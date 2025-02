Norská hvězda dálkových běhů na Jizerské 50 poprvé v dresu českého týmu

Trojnásobný vítěz seriálu prestižních závodů Ski Classics, dvojnásobný mistr světa a aktuální držitel rekordního času na slavném Vasově běhu spolupracuje se Slavia pojišťovna Sport Teamem už druhý rok. „Byl jsem připraven jet Jizerskou 50 v tomto týmu už loni, ale všichni víme, že bohužel nebyl sníh. Těším se tedy letos a rozhodně v přípravě nic nepodceňuji. Jizerská 50 má výjimečnou atmosféru, kterou si vždycky užiju. A co se týče trati, nepatří sice k nejnáročnějším v seriálu Ski Classics, zároveň ale není jednotvárná a v některých pasážích vyžaduje maximum co se týče technických dovedností, což platí zejména pro sjezdy,“ říká.

Tord Asle Gjerdalen závodil o uplynulém víkendu na Slavia pojišťovna Orlickém maratonu, kde vyhrál nedělní hlavní závod na 40 km v čase 1:42:13,8. „Přiznám se, že jsem ani nečekal tak zajímavý profil trati v Orlických horách a musím vyseknou poklonu organizátorům za jejich perfektní přípravu,“ pokračuje a dodává s úsměvem: „Takže jsem se v České republice už docela aklimatizoval. Umím i první české slovo. Ale vážně – jsem velmi rád za spolupráci v mnoha ohledech. Můj týmový kolega Stanislav Řezáč je velké jméno dálkových běhů a zároveň inspirace. Vždyť je ještě o deset let starší.“

Také Stanislav Řezáč, který Jizerskou 50 v minulosti třikrát vyhrál a startoval více než dvacetkrát, nebude v neděli na startu chybět. „Cítím se dobře, i když nemám natrénováno zdaleka tolik, jako dřív. Stále více kombinuji lyžování s prací. Těším se ale moc, trať samozřejmě dobře znám, vždyť bydlím pár kroků od stadionu v Bedřichově. Umístění? To asi tipovat nechci, ale udělám maximum pro pěkný výsledek.“

Kapitán Slavia pojišťovna Sport Teamu Pavel Sehnal na spolupráci s Tord Asle Gjerdalenem vidí bonus zejména v inspiraci ke zdravému pohybu. „Totéž platí u Standy Řezáče. Vidět je oba v našem dresu je velká čest. Možná už nejsou tak rychlí, jako v dobách své největší slávy. Stále víc jsou ale vzorem pro ostatní. Těžko někdo v teenagerském věku nebo kolem dvacítky při pohledu na ně obhájí, proč sedí u počítače nebo leží na gauči.“

