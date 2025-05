Nová BICZ Golfová akademie v Hradci již slouží dětem i začínajícím golfistům

16:41

Hradec Králové 15. května 2025 (PROTEXT) - Přesně po roce od spuštění projektu oficiálně zahájila svůj provoz BICZ Golfová akademie. A to slavnostním ceremoniálem, kterého se zúčastnili zástupci majitele areálu, architekta a realizátora prací, města i místní samosprávy. Golfová akademie, která byla v rekordním čase vybudována na rozloze 2,2 hektaru, tak rozšířila stávající možnosti tréninku zejména pro děti a začínající golfisty. Dodavatelem architektonického návrhu, vybudováním