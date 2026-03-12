Nikdo nechce do Bruntálu. Všichni chtějí čokoládu z Bruntálu

Autor:
  8:30
Bruntál 12. března 2026 (PROTEXT) - Čtyřiadvacetiletý Šimon Siegel spustil e-shop s čokoládou. Za první týden přišlo 400 objednávek a musel vypnout reklamu. Ještě před rokem vyrobili 200.000 pralinek za celý rok — letos předpokládají, že jich bude milion, možná i dva. Rodinná čokoládovna z Bruntálu dokazuje, že světové věci mohou vznikat i v městě, kterým se prý jen projíždí.

„Říká se, že Bruntálem se jen projíždí, že se tam nezastavuje. Já jsem se rozhodl, že Bruntál dostanu do každé domácnosti, která miluje vtip a čokoládu.“ — Šimon Siegel, zakladatel Brutal Choco

Když čtyřiadvacetiletý Šimon Siegel spustil e-shop brutalchoco.cz, čekal objednávku tu a tam. Místo toho přišlo 400 objednávek během prvního týdne kampaně. Po dvou týdnech musel reklamu úplně vypnout — jeho rodinná čokoládovna v Bruntále zkrátka nestíhala vyrábět. Příběh, který začal na střední škole a prošel třítýdenním pobytem na vysoké, dnes přerostl v jednu z nejzajímavějších českých čokoládových značek.

 

Na vysoké vydržel tři týdny. Pak začal podnikat.

Šimon Siegel vystudoval obchodní akademii v Bruntále. Už tam věděl, že chce podnikat — jen nevěděl v čem. Po maturitě nastoupil na Vyšší odbornou školu. Vydržel tři týdny.

„Rychle jsem zjistil, že si s tou vysokou úplně nesedneme. Vrátil jsem se domů a řekl si, že do normální práce nepůjdu. Budu podnikat.“ — Šimon Siegel

Začínal s kamarádem — prodávali webové stránky. První projekt jim trval stovky hodin a vydělali na něm směšné peníze. Postupně oběhli všechny firmy v Bruntále a dá se říci, že částečně zdigitalizovali celé město. V osmnácti měl na účtě 70.000 korun a připadal si jako multimilionář.

 

Od kávovaru k čokoládě: Cesta přes YouTube tutoriály

Když kamarád odešel na Matfyz, Šimon se dostal do kavárny v Bruntále. První den přišel zájezd – čtyřicet lidí – a on s kolegyní v životě neviděli kávovar. Pustili si YouTube tutoriály a začali.

„Ona se mě ptala: Umíš s kávovarem? A já: Neumím vůbec nic. A ona: To je v pohodě, já taky ne. Tak jsme si pustili YouTube a začali dělat první kávy.“ — Šimon Siegel

Z kavárny se přesunul k dezertům a cukrařině. Kavárna Skleník v Karlové Studánce, který přebrali jako sklad bordelu — motorové pily, propan-butanové lahve, hromady suti — přeměnili v příjemnou kavárnu. Z hodnocení 3,1 na Googlu se dostali na 4,4. Léto 2023 bylo první sezóna, kdy to začalo fungovat.

 

Proč pralinky? Protože se nekazí

Zákusky se zkazí za tři dny. Pralinky vydrží měsíce. Když bouchneš formou, máš najednou 24 kusů. S deseti formami 240 kusů. To byl zlom – snadno škálovatelný produkt v cukrařině.

„Zjistili jsme, že pralinky jsou jediný produkt v cukrařině, který jsme schopni efektivně vyrábět ve velkém a posouvat dál. Tak vznikl základ dnešního Brutal Choco.“ — Šimon Siegel

První pralinky dělali doma v kuchyni. Čokoládu tavili v mikrovlnce, temperovali na mramorové desce — a modlili se, jestli to vyjde. Dnes mají profesionální temperovací stroje, potahovací pás i dražovací buben. Z garážové výroby se stala profesionální dílna.

 

Mamka dala výpověď v práci. Ségra pomáhá. Babička čalounila křesla.

Šimonova maminka byla celý život úředník. Jedinou specialitu, kterou pekla, byla hrníčková buchta. Dnes vyrábí desetitisíce pralinek měsíčně. Minulý rok jich ručně vyrobila přes 200.000.

„Mamka mi říkala: „Nechci dělat nic malého, co se lepí, co je nutné piplat. A já jí tvrdil: „Neboj, to není těžké. No... minulý rok mi mamka udělala asi 200 000 pralinek.“ — Šimon Siegel

V Brutal Choco pracuje celá rodina. Maminka vyrábí pralinky, sestra pomáhá s provozem, babička s dědou čalounili křesílka do kavárny. Kamarádi tahali půltunovou vitrínu přes zamrzlou zahradu. Teta natírala nábytek. V roce 2023 měli firemní večírek pro pět lidí. Dnes jich je 25.

 

Proč jsou žáby maskotem Brutal Choco

V Bruntále se říká, že Bruntálem se jen projíždí. Místní pivo se jmenuje Zubatá žába. A právě žáby se staly symbolem i značky Brutal Choco – jako odkaz na comeback celého města.

„Z každého vtípku směřovaného na Bruntál jsem chtěl udělat přednost. Ukázat, jací jsou Bruntálci – brutálně vtipní, brutálně přátelští a hlavně, že umí dělat světové věci.“ — Šimon Siegel

Název Brutal Choco je slovní hříčkou na Bruntál. Claim značky zní: Bru(n)tální čokoládové dobroty, co koušou. Šimon nechce jen prodávat čokoládu – chce změnit vnímání Bruntálu. A žáby jsou toho symbolem: houževnaté, nepřehlédnutelné a s humorem.

 

E-shop spustili před pár týdny. Po dvou týdnech museli vypnout reklamu.

E-shop brutalchoco.cz spustili začátkem roku 2026. Během prvního týdne kampaně přišlo 400 objednávek. To nikdo nečekal. Po dvou týdnech museli reklamu úplně zastavit, protože výroba nestíhala.

„Spustili jsme reklamu a čekali, co se stane. Za týden jsme měli 400 objednávek. Museli jsme reklamu tlumit, protože jsme nezvládali vyrábět. To vám nikdo na žádné škole neřekne, že vaším největším problémem bude to, že lidé chtějí víc, než stihnete vyrobit.“ — Šimon Siegel

 

Čísla, která mluví za vše

Obrat firmy vzrostl z 3,5 milionu korun v roce 2024 na 6,5 milionu v roce 2025. Pro rok 2026 cílí na 15 milionů. V roce 2025 spotřebovali 2 tuny čokolády za 11 měsíců, vyrobili téměř 200.000 pralinek a 20.000 dezertů. Namleli 800 kg kávy. Zámecká čokoládovna v Bruntále přivítala přes 60.000 návštěvníků.

„Domníval jsem se, že Bruntál a turista je oxymoron. Do momentu, než jsme loňský rok měli přes 70.000 návštěvníků.“ — Šimon Siegel

 

Povodně, krize kakaa a cesta zpět

V dubnu 2024 přišel krach na trhu s kakaem. Cena čokolády se zdvojnásobila. V Brutal Choco museli okamžitě nakoupit 2 tuny čokolády, což bylo pro malou firmu obrovské sousto. V září přišly povodně. Šimon bydlí v ulici U Potoka – jediné zatopené ulici v Bruntále. Nejcennější majetek firmy – čokoládu – měli skladovanou v Krnově.

Ředitelka krnovské pekárny sundala vlastní mouku z regálů a dala na ně čokoládu Brutal Choco. Voda se jí nedotkla. Turisté zmizeli, tržby spadly na nulu. Zachránily je firemní dárky a vánoční balíčky.

„Říkali jsme si, že je to úplně v prdeli. Že můžeme zavřít. Ale semkli jsme se. Každá firma, co si tehdy objednala pralinky, nás doslova vytáhla hrobníkovi z lopaty.“ — Šimon Siegel

 

Plány: Muzeum čokolády a dobytí celé republiky

Brutal Choco dnes provozuje několik kaváren včetně Zámecké čokoládovny v areálu bruntálského zámku, kavárnu Piazza na náměstí a další provozovny. Šimon aktuálně projíždí muzea čokolády po republice i v Zürichu a připravuje vlastní muzeum čokolády v Bruntále. Dělají vlastní tabulkové čokolády, preclíky a neustále rozšiřují sortiment.

„Život za hranou je lepší než život před hranou. Chci, aby když někdo řekne Bruntál, tak si nevzpomene na vtípky, ale na čokoládu.“ — Šimon Siegel

 

Zdroj: brutalchoco.cz

 

 

