních trhů. Tím, jak chceme vytvářet společný trh napříč unií, přecházíme od sedmadvaceti národních pravidel k pravidlům evropským. Toto vzniká na úrovni ekonomů, a je to velmi složitá technická práce. Druhá linka, která je pro mě hodně důležitá, jsou otázky spojené s ekonomickým směřováním EU. Například z hlediska legislativy to byl právě tento výbor, který se podílel na vytváření nových fiskálních pravidel. ECON pravidelně projednává, jak komise hodnotí vývoj v jednotlivých členských zemích z ekonomického hlediska a vytváří pro ně hospodářská doporučení.

A potom se tento výbor snaží vyjadřovat k různým tématům, která s ekonomikou souvisejí. Osobně jsem se podílel na jedné věci, kterou hodnotím jako hrozně důležitou zejména v českém kontextu, a tou je podstatné zlepšení pravidel v boji proti praní špinavých peněz. Je to obrovský problém, a jsem rád, že jsme se v tomto směru výrazně posunuli.

Jaký další moment, myšleno pracovní úspěch, byste dále připomněl, zdůraznil?

Těch počinů byla celá řada, řešili jsme třeba bankovní krize, což bylo politicky strašně komplikované. Bylo úžasné, že jsme našli dohodu. Za nejdůležitější považuji to, že jako jeden z poslanců europarlamentu mluvím do vedení největší (politické) skupiny (Evropská lidová strana, pozn. red.). Že se podílím na tom, že EU naštěstí neztrácí směr – a že uspěla v řadě velkých věcí, které si lidé možná ani neuvědomují, ale bez nichž by byl svět jiný.

Připomněl bych pár věcí. Povedlo se nám, myslím si, postavit se velmi správně proti ruské agresi na Ukrajině. Nebyla to zdaleka samozřejmost, že pozice EU byla a je tak pevná. Jsem přesvědčen, že unie velmi přispěla k omezení škod souvisejících s pandemií (covid-19). Nešlo jenom o fatální škody na životech, ale také o ekonomické škody.

Řekl bych, že nabíráme dobrý kurz v oblasti prohloubení společného trhu. Byl to velký boj. Mně trvalo ve skupině víc než rok, než jsem přesvědčil kolegy, že toto je nejdůležitější evropské téma.

A věřím, že se Evropě podařilo najít nejméně škodlivou reakci na to, co přinesl do toho světa Donald Trump. To také nebylo vůbec triviální.

Obrázek EU, který vykreslujete, je tudíž pozitivní?

Bolí mě diskuse, mimochodem hodně přítomné v Čechách, že je EU sbor loserů, kterým se nedaří. Že je to místo, které zaostává. Nesouhlasím, nejen jako ekonom.

Musím říct, že ze tří supervelmocí dnešního světa vypadá Evropská unie nejlépe. Je zároveň smutné si připustit, že je to za situace, kdy se ostatní dva hráči, tedy Spojené státy a Čína, hodně zhoršili – vlastními chybami nebo kumulací minulých problémů.

Objektivně je nyní Evropská unie ekonomicky nejstabilnější, má nejméně rizikových faktorů. Je nejlepším místem pro život na Zemi, a čím dál víc lidí si to uvědomuje. Před časem to ve Štrasburku zmínil kanadský premiér Mark Carney, který je nesmírně chytrý člověk a ví, co mluví. Jasně řekl: To je model, jehož chci být součástí.

Vidíme, že se Američanům nepodařilo změnit svět v místo konfrontace, strachu a dominance síly. Velká část planety chce udržovat kooperativní, férový předvídatelný systém – a ti všichni se obrací na nás, protože jsme lídrem tohohle světa, a jsem za to hrozně rád.

S tím, jak se přiostřuje situace v evropské politice, v Evropském parlamentu, není zdaleka samozřejmé, že tímto směrem pokračujeme. Mohl bych (v této souvislosti) jmenovat další velké věci: mám radost, že pokračujeme v klimatické politice a tak dále.

