Norman Foster přijede na Pulse do Prahy a převezme cenu Jana Kaplického

Fosterova návštěva bude vrcholem čtvrtého ročníku Pulse, který v polovině května začal již tradičně v Ostravě. Držitel Pritzkerovy ceny převezme v Rudolfinu ocenění za celoživotní přínos architektuře a designu pojmenované po Janu Kaplickém, který v letech 1979 až 1983 působil právě ve Fosterově londýnském ateliéru. Mezi předchozí laureáty patří Daniel Libeskind (2023), Kengo Kuma (2024) a David Chipperfield (2025). Během galavečera navazujícího na celodenní konferenci získají Pulse Awards také nejlepší středoevropské projekty architektury, interiérového a produktového designu.
„Úspěch doma by neměl být konečným měřítkem kvality. Pulse budujeme proto, aby se středoevropská architektura a design pravidelně poměřovaly se světovou špičkou. K tomu je potřeba propichovat národní i oborové bubliny a přivádět do společné debaty tvůrce, investory i ty, kteří rozhodují o podobě měst. S Nadací PPF přitom sdílíme ambici přivážet do Česka to nejlepší ze světa a zároveň pomáhat tomu nejlepšímu, co vzniká u nás, prosadit se v zahraničí,“ říká Miloš Štěpař, zakladatel Pulse.
Architektura světových měst i design pro každodenní život
Program v Rudolfinu propojí zkušenosti z velkých staveb s navrhováním interiérů, nábytku a předmětů, které lidé denně používají. Patrik Schumacher vede studio Zaha Hadid Architects, které stojí za římským muzeem MAXXI, londýnským olympijským plaveckým centrem i pražskou Masaryčkou. Michel Rojkind představí zkušenost z Mexika, kde jeho ateliér navrhl filmové centrum Cineteca Nacional i gastronomickou tržnici Mercado Roma.
Italský architekt a designér Roberto Palomba spolupracuje se značkami Poltrona Frau, Boffi či Zanotta. Švédský architekt a designér Eero Koivisto je spoluzakladatelem studia Claesson Koivisto Rune, které navrhuje také pro české značky Lasvit a TON. V programu vystoupí rovněž polská designérka Maja Ganszyniec, jejíž práci znají i zákazníci IKEA. Pohled na to, jak se architektura a design představují veřejnosti a jak se hodnotí, přinesou bývalý ředitel londýnského Design Museum Deyan Sudjic a ředitel Zaha Hadid Foundation Aric Chen.
Kdo rozhoduje o podobě měst a věcí kolem nás
Kdo má poslední slovo, když se představa architekta rozchází s požadavky investora? Jakou váhu mají potřeby lidí, kteří budou budovu používat? A kdy kompromis návrh zlepší, nebo naopak oslabí? Těmto otázkám se věnuje letošní téma Pulse nazvané kritická spolupráce.
Debata se týká také každodenních rozhodnutí českých měst a firem: podoby veřejného prostoru, proměn historických budov nebo spolupráce designérů s výrobci. Českou scénu v programu zastoupí například architekti Lenka Míková a Marek Tichý či designéři Lucie Koldová, Michal Froněk a Janja Prokić. Vystoupení a diskuse se uskuteční na hlavní scéně a Forbes stage, která se zaměří na vztah architektury, designu a byznysu.
Tříletá podpora mezinárodní spolupráce
Rozvoj mezinárodních aktivit Pulse v letech 2026 až 2028 podporuje Nadace PPF. Partnerství má pomoci zapojovat do programu zahraniční osobnosti, rozvíjet středoevropské kurátorství a programové výměny a otevírat českým tvůrcům příležitosti v zahraničí.
„Česká republika má talentované architekty i designéry, kteří mají na to uspět v mezinárodním prostředí. Potřebují ale více příležitostí k setkávání se zahraničními odborníky, sdílení zkušeností a prostoru pro navazování spolupráce. Pulse takové příležitosti přináší přímo do Česka a současně posiluje postavení české scény jako centra mezinárodního dění pro střední a východní Evropu v oblasti architektury a designu. Naší tříletou podporou chceme přispět k tomu, aby z těchto setkání vznikaly dlouhodobé vztahy a společné projekty, které budou pokračovat i po skončení festivalu,“ říká Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.
Pulse Prague 2026 se uskuteční v pondělí 23. listopadu v pražském Rudolfinu. Kompletní program a vstupenky jsou dostupné na pulse.archi/pulse_events/prague-2026.
Zdroj: Nadace PPF
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