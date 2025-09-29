„Ningbo ve světle a stínu“ – zvláštní výstava otevřena v Madridu

Výstavu pořádá Mezinárodní komunikační centrum města Ningbo za silné podpory Čínského kulturního centra v Madridu a Čínského národního turistického úřadu v Madridu (Oficina Nacional de Turismo de China en Madrid). Je rozdělena do čtyř kapitol – „Sdílená krása Číny a Španělska“, „Štěstí a harmonie“, „Půvab města i venkova“ a „Dynamický rozvoj“. Každá fotografie je doplněna dvojjazyčným popisem v čínštině a španělštině a představuje kulturní výměnu a vzájemné učení mezi Čínou a Španělskem i cestu urbanistického rozvoje a krajiny města Ningbo.
Slavnostního zahájení se zúčastnilo více než 100 hostů, včetně zástupců Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO), čínských institucí ve Španělsku, španělských vládních úředníků a zástupců různých odvětví, čínských obchodních asociací ve Španělsku a zástupců médií.
Výstava „Ningbo ve světle a stínu“ využívá umění fotografie k vyprávění příběhu Ningba, významného východočínského přístavního města, a jeho historie mezinárodních kontaktů. Stojí jako model podpory dialogu, který přesahuje materiální výměnu a přináší duchovní propojení, a zdůrazňuje interakci mezi Východem a Západem.
Od svého prvního uvedení v Kambodži v květnu 2024 navštívila výstava 19 zemí – mimo jiné Bangladéš, Spojené státy, Kanadu či Benin – a přilákala téměř 460.000 návštěvníků, přičemž sklidila široké uznání. Oficiální účet Úřadu předsedy vlády Kambodže na sociálních sítích dvakrát „lajkoval“ a sdílel související příspěvky a čínské velvyslanectví v Kanadě zveřejnilo na svém zahraničním profilu příspěvek: „Ningbo ukázalo kanadskému publiku svou jedinečnou krásu a půvab. Zatímco název města znamená ‚klidné moře s mírnými vlnami‘, jeho vášeň pro mezinárodní výměnu je živá jako šplouchající voda.“
„Historie Ningba vyprávěná prostřednictvím světla, stínu a fotografie symbolizuje otevírání Číny světu a představuje svědectví o cestě města bok po boku s globálním společenstvím,“ uvedl Marcel Leijzar, zástupce ředitele Odboru pro mezinárodní rozvoj a spolupráci Světové organizace cestovního ruchu.