Toto vše oceňuji jako mnohem důležitější než to, jaký pozměňovací návrh jsem dostal do jakého textu, jaké věci jsem vyjednal jako zpravodaj, nebo na vytváření kterých znění jsem se podílel. Důležitý je boj o to, abychom drželi kurz, aby nepopulistická část politiky nereagovala na populismus zase populismem. Jde o neustálý boj, který je stále těžší. Mám za to, že se nám daří.

Dotkl jste se protipólu, kdy na věci, prosazené v zájmu celku a brané za samozřejmost, vrhá stíny jakýkoli přešlap nebo nejistota. Má momentální euroskepticismus, který nesdílíte, opravdu navrch? Není hledání pozitiv na EU takříkajíc out?

Ti, kteří svět hodnotí, se zpravidla nezabývají nějakou konzistencí nebo reflexí. V reakcích českých europoslanců na zářijový projev předsedkyně Evropské komise o stavu unie jsem zaznamenal dvě absolutně protichůdné linky. Jedna říká, co si to (ta paní) dovoluje, navrhovat další prohloubení EU, které vlastně nechceme. Proti tomu zní hlasy, že je Evropská unie pomalá a že se nehýbe dostatečně kupředu. To jsou věci, které jsou v rozporu, ale jsou slyšet ve stejném prostoru.

Jedna část konvenuje jednomu typu kritiků, druhá zase jinému. Snažit se uprostřed toho prezentovat, že to jde dobře, byť ne úplně dokonale, je dosti těžké. Jistě, legislativa není dokonalá. Ta česká taky ne. Někdy dojde k chybám, někdy se něco podcení. Někdy si jedna lobby vymůže to, co je po jiné devastující.

Najít balanci není v dnešní diskuzi možné. Převažuje dojem, že skoro všechno je špatně. Je tam navíc absolutní ztráta nějaké paměti. Když EU tuším před dvěma lety přijímala první, takovou „lehkou“ regulaci umělé inteligence, což nebyla ani regulace, ale spíše klasifikace, zavládla úplná hysterie. Ve smyslu: Ještě to ani nevzniklo, a unie už to zabíjí. Uběhla velmi krátká doba, a svět je přímo paralyzován strachem, co coby umělá inteligence mohla vytvořit.

Mohl bych uvádět spousty případů, ve kterých se to, co unie udělala, ukázalo jako správné. Stal se z toho model pro ostatní části světa. Tady to vzbudilo nekompromisní kritiku, ovšem k tomu se ti kritici nevrací. Tohle se propisuje do pohledu veřejnosti na unii.

Specifické na českém hřišti je, že v Evropském parlamentu neexistuje země, která by měla tak málo poslanců v tzv. konstruktivní většině, tradičně vytvářející tu Evropskou unii. To znamená v táboře lidovců, socialistů, liberálů a eventuálně zelených. Česko má v této platformě, bez zelených (Gregorová), pět europoslanců z jednadvaceti (Niedermayer, Zdechovský, Kolář, Nerudová a Farský, tři členové ODS – Vrecionová, Vondra, Krutálek – jsou součástí frakce ECR, pozn. red.). Pokud půjdou média po proporční reprezentaci poslanců podle politických skupin, tak proti člověku jako jsem já, který se snaží EU vysvětlovat, a netvrdím, že ji pouze chválí, budou se svými výhradami nebo připomínkami tři další europoslanci. Je to stav, který nemá srovnání s jinými členskými státy.

Dá se říci, že máme co dělat se vzestupem černobílého vnímání světa, s většinovým příklonem k populismu? Namísto hledání rovnováhy a kompromisu?

Jsou tam dvě věci, k nichž jedna je viditelná více, kdežto druhá méně. Ta první je o modelech, které jsou tak mocné, že mohou páchat škody – snaha postavit hráz proti těmto škodám nemůže fungovat na úrovni samotných Spojených států, Číny ani EU. Musí vzniknout nějaká globální dohoda. Když tu hráz postavíte, například v Americe, a omezíte firmy, využijete toho konkurence v jiné části světa a bude podporovat ještě agresivnější vývoj. Je těžké hledat v současném světě rovnováhu, a ta může vzniknout jedině globální dohodou.

