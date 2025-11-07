Nová bezpečnostní aplikace Maják. Abyste už nikdy v krizové situaci nebyli sami

Cílem aplikace je nabídnout lidem jednoduchý, intuitivní a spolehlivý nástroj, který může v kritických chvílích rozhodnout o bezpečí a záchraně života. Na jeho vývoji se podílel tým odborníků z oblasti bezpečnosti, krizové komunikace, první pomoci a psychologické intervence.
Hlavními iniciátory SOS aplikace jsou experti Roman Brunik a Tomáš Vlach, kteří měli pro vznik projektu jasnou osobní motivaci. „Potřeba mít takovou aplikaci se mi naplno ukázala během tragických událostí na Filozofické fakultě v Praze. Někde v té oblasti se tehdy pohybovaly mé dvě dcery a já se s nimi v daný moment nemohl spojit,“ přibližuje, co bylo prvotním impulzem pro práci na bezpečnostní aplikaci Roman Brunik a dodává: „Tichý chat s policií a sdílení polohy proto byly logicky první funkce, které aplikace musela mít. Další se postupně přidávaly až do dnešní podoby, která představuje komplexní nástroj pro krizové situace a prevenci.“
Aplikace Maják je navržena jako nástroj pomoci pro všechny, kteří se mohou ocitnout v nebezpečné situaci – na veřejnosti i v soukromí. Služba je určena rodičům dětí, které už se pohybují mimo domov či školu samy, mladistvým, dospělým i seniorům, kteří chtějí mít pocit jistoty, že v nenadálé situaci dokáží rychle a správně reagovat, ale např. i obětem domácího násilí atp. Díky příspěvkům partnerů je Maják k dispozici zcela zdarma a jeho ambicí stát se v krátké době automatickou součástí většiny mobilních telefonů, podobně jako se to stalo s aplikací Záchranka. „Je to často zneužívané klišé, ale zdraví a bezpečí jsou ve finále skutečně ty největší hodnoty, které máme. Aplikaci jsme vyvinuli právě proto, aby v momentě, kdy jsou lidé v krizové situaci v ohrožení a jde o sekundy, byla pomoc co nejblíže,“ dodává Roman Brunik.
Kromě pomoci přímo v krizových momentech obsahuje aplikace také řadu funkcí a informací působících preventivně, tedy ještě před tím, než k ohrožení vůbec dojde. Jde např. o aktuální výstrahy a varování podle regionu, kde se telefon zrovna vyskytuje, informace a rady, co dělat v situacích jako např. blížící se povodně, hrozící blackout, útoky podvodníků až např. po šikanu či různé úzkosti u dětí a teenagerů.
Aplikaci Maják měl jako jeden z prvních možnost otestovat také Josef Toman, odborník na osobní bezpečnost a defenzivní taktiku, který se dlouhodobě věnuje vzdělávání veřejnosti v oblasti prevence a osobní ochrany a specializuje se mj. i na výuku bezpečnostní opatření na školách. „Maják vnímám jako nejrychlejší způsob k záchraně zdraví a života v kritických situacích,“ říká Josef Toman.
Roman Brunik má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a managementu rizik. Působil mimo jiné u Policie ČR a v současnosti se věnuje poradenské a analytické činnosti ve společnosti DESA Group, která se zaměřuje na bezpečnostní poradenství, ochranu osob a majetku.
SOS aplikace Maják je k dispozici ke stažení zdarma pro zařízení s operačními systémy iOS (App Store) a Android (Google Play). Více informací najdete na www.majak.app.