Night shopping ve Zlatém jablku nabídne módní show, hity z muzikálů i velké slevy

Návštěvníci obchodního centra Zlaté jablko se i tento podzim dočkají oblíbeného Night Shoppingu. Jeho hlavním lákadlem tentokrát bude muzikálová show v podání předních českých interpretů. Na pódiu se představí Marián Vojtko, Kamila Nývltová, Josef Vágner, Radka Fišarová a Bohuš Matuš. V jejich podání zazní známé melodie z muzikálů Dracula, Kleopatra a Rebelové. Nebude chybět ani módní přehlídka s Miss Czech Republic 2019 Denisou Spergerovou a vystoupení DJky GIA.
„Night Shopping je pro nás příležitostí nabídnout návštěvníkům mnohem víc než jen výhodné nákupy. Letos jsme vsadili na atmosféru slavných muzikálů a věříme, že spojení skvělé hudby, módy a mimořádných slev vytvoří nezapomenutelný večer,“ uvedl Jiří Kratochvíl, ředitel Zlatého jablka.
Muzikálová atmosféra se přenese také do doprovodného programu. V Draculově baru budou připraveny tematické drinky, Kleopatřina maskérna nabídne zdobení festivalovými kamínky a ve fotokoutku Rebelové si návštěvníci pořídí originální vzpomínku na večer.
Program začne v 18 hodin, DFC módní show proběhne v 18:15 a 19:40 hodin. Hity z muzikálu Dracula zazní od 18:50, Rebelové se představí ve 20:15 a Kleopatra ve 21 hodin. Příležitost získat podpisy i společnou fotografii s přítomnými hvězdami se naskytne během autogramiády v 19:10 a 20:35 hodin.
Vedle bohatého programu budou nedílnou součástí Night Shoppingu také velké slevy ve vybraných obchodech Zlatého jablka.
Zdroj: Zlaté jablko
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