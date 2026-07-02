Notum vydává Kubernetes integraci pro Strapi CMS

Plugin umožní provozovat Strapi na Kubernetes, kde pak web získá self-healing, elastické škálování, load balancing a nasazení i údržbu bez výpadků provozu.
Plugin poprvé nasadila v produkci skupina Scenic Group, která stojí za značkami Scenic Luxury Cruises & Tours a Emerald Cruises & Tours. Notum pro ni migrovalo dvanáct regionálních webů ze Sitecore na Strapi a pro každou značku je sloučilo do jedné instance s pěti read-only replikami.
„Strapi Kubernetes Plugin otevírá cestu k provozu komplexních webů s vysokou návštěvností a náhlými špičkami návštěvnosti. Provozovatel webu tak získává všechny výhody moderního open-source CMS bez vendor lock-inu,“ uvedl Ondřej Janošík, CEO Notum.
„Některé z nejnáročnějších digitálních týmů už provozují Strapi v produkci, od Airbusu a Tesca po Delivery Hero a n8n. Těší nás, že se k těmto zákazníkům přidává Scenic Group. Strapi Kubernetes Plugin od Notum teď zákazníkům usnadňuje provoz Strapi na Kubernetes, při zachování open-source svobody bez vendor lock-inu, kvůli které si Strapi vybraly,“ řekl Pierre Burgy, spoluzakladatel a CEO Strapi.
Více: notum.tech/blog/headless-cms-kubernetes-integration-for-strapi-notum
O Notum
Notum je agentura specializovaná na headless CMS a Enterprise Partner společnosti Strapi. Mezi klienty Notum patří firmy jako Konica Minolta, AXA, Meilisearch, Lokalise a samotné Strapi. Více na notum.tech.O StrapiStrapi je přední open-source headless CMS: 100% JavaScript / TypeScript rozšiřitelný a plně přizpůsobitelný. Více na strapi.io.
Zdroj: Notum Technologies s.r.o.