Nongshim Shin Ramyun a K-pop: Lovkyně démonů rozsvítily newyorské Times Square

Společnost Nongshim uspořádala globální kampaň na newyorském Times Square, aby oslavila uvedení Shin Ramyun na trh ve spolupráci s populárním animovaným seriálem K-pop: Lovkyně démonů od Netflixu. Times Square, známé jako „křižovatka světa" a přitahující denně přes 450.000 návštěvníků, sloužilo jako pódium pro globální spotřebitele, kteří mohli přímo ochutnat a užít si značku Shin Ramyun prostřednictvím různých interaktivních aktivit, které plynule propojovaly online a offline zážitky.
V den kampaně společnost Nongshim představila Shin Ramyun ve spolupráci s K-pop: Lovkyně démonů díky obřímu digitálnímu billboardu na Times Square.
Kromě digitálního billboardu provozovala společnost Nongshim také řadu tematických stánků, aby mohli návštěvníci značku Shin Ramyun vyzkoušet na vlastní kůži.
V zóně jídel mohli návštěvníci ochutnat Shin Toomba připravené v instantním vařiči na nudle, které jim spolu s krevetovými křupkami nabídlo ochutnávku ikonické korejské kultury „Hangang Ramyun". V zóně odměn byly k dispozici fotokabinky zdobené postavami ze seriálu K-pop: Lovkyně démonů, zatímco v zóně akcí byly k dispozici ceny, včetně Shin Ramyun, v rámci akce na sociálních médiích, která rozšířila vzrušení i do online prostředí.
Zástupce společnosti Nongshim uvedl: „Tato kampaň přesáhla rámec jednoduché digitální reklamy a stala se slavností, na které mohli globální spotřebitelé přímo ochutnat a vychutnat si Shin Ramyun. Počínaje newyorským Times Square budeme i nadále přímo komunikovat se spotřebiteli po celém světě a aktivně šířit globální slogan Shin Ramyun „Pikantní štěstí v nudlích."
Mezitím společnost Nongshim od konce srpna postupně uvádí na globální trh kolaborační balíček KPop Demon Hunters, počínaje Koreou. V Americe, včetně Spojených států, začal prodej v polovině září a postupně se rozšiřuje do dalších zemí. Společnost také plánuje uvést produkt ještě letos na klíčové evropské trhy — včetně Spojeného království, Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska, Itálie a Česka — stejně jako do Austrálie a Nového Zélandu.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800120/IMG_0340.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800121/IMG_0390.jpg
KONTAKT: Ryun Bae, rbae@nongshim.com