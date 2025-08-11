Nominace do finále prvního ročníku filmové ceny Česká Leonarda zveřejněny

Ve svém 1. ročníku Česká Leonarda vyhlásila tři soutěžní kategorie. V kategorii Cena Luxor Česká Leonarda: Adaptace původního českého literárního díla se stipendiem ve výši 200.000 Kč získávají nominaci Rozálie Levá Kohoutová za návrh adaptace knihy Poupátka, Sabina Mladenová za návrh adaptace knihy Směna, Magdalena Drahovská za návrh adaptace knihy Smíchovská dívka, Jessica Mackie Hunter za návrh adaptace knihy Lover/Fighter a Markéta Sára Valnohová za návrh adaptace knihy Pacanka.
V druhé kategorii Cena OOA-S Česká Leonarda: animovaná tvorba se stipendiem 150.000 Kč jsou nominovány Veronika Zacharová s námětem Zatoulaná, Eva Matejovičová s námětem Tygrie dievča, Jitka Petrová s námětem Osa sebe, Anna Mastníková s námětem Večírek a Denisa Mullerová s námětem Vincel.
Ve třetí kategorii Cena Česká Leonarda: dokumentární tvorba se stipendiem 100.000 Kč nominaci získaly Jana Boršková a Adéla Kroupová s námětem Kauza bílý gauč, Huyen Mai Nguen s námětem Femina Femininum, Natálie Císařovská s námětem Cena života, Olga Dabrowská s námětem Ohroženi a Zuzana Piussi s námětem Ohrožené děti.
O vítězkách rozhodne porota ceny na Dni České Leonardy dne 28. 9. 2025, který se koná v rámci industry programu festivalu Finále Plzeň. Ceny budou vyhlášeny na slavnostním večeru za přítomnosti zástupců Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzeň, ARAS, partnerů ceny a filmové veřejnosti.
Cenu Česká Leonarda založila režisérka Zora Cejnková a uděluje ji Nadační fond Česká Leonarda.
