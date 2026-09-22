Nová adresa v Praze 11 láká kupce ještě před dokončením a zná své majitele

Rezidence vzniká v klidné části Starého Chodova obklopené vilovou zástavbou. Zároveň nabízí dobrou dostupnost – stanice metra Opatov je vzdálena přibližně 700 metrů, Westfield Chodov a bazén Jedenáctka zhruba 1,2 kilometru. Projekt tak spojuje klidné prostředí pro každodenní život s rychlým spojením do centra Prahy.
Stavba roste a projekt dostává konkrétní podobu
Výstavba probíhá podle harmonogramu a dokončení je naplánováno na konec roku 2027. Pro klienty, kteří si pořizují byt ještě před dokončením, je průběh stavby podstatným faktorem důvěry. CRESCON je proto průběžně informuje o vývoji projektu.
„U projektů ve výstavbě je pro klienta důležité nejen to, jak bude dům vypadat, ale také jistota, že projekt postupuje podle plánů. Proto považujeme otevřenou komunikaci a pravidelné informace o průběhu výstavby za přirozenou součást vztahu s klienty,“ říká Michal Lexa, obchodní ředitel společnosti CRESCON.
Rezidence nabídne 81 bytů v dispozicích od 1+kk po 4+kk. Součástí každého bytu je sklepní kóje a garážové stání. U bytů 4+kk jsou v ceně dokonce dvě garážová stání. Projekt nabídne také zázemí pro aktivní životní styl včetně myčky kol.
Místo, kde se potkává historie s novou architekturou
Jedním z charakteristických prvků projektu je historie pozemku. Starochodovská ulice byla po staletí součástí hlavní komunikace historického Chodova. Na místě dnešní rezidence kdysi stávala formanská hospoda a později restaurace se společenským sálem, která byla přirozeným centrem místního života. Charakter původní lokality dodnes připomíná také vzrostlá kaštanová alej.
Na historii místa navazuje architektonický návrh studia RH-ARCH, který respektuje původní urbanistickou strukturu i směr okolní zástavby. Kolmé křídlo domu je dotaženo k uliční čáře, podobně jako tomu bývalo u hospodářských budov původních dvorů. Součástí projektu bude také výrazný designový prvek na stěně domu, který stavbě dodá osobitý charakter a připomene historickou identitu místa v současném architektonickém pojetí.
Starý Chodov: město na dosah, klid za rohem
V okolí se nacházejí školy, školky, zdravotnické služby, úřady, sportoviště, obchody i restaurace. Nedaleko leží Centrální park Chodov, Hostivařská přehrada a obchodní centrum Chodov. Lokalitou vede také cyklotrasa A22.
„Pražský rezidenční trh se podle našeho názoru stále více posouvá od pouhého počítání metrů čtverečních k otázce, jak se bude lidem v daném místě skutečně žít. Oblast, její atmosféra a dostupnost služeb jsou pro rozhodování klientů stejně důležité jako samotný byt,“ doplňuje Michal Lexa z CRESCON.
Kvalita, která má vydržet
Developer klade důraz nejen na vzhled, ale také na materiály a technická řešení. Rezidence počítá například s dřevěnými okny, dřevěnými podlahami, keramickými obklady a dlažbami i vybavením od renomovaných značek. Důraz je kladen také na promyšlené dispozice, které oddělují společenský a klidový segment domácnosti.
Venkovní prostory propojí s interiéry velkoformátové zasklení. Byty nabízí balkon nebo terasu či lodžii, které přirozeně rozšíří obytný prostor o část pro odpočinek a relaxaci.
Domov podle vlastních představ ještě před dokončením
Budoucí majitelé mají nyní možnost ovlivnit podobu svého bytu a po dohodě s developerem řešit vybrané úpravy standardů, materiálů či vybavení ještě během výstavby. V této fázi je možné změny provést jednodušeji než po dokončení domu.
Transparentní cena bez překvapení
CRESCON klade důraz na transparentní cenovou politiku – uváděné ceny jsou vždy konečné a zahrnují sklepní kóji, parkovací stání i DPH. „Kupující tak od začátku přesně vědí, za co platí, bez nutnosti složitě dopočítávat dodatečné náklady. Tento přístup vnímáme jako základ férového vztahu s klientem a přirozenou součást odpovědného developmentu,“ dodává Michal Lexa.
Nejen byty, ale i fungující městské prostředí
Součástí Rezidence Starochodovská budou také dvě komerční jednotky o výměře přibližně 73 a 128 m2. Mohou sloužit například pro služby, ordinace, kanceláře nebo další provozy určené obyvatelům i širšímu okolí.
Většina bytů už má své majitele
Více než 70 % z celkových 81 bytů je již prodáno, přestože dokončení projektu je plánováno až na konec roku 2027. V nabídce zůstávají jednotky různých dispozic od 1+kk po 4+kk. Projekt je určen jak zájemcům o vlastní bydlení, tak investorům hledajícím nemovitost v pražské lokalitě.
„Chceme stavět domy, kde budou jejich obyvatelé spokojeni i po mnoha letech. To podle nás znamená respektovat lokalitu, nepodceňovat kvalitu ani detaily a přemýšlet o projektu v širších souvislostech,“ uzavírá Michal Lexa za společnost CRESCON.
Rezidence Starochodovská propojuje historii místa, současnou architekturu, dostupnost města a důraz na dlouhodobou kvalitu bydlení. Stavba postupně roste a spolu s ní získává konkrétní podobu i nová rezidenční část Starého Chodova.
Zdroj: CRESCON, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59287.