Druhá věc, o které se mluví méně, je ta, že při tak rychlém a finančně náročném vývoji podniky ekonomicky nefungují. Ty investice jsou obrovské a mají dopad na fungování celosvětového finančního trhu, protože jde opravdu o astronomické peníze. Vede to k růstu úrokových sazeb, který začíná mít velmi vážné dopady na fungování mnoha zemí. Svět se posouvá od fiskální zodpovědnosti k velké fiskální nezodpovědnosti, která generuje stále vyšší dluhy.

Česká republika platí na desetiletý dluh výrazně nad pět procent. Podobnou cenu platí Spojené státy, kde se dluh navyšuje někam nad 120 procent HDP. Bylo by asi vhodné, kdyby vzniklo něco, co by rozvoj brzdilo a snižovalo potřebu získávat stále nové zdroje, pro které firmy nemají příjmy.

Svět je v pohybu, a unie to vnímá, byť to tak někdy moc nevypadá. Je součástí tohoto vnímání jistá sebereflexe?

Myslím, že reflexe a snaha změnit a zdokonalit své fungování, tam je. Uvedl bych dvě různé linky. Jednou je zlepšení na úrovni přeregulace, kterou EU trpí, a to je velmi silná politická linka. Je málo obtížnějších věcí než něco zjednodušit. U této agendy hrozí, že se to dostane do nějakého politického drajvu, který se nedívá doleva ani doprava a škrtá to či ono. Výsledkem pak může být ještě horší regulace.

Pokud chci prohloubit společný trh, a to je skutečně jedna z nejdůležitějších agend a nejpřímější cesta k větší stabilitě, prosperitě a ekonomické bezpečnosti, musím nahrazovat sedmadvacet národních pravidel jednotnými pravidly EU. Musím věci vytvářet, což lidé z politických skupin mimo konstruktivní většinu odmítají. Vyústit to může až v postoj členských států ve smyslu: Chceme status quo, nebudeme to komplikovat.

Platná pravidla se dají změnit pouze jednomyslně. Ti, kteří blokují konkrétní rozhodnutí, budou ti samí, kdo budou blokovat změnu těchto pravidel.

Unie čelí obrovským externím šokům, na které musíme reagovat. Energetická krize vyvolaná Putinem, politika Donalda Trumpa, to vše nás nutí ke kvalitativnímu skoku. Jeho chápání by tady bylo, proveditelnost je bohužel horší. Přesto si stojím za svým přesvědčením, že je unie v dané době opravdu nejlepším místem ve světě, který není zdaleka perfektní.

 

Luděk Niedermayer (60; TOP 09) - poslanec Evropského parlamentu (od 2014), je členem hospodářského a měnového výboru a podvýboru pro daňové záležitosti. Rodák z Brna vystudoval operační výzkum a teorie systémů na nynější Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1991 nastoupil do Státní banky československé, kde pracoval v úseku správy aktiv a pasiv. Od ledna 1996 byl ředitelem odboru České národní banky, do jeho kompetence patřila správa devizových rezerv a provádění operací na peněžním trhu. Od února 1996 byl členem bankovní rady ČNB a od prosince 2000 viceguvernérem ČNB. Bankovní radu opustil v únoru 2008. Poté pracoval jako ředitel oddělení consulting v české pobočce poradenské a auditorské společnosti Deloitte. Členem TOP 09 je od roku 2017, předtím byl nestraník. Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 a červnu 2024 mandát europoslance obhájil. Podpořil konec spalovacích motorů, stejně jako kontroverzní nařízení o řízení azylu a migraci (AMMR).

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59795.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Smíchovské nádraží otevírá nová nástupiště. Vlaštovky čeká demolice, pravěk zůstane

Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň...

Jedno z největších nádraží v Praze a také Česku má za sebou první část velké rekonstrukce. Dnes ráno se otevřelo 3. a 4. nástupiště smíchovského nádraží. První a druhé s „vlaštovkami“ se uzavřelo a...

Na podporu veřejnoprávních médií se v Pardubicích a Hradci sešly stovky studentů

ilustrační snímek

Na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií se dnes odpoledne v Hradci Králové a Pardubicích sešly stovky lidí, převážně studentů. Na hlavách měli mnozí...

27. října 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Pomník v podobě protitankového rozsocháče v Polné připomíná jeho autora Kašíka

PomnĂ­k v podobÄ› protitankovĂ©ho rozsochĂˇÄŤe v PolnĂ© pĹ™ipomĂ­nĂˇ jeho autora KaĹˇĂ­ka

Památník v podobě protitankové překážky rozsocháč v Polné na Jihlavsku připomíná jeho vynálezce a tamního rodáka Františka Kašíka (1888 až 1969). Ocelový...

27. října 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Zábřeh povede dosavadní koalice, starostou by měl zůstat František John

ilustrační snímek

Zábřeh na Šumpersku povede po komunálních volbách stejná koalice jako dosud. Koaliční smlouvu podepsali zástupci vítězného uskupení Společně pro Zábřeh...

27. října 2026  17:31,  aktualizováno  17:31

Kopáč Cruise, mamka Chastain i Minotaur. Říjnová kina skrývají nejedno překvapení

Tom Cruise trávil kvůli roli v Diggerovi hodiny v maskérně. Postupně se ale...

Přinášíme přehled říjnových filmových novinek, které mohou oslovit diváky hledající něco jiného než další pokračování známých sérií. Čekají nás osobité romantické příběhy, dramata o složitých...

27. října 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud v Č. Budějovicích nařídil kvůli návrhu na neplatnost voleb dvě jednání

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích zatím nařídil kvůli návrhům na neplatnost voleb jednání ve dvou případech. Jde o Protivín na Písecku a Dražíč na...

27. října 2026  17:07,  aktualizováno  17:07

Na železničním koridoru u Zábřeha srazil vlak člověka, doprava je zastavena

ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí zemřel po střetu s nákladním vlakem muž, provoz na páteřní trati je zastaven. ČTK to sdělili...

27. října 2026  16:59,  aktualizováno  17:42

Modernizace železnice v České Třebové. Největší omezení přijdou za dva roky

V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního...

Přestavba železničního uzlu v České Třebové za téměř 20 miliard korun, která má po více než třech desetiletích završit modernizaci prvního železničního koridoru mezi Prahou a Brnem, i přes komplikace...

27. října 2026  18:12

Rozvoj bydlení i doprava. Nové vedení Šumperku představilo své priority

Dohodu o nové koalici v Šumperku stvrdili (zleva) lídr Nezávislé volby a...

Nové vedení Šumperku představilo priority pro následující čtyři roky. Stalo se tak po podvečerním popisu koaliční smlouvy. Koalice Nezávislé volby, Starostů a nezávislých a uskupení Srdcem pro...

27. října 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů

ilustrační snímek

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Půjde o regionální příběh, světovou klasiku i současnou hru, sdělila dnes ČTK...

27. října 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Trojkoalice v Rychnově nad Kněžnou má dohodu na městské radě

ilustrační snímek

V jedenáctitisícovém Rychnově nad Kněžnou budoucí radniční trojkoalice dohodla obsazení míst v radě města. Bude sedmičlenná. Rychnov PLUS a Nezávislí za...

27. října 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Média nedáme, znělo dnes kampusem Technické univerzity v Liberci

ilustrační snímek

Média nedáme, znělo dnes kampusem Technické univerzity v Liberci. Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií se dnes odpoledne na Studentském náměstí...

27. října 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Plzeňská výstava připomene německou průmyslovou školu i slavné architekty

ilustrační snímek

Příběh plzeňské německé průmyslové školy, která vychovala řadu významných architektů českých dějin, přiblíží výstava Západočeské galerie v Plzni. Expozice...

27. října 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.