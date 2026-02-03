NORD HT škáluje svůj byznys. V ČR a startuje franšízovou síť. Servis, obchod i školení zajistí certifikovaní partneři po celé ČR

Autor:
  11:01
Olomouc 3. února 2026 (PROTEXT) - Společnost NORD HT, evropský výrobce integrovaných energetických systémů, startuje na českém trhu nový franšízový koncept zaměřený na instalační a servisní firmy v oblasti moderní energetiky. Cílem projektu je vybudovat celostátní síť silných regionálních partnerů, kteří budou zákazníkům poskytovat komplexní, kvalitní a dlouhodobě udržitelná energetická řešení pod značkou NORD HT.

NORD HT nabízí plně integrovaný produktový ekosystém zahrnující tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, bateriová úložiště, rekuperaci, elektromobilitu a vlastní systém energetického managementu HEMS EcoControl. Společnost Nord HT reaguje na rostoucí poptávku firem a domácností po řešeních v oblasti energetické efektivity, chytrého řízení spotřeby energií a snižování provozních nákladů. Franšízový model NORD staví na rozvoji partnerské sítě a vytváří obchodní příležitost pro lokální firmy, které mohou pod silnou značkou rozšiřovat své podnikání a zároveň se opřít o technické a obchodní zázemí NORD.

První franšízovou licenci získala firma Metall Kyjov a slouží jako pilotní projekt pro další expanzi. Strategickým cílem společnosti NORD HT je postupně rozšířit franšízový model i do dalších částí republiky a partnery stavět tak, aby jedna franšíza obsluhovala přibližně milion obyvatel.

Naším cílem je vybudovat po celé České republice síť spolehlivých partnerů, kteří budou zákazníkům poskytovat kvalitní servis. Chceme být blíže zákazníkům, garantovat jim kvalitu a zároveň dát partnerům silnou technickou i obchodní podporu pro jejich růst. Franšízový koncept nám umožňuje tento model efektivně rozvíjet napříč celou Českou republikou,“ říká Martin Houška, General Sales Manager společnosti NORD HT.

Strategie NORD HT stojí na úzké spolupráci s lokálními instalačními a servisními firmami, které mají znalost regionálního trhu a přímý kontakt se zákazníky. Franšízoví partneři získávají regionální exkluzivitu, přístup k centrálním marketingovým kampaním a systém přímého přidělování poptávek. Součástí partnerství je také technologické know-how NORD HT, odborná školení, technická podpora a jednotné procesy zajišťující vysokou kvalitu realizací i servisu.

Franšízy jsou určeny zejména firmám, které chtějí rozšířit své podnikání a profesionalizovat své procesy. NORD HT cílí jak na domácnosti usilující o energetickou soběstačnost a úspory, tak na menší komerční objekty a developerské projekty.

O společnosti NORD HT

NORD HT je evropská technologická společnost zaměřená na integrovaná energetická řešení pro domácnosti i menší komerční objekty. Nabízí kompletní ekosystém zahrnující tepelná čerpadla, fotovoltaiku, bateriová úložiště, rekuperaci, wallboxy a pokročilý energetický management HEMS EcoControl. Díky vlastnímu vývoji, silnému R&D a důrazu na evropskou výrobu patří mezi lídry v oblasti chytré správy energie a energetické soběstačnosti domácností. Cílem NORD HT je poskytovat uživatelům maximální úsporu, komfort a spolehlivé řešení pod jednou značkou.

Zdroj: NORD HT

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních...

3. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Domov seniorů vybuduje místo města investor, Hradec mu prodá pozemky

Nový domov pro seniory na Sychrově

Obrovskou poptávku po místech v domovech pro seniory v Hradci Králové má uspokojit soukromý projekt. V okrajové části Slatina vznikne do roku 2030 zařízení pro seniory s kapacitou asi 150 lůžek....

3. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Řidič spěchal s rodící ženou do porodnice, dopolední špičkou je protáhli policisté

Policisté doprovodili vozidlo s rodící ženou do porodnice k Apolináři.

Za plynulejší jízdu do porodnice vděčí policistům žena z Prahy. Poté, co vozidlo, ve kterém jela, dostihli na semaforech, pomohli mu rychle proklouznout dopolední špičkou.

3. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Značky z kartonu i nebezpečně dlouhý náklad, policisté se nestačili divit

Na dálnici D48 u Frýdku-Místku narazili policisté na užitkový vůz s papírovými...

Na nákladní auto, které mělo obě registrační značky zhotovené z kusů kartonu, narazili dálniční policisté z Frýdku-Místku. Řidič jim vysvětloval, že pravé cedule mu někdo ukradl. Nebyl to přitom...

3. února 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Secesní most je opravený, chodník se však na něj nevešel. Vznikl kvůli tomu spor

Normy v roce 1911 nepočítaly, že by se na mostě chodci potřebovali vyhýbat...

Secesní betonový most z roku 1911 v Hořepníku na Pelhřimovsku po kompletní obnově opět slouží dopravě i chodcům. Jedna z výrazných dominant obce se šesti stovkami obyvatel se vrátila k původnímu...

3. února 2026  12:12

Muž, který se zabil při útěku, měl doma zbraně. Záhadné zmizení šetří oddělení vražd

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Kriminalisté z oddělení vražd vyšetřují smrt muže, který v pondělí vypadl z okna bytu v Praze 2 a zemřel. Podle policie se pokoušel o útěk. Případ souvisí se záhadným zmizením jiného muže, kterého...

3. února 2026  12:12

Dopravu na jižní Moravě ztěžovalo náledí. Autobusy nezajížděly do některých obcí

ilustrační snímek

Dopravu i chůzi po chodnících komplikovalo od rána na jižní Moravě náledí. Silnice byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé sjízdné nebyly vůbec. Kvůli tomu regionální autobusové linky...

3. února 2026  7:52,  aktualizováno  12:04

Lanškroun plánuje další úpravy sportovního areálu

ilustrační snímek

Lanškroun na Orlickoústecku plánuje další úpravy sportovního areálu na Ostrovském předměstí. Město připravuje rekonstrukci fotbalového stadionu nebo obnovu...

3. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Na jihu Čech se tvoří námraza, silnici I/20 na několik hodin uzavřela nehoda

Na jihu ÄŚech se tvoĹ™Ă­ nĂˇmraza, silnici I/20 na nÄ›kolik hodin uzavĹ™ela nehoda

Jihočeské silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zejména v lesních úsecích a v okolí vodních toků mohou cesty namrzat. Silnici I/20 mezi křižovatkou Nová...

3. února 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Kýchají, kašlají, smrkají. V Moravskoslezském kraji je nejvíc respiračních onemocnění

Moravskoslezský kraj je v současnosti na špičce respiračních inbfekcí v Česku.

V 5. týdnu roku 2026 dosáhla v ČR nemocnost akutními respiračními infekcemi (ARI) úrovně 1497 na 100 000 obyvatel, což představuje mírný vzestup o necelá tři procenta v porovnání s předchozím týdnem....

3. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

CGTN AMERICA & CCTV UN: Kulturní akce u příležitosti Svátku jara a 55. výročí čínsko-americké pingpongové diplomacie

3. února 2026  11:54

Slavnost k blahořečení umučených kněží bude na výstavišti, čekají se tisíce lidí

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Slavnost, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Biskupství očekává tisíce návštěvníků, katedrála by pro ně kapacitně nestačila....

3. února 2026  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.