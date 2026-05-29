Nizozemský zákaz e-cigaret selhal, 87 % trhu ovládl nelegální prodej

Praha/Amsterdam (Nizozemsko) 29. května 2026 (PROTEXT) - Striktní prohibice nikotinových alternativ v Nizozemsku nevedla ke zdravější společnosti, ale způsobila masivní rozmach šedé zóny, nad kterou stát ztratil kontrolu. Aktuální data z dubna 2026 ukazují, že snaha o úplné vymýcení tohoto společenského návyku selhala a dnes slouží jako varovný příklad pro zbytek Evropy.

Podle zprávy nizozemského Institutu Trimbos využívá plných 87 % tamních uživatelů elektronických cigaret produkty pocházející z nelegálního trhu. Poptávka po alternativách ke klasickému kouření nezmizela, pouze se pod tlakem legislativy přesunula k pochybným e-shopům, na sociální sítě a k drogovým dealerům, pro které se prodej zakázaných vapů stal lukrativním vedlejším příjmem.

Nizozemská ministryně zdravotnictví Sophie Hermans v reakci na situaci potvrdila, že současné zákony jsou zjevně nedostatečné, a oznámila záměr posílit dohled, zvýšit pokuty pro prodejce a zjednodušit zabavování nelegálního zboží. Podle jejích slov mnoho mladých lidí vapuje zakázané elektronické cigarety s příliš vysokým obsahem nikotinu nebo atraktivními ovocnými příchutěmi, což má obrovsky negativní dopady na jejich zdraví.

Ukazuje se však, že prohibice zcela likviduje princip minimalizace rizik (harm reduction). Zatímco legální a regulovaný trh umožňuje státu dohlížet na složení náplní, černý trh, ovládaný převážně nekontrolovaným dovozem z Číny, nabízí produkty s extrémně vysokým obsahem nikotinu a pochybným složením. Snaha o ochranu zdraví tak paradoxně vede k tomu, že se do rukou uživatelů dostávají produkty, které jsou násobně nebezpečnější než ty, které by si mohli legálně pořídit pod státním dohledem. Celý nelegální obchodní řetězec se navíc stal soběstačným a propletl se s dalšími formami kriminality.

Pro Českou republiku, která svou protidrogovou politiku dlouhodobě staví na pragmatickém přístupu minimalizace rizik, představuje tento vývoj jasné varování před neuváženými legislativními kroky. Pokud by se Česko rozhodlo následovat nizozemský model a přistoupilo k plošnému zákazu alternativ či příchutí, riskuje zničení dlouholeté snahy o snižování počtu klasických kuřáků.

Z analýzy nizozemského opatření vyplývá, že prohibice uživatelům nepomáhá přestat, ale pouze jim bere bezpečnější cestu a stát připravuje o možnost efektivní regulace a výběru daní, které by mohly být investovány do skutečné prevence. Efektivní boj proti závislosti na nikotinu podle odborníků nevyžaduje nové zákazy a represi, ale důsledné vymáhání stávajících pravidel prodeje plnoletým, kontrolu kvality, edukaci a podporu vědecky podložených alternativ. Tento přístup připomíná i Světový den vapování, který každoročně připadá na 30. květen.

Zdroj: Medialist

