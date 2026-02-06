NITECORE stanovuje nový standard pro ultralehké napájení: nový model NB10000 Gen4 o hmotnosti 143 g s krytím IPX7

Autor:
  13:39
Kanton (Čína) 6. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Ultralehká powerbanka NITECORE NB10000 Gen4 v soutěžní kvalitě, která je k dispozici od 29. ledna 2026, se rychle stala důvěryhodným řešením napájení pro uživatele po celém světě. Řeší rostoucí poptávku vytrvalostních sportovců, trailových běžců, turistů, táborníků a milovníků aktivit pod širým nebem po lehkém, spolehlivém a vysoce výkonném napájení na cestách.

Méně váhy, více energie

NB10000 Gen4  nabízí klíčová vylepšení, včetně nižší hmotnosti pouhých 143 g (5 uncí), vyšší využitelné energie a vylepšené vodotěsnosti IPX7. Je podobná velikostí standardnímu energetickému gelu, je kompaktní a snadno se přenáší. V kombinaci s oboustrannými uhlíkovými vlákny a zesíleným kompozitním rámem odolným proti hoření slouží jako přenosný, odolný a spolehlivý zdroj energie. Nově navržený nabíjecí kabel s poutkem váží pouhých 5 g (0,18 uncí) a podporuje rychlé nabíjení až 60 W, což zajišťuje efektivní napájení a zároveň minimalizuje zátěž při přenášení.

NB10000 Gen4 je vybavena baterií nové generace a efektivním obvodovým designem, díky čemuž dokáže v kompaktní velikosti uložit více využitelné energie. Podporuje oboustranné rychlé nabíjení až 22,5 W a v režimu Eco poskytuje až 7200 mAh využitelné energie, takže zařízení vydrží déle v provozu i na cestách. Pro rychlé nabíjení poskytuje režim Regular rychlé nabití, kdykoli to potřebujete.

Snadné ovládání ve tmě

Funkce „ťukni, abys probudil" zvyšuje použitelnost za zhoršených světelných podmínek, a to i při nošení rukavic, zatímco intuitivní dynamická poziční světla RGB (s červenou, zelenou a modrou jako základními barvami) jsou snadno viditelná na první pohled, což zajišťuje snadné ovládání v noci.

Důvěra uživatelů

Od trailového běhu přes dobrodružství ve volné přírodě až po každodenní dojíždění do práce si NB10000 získala silnou základnu fanoušků mezi uživateli po celém světě. Těší se chvále pro svou lehkou konstrukci a spolehlivý výkon a získala pozitivní recenze na četných platformách a v outdoorových komunitách. Jeden recenzent poznamenal: „Ti, kteří počítají každou unci a chtějí nejvyšší úroveň výkonu v powerbance s kapacitou 10.000 mAh, zjistí, že tato je těžko překonatelná," čímž zdůraznil její status jako důvěryhodného řešení napájení pro aktivity pod širým nebem.

O společnosti NITECORE

NITECORE je mezinárodní profesionální značka outdoorové elektroniky a mnohonásobná držitelka nejprestižnějších světových ocenění za design, včetně iF Design Award a Red Dot Design Award. Společnost NITECORE byla založena v roce 2007 a řídí se heslem „Neustále inovovat". S technologickými inovacemi jakožto jádrem své činnosti NITECORE nadále stanovuje oborové standardy v oblasti osvětlení a napájecích řešení u široké škály aplikací.

Kontakt: marketing_2@nitecore.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

6. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz na trati je omezený

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  6. 2. 14:02

Nový Jičín chystá poslední část opravy administrativní budovy v Suvorovově ulici

ilustrační snímek

Město Nový Jičín připravuje třetí etapu revitalizace administrativní budovy v Suvorovově ulici. Předpokládané náklady radnice vyčíslila na 37 milionů korun....

6. února 2026  12:26,  aktualizováno  12:26

Já na bráchu, brácha na mě. Demoliční četa s Momoou a Bautistou je havajská bromance

Ve filmu Demoliční četa se vzájemně odcizení nevlastní bratři Jonny (Jason...

Když se na jednom místě potkají herci Jason Momoa a Dave Bautista, víte skoro přesně, co vás na obrazovce streamovací platformy Prime Video čeká. A pokud byste to náhodou netušili, je tu Strážce...

6. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rouchovany na Třebíčsku plánují nové bytové domy za více než 160 mil. Kč

ilustrační snímek

Rouchovany na Třebíčsku, které leží asi pět kilometrů od dukovanské jaderné elektrárny, plánují stavbu dvou bytových domů. Nyní hledají zpracovatele projektové...

6. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Vodárna Plzeň, největší dodavatel vody na západě Čech, má nového ředitele

VodĂˇrna PlzeĹ, nejvÄ›tĹˇĂ­ dodavatel vody na zĂˇpadÄ› ÄŚech, mĂˇ novĂ©ho Ĺ™editele

Novým generálním ředitelem a.s. Vodárna Plzeň, největšího dodavatele pitné vody na západě Čech, je od 1. února Radovan Škarban, dosavadní technický ředitel....

6. února 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Zájem o úklid za stravenky mezi bezdomovci ve Frýdku-Místku vzrostl

ilustrační snímek

Do sociálního projektu Stravenka F-M zaměřeného na lidi bez domova se loni ve Frýdku-Místku zapojilo 54 bezdomovců, mezi nimi 14 žen. Bylo to více než o rok...

6. února 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Napajedla chystají na letošek investice za 151 mil. Kč, také obnovu Husovy ulice

ilustrační snímek

Napajedla na Zlínsku chystají na letošek investice téměř za 151 milionů korun. Mezi zásadní investice patří obnova Husovy ulice, revitalizace dětských hřišť...

6. února 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

NITECORE stanovuje nový standard pro ultralehké napájení: nový model NB10000 Gen4 o hmotnosti 143 g s krytím IPX7

6. února 2026  13:39

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

6. února 2026  13:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Provoz na trati mezi Katusicemi a Skalskem je kvůli sesuvu svahu zastaven

ilustrační snímek

Na železniční trati mezi Katusicemi a Skalskem na Mladoboleslavsku se sesul svah. Provoz vlaků na nevytížené regionální trati je kvůli bezpečnosti dočasně...

6. února 2026  11:53

OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy

ilustrační snímek

Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5...

6. února 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.