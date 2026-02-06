NITECORE stanovuje nový standard pro ultralehké napájení: nový model NB10000 Gen4 o hmotnosti 143 g s krytím IPX7

Méně váhy, více energie
NB10000 Gen4 nabízí klíčová vylepšení, včetně nižší hmotnosti pouhých 143 g (5 uncí), vyšší využitelné energie a vylepšené vodotěsnosti IPX7. Je podobná velikostí standardnímu energetickému gelu, je kompaktní a snadno se přenáší. V kombinaci s oboustrannými uhlíkovými vlákny a zesíleným kompozitním rámem odolným proti hoření slouží jako přenosný, odolný a spolehlivý zdroj energie. Nově navržený nabíjecí kabel s poutkem váží pouhých 5 g (0,18 uncí) a podporuje rychlé nabíjení až 60 W, což zajišťuje efektivní napájení a zároveň minimalizuje zátěž při přenášení.
NB10000 Gen4 je vybavena baterií nové generace a efektivním obvodovým designem, díky čemuž dokáže v kompaktní velikosti uložit více využitelné energie. Podporuje oboustranné rychlé nabíjení až 22,5 W a v režimu Eco poskytuje až 7200 mAh využitelné energie, takže zařízení vydrží déle v provozu i na cestách. Pro rychlé nabíjení poskytuje režim Regular rychlé nabití, kdykoli to potřebujete.
Snadné ovládání ve tmě
Funkce „ťukni, abys probudil" zvyšuje použitelnost za zhoršených světelných podmínek, a to i při nošení rukavic, zatímco intuitivní dynamická poziční světla RGB (s červenou, zelenou a modrou jako základními barvami) jsou snadno viditelná na první pohled, což zajišťuje snadné ovládání v noci.
Důvěra uživatelů
Od trailového běhu přes dobrodružství ve volné přírodě až po každodenní dojíždění do práce si NB10000 získala silnou základnu fanoušků mezi uživateli po celém světě. Těší se chvále pro svou lehkou konstrukci a spolehlivý výkon a získala pozitivní recenze na četných platformách a v outdoorových komunitách. Jeden recenzent poznamenal: „Ti, kteří počítají každou unci a chtějí nejvyšší úroveň výkonu v powerbance s kapacitou 10.000 mAh, zjistí, že tato je těžko překonatelná," čímž zdůraznil její status jako důvěryhodného řešení napájení pro aktivity pod širým nebem.
NITECORE je mezinárodní profesionální značka outdoorové elektroniky a mnohonásobná držitelka nejprestižnějších světových ocenění za design, včetně iF Design Award a Red Dot Design Award. Společnost NITECORE byla založena v roce 2007 a řídí se heslem „Neustále inovovat". S technologickými inovacemi jakožto jádrem své činnosti NITECORE nadále stanovuje oborové standardy v oblasti osvětlení a napájecích řešení u široké škály aplikací.
