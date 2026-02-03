NORD HT škáluje svůj byznys. V ČR a startuje franšízovou síť. Servis, obchod i školení zajistí certifikovaní partneři po celé ČR

NORD HT nabízí plně integrovaný produktový ekosystém zahrnující tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, bateriová úložiště, rekuperaci, elektromobilitu a vlastní systém energetického managementu HEMS EcoControl. Společnost Nord HT reaguje na rostoucí poptávku firem a domácností po řešeních v oblasti energetické efektivity, chytrého řízení spotřeby energií a snižování provozních nákladů. Franšízový model NORD staví na rozvoji partnerské sítě a vytváří obchodní příležitost pro lokální firmy, které mohou pod silnou značkou rozšiřovat své podnikání a zároveň se opřít o technické a obchodní zázemí NORD.
První franšízovou licenci získala firma Metall Kyjov a slouží jako pilotní projekt pro další expanzi. Strategickým cílem společnosti NORD HT je postupně rozšířit franšízový model i do dalších částí republiky a partnery stavět tak, aby jedna franšíza obsluhovala přibližně milion obyvatel.
„Naším cílem je vybudovat po celé České republice síť spolehlivých partnerů, kteří budou zákazníkům poskytovat kvalitní servis. Chceme být blíže zákazníkům, garantovat jim kvalitu a zároveň dát partnerům silnou technickou i obchodní podporu pro jejich růst. Franšízový koncept nám umožňuje tento model efektivně rozvíjet napříč celou Českou republikou,“ říká Martin Houška, General Sales Manager společnosti NORD HT.
Strategie NORD HT stojí na úzké spolupráci s lokálními instalačními a servisními firmami, které mají znalost regionálního trhu a přímý kontakt se zákazníky. Franšízoví partneři získávají regionální exkluzivitu, přístup k centrálním marketingovým kampaním a systém přímého přidělování poptávek. Součástí partnerství je také technologické know-how NORD HT, odborná školení, technická podpora a jednotné procesy zajišťující vysokou kvalitu realizací i servisu.
Franšízy jsou určeny zejména firmám, které chtějí rozšířit své podnikání a profesionalizovat své procesy. NORD HT cílí jak na domácnosti usilující o energetickou soběstačnost a úspory, tak na menší komerční objekty a developerské projekty.
O společnosti NORD HT
NORD HT je evropská technologická společnost zaměřená na integrovaná energetická řešení pro domácnosti i menší komerční objekty. Nabízí kompletní ekosystém zahrnující tepelná čerpadla, fotovoltaiku, bateriová úložiště, rekuperaci, wallboxy a pokročilý energetický management HEMS EcoControl. Díky vlastnímu vývoji, silnému R&D a důrazu na evropskou výrobu patří mezi lídry v oblasti chytré správy energie a energetické soběstačnosti domácností. Cílem NORD HT je poskytovat uživatelům maximální úsporu, komfort a spolehlivé řešení pod jednou značkou.
Zdroj: NORD HT