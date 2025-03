Nová aplikace NESTOR+ podpoří ochranu bezpečí a zdraví seniorů

V letech 2012 až 2021 vzrostl v České republice počet osob ve věku 65+ z 1,7 milionu na 2,17 milionu. Česká republika se tak zařadila mezi evropské země, jako jsou například Itálie, Řecko, Německo, Portugalsko, Finsko, Bulharsko nebo Maďarsko, které mají až dvacetiprocentní zastoupení obyvatel ve věku 65 a více let. „Tím samozřejmě roste potřeba podpory zdraví a kvality života starší populace, včetně její odolnosti vůči různým společenským hrozbám. Před nimi lze tuto skupinu obyvatel chránit zvyšováním úrovně jejich znalostí a dovedností tak, aby mohla až do vysokého věku žít aktivně, ve zdraví a bezpečí,“ vysvětlil člen předsednictva TA ČR Matúš Šucha.

Projekt odstartoval v září 2023 a potrvá do listopadu 2026. „Jeho cílem je prostřednictvím námi navržené vzdělávací softwarové aplikace NESTOR+, audiovizuální tvorby a přímého vzdělávání zvýšit finanční, digitální, sociální a zdravotní gramotnost u vybrané populace ve věku 65 plus. To, že jsme pro tento projekt získali podporu, je pro naši fakultu velký úspěch," uvedla Iva Brabcová, hlavní řešitelka projektu ZSF JU.

Hlavním výstupem projektu bude interaktivní webová aplikace NESTOR+, v níž zájemci najdou věcně správné a ověřené informace. To bude jedním z hlavních přínosů projektu, neboť v současné době lze na internetu nalézt spoustu informací, na jejichž pravdivost se velmi často nelze spolehnout. Součástí aplikace budou konkrétní případové studie. „V aplikaci nebudou jen teoretické informace, ale bude navržena tak, aby na praktických příkladech vedla daného člověka k volbě správné alternativy řešení," upřesnila Iva Brabcová.

Rozvíjení sociální a zdravotní gramotnosti v různých cílových skupinách se ZSF JU věnuje dlouhodobě. Pro oblast finanční a digitální gramotnosti pak získala projektového partnera, kterým je obecně prospěšná společnost yourchance, která se zabývá rozvojem finanční gramotnosti a podnikatelského myšlení mladých lidí. Pomáhá například i dětem z dětských domovů při startu do samostatného života.

Autoři projektu začali výzkumnou fází, jejíž součástí bylo sociologické šetření v rámci Jihočeského kraje. Na základě jeho výsledků vzniká vzdělávací software NESTOR+, který bude reagovat na specifické požadavky, potřeby a preference cílové skupiny uživatelů, včetně zohlednění genderové problematiky. Letos bude probíhat pilotní ověření softwaru na cílové skupině osob 65+.

Při návrhu webové aplikace využijí výzkumníci interaktivní formy vzdělávání. Součástí webového softwaru budou také hry a vzdělávací videa. Tematicky budou oblasti softwaru orientovány na teoretickou znalost a její využití v praktickém životě. Například v oblasti finanční gramotnosti půjde třeba o prevenci rizikového chování při nakládání s penězi, předlužení, odpovědné rozhodování a správu úspor anebo o finanční plánování. V oblasti zdravotní gramotnosti pak půjde o prevenci kardiovaskulárních onemocnění, nádorových onemocnění a celkovou podporu zdravého životního stylu seniorů 65+.