Nongshim Shin Ramyun se stává součástí vlny K-kultury díky Netflixu a filmu „K-Pop: Lovkyně démonů"

Soul (Jižní Korea) 20. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - – Instantní nudle Shin Ramyun a krevetové krekry Shrimp Crackers (SaewooKkang) s oblíbenými postavami –

„Počkat, nudle z K-Pop: Lovkyně démonů se stávají skutečností?"

Společnost Nongshim, přední jihokorejský výrobce instantních nudlí, známý svými ikonickými produkty jako Shin Ramyun, uvádí na trh oficiální výrobky inspirované animovaným filmem „K-Pop: Lovkyně démonů" ze společné produkce Netflixu a Sony Pictures Animation. Fanoušci si tak nyní mohou vychutnat to, co si užívaly i členky „HUNTR/X" v samotném filmu, tentokrát ve skutečnosti.

Nongshim uvede na trh limitovanou edici nudlí Shin Ramyun, krevetových krekrů a novinku „Shin Toomba Sauce". Tyto produkty ponesou motivy oblíbených postav z „HUNTR/X" – Rumi, Miry a Zoey, dále skupiny Saja Boys a maskota tygra Derpyho. Společné značkové výrobky budou postupně uváděny na trh od konce srpna a zamíří do Koreje, Severní Ameriky, Evropy, Oceánie, jihovýchodní Asie a Mexika.

Kromě toho bude v Koreji exkluzivně k dostání speciální edice nudlí Shin Ramyun, navržená tak, aby byla totožná s těmi, které ve filmu jedí Rumi, Mira a Zoey. Vedle celé řady produktů se Nongshim chystá oslovit fanoušky po celém světě prostřednictvím intenzivních marketingových kampaní prostřednictvím sociálních sítí a digitálního obsahu i pop-up obchodů.

Film „K-Pop: Lovkyně démonů", uvedený na Netflixu v červnu, si rychle získal globální fanouškovskou základnu díky živému zobrazení korejské kultury – od korejské hudby K-pop přes korejské potraviny K-food až po pouliční módu. Fanoušci si všimli, že nudle a snacky ve filmu připomínají produkty společnosti Nongshim. Poukazovali na použití odlišného čínského znaku (?) ve slově Shin Ramyun, který se však vyslovuje stejně jako „Shin" (?) v názvu značky Nongshim, dále na podobnost názvu Dongshim s Nongshim a na to, že svačinka nápadně připomíná krevetové krekry. Právě tato spontánní fanouškovská odezva položila základ pro spolupráci.

Mluvčí společnosti Nongshim uvedl: „Toto partnerství bylo možné díky fanouškům, kteří sami od sebe rozpoznali naše produkty a nadšeně se o to podělili. Film K-Pop: Lovkyně démonů představuje korejskou kulturu celému světu a doufáme, že se nám prostřednictvím této jedinečné spolupráce podaří přiblížit i autentickou chuť korejských nudlí ramyun a snacků."

V červenci představila společnost Nongshim svůj nový globální slogan pro Shin Ramyun: „Spicy Happiness In Noodles" (Pálivé štěstí v nudlích). Slogan využívá anglickou zkratku značky „SHIN" a odráží její poslání přinášet lidem po celém světě nejen pikantní radost, ale i kulturní hodnotu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753470/Nongshim_Netflix_Global_Collaboration_on_K_Pop_Demon_Hunters.jpg 

KONTAKT: Im Jong Ik (manažer), adroitjoe@nongshim.com, Jeon Hyoung Gu (manažer), hgjeon@nongshim.com, Bae Ryun (manažer), rbae@nongshim.com, Kang Yu Kyung (manažer), nstour@nongshim.com, Hwang Seung Min (asistent manažera), hwangsmin@nongshim.com 

 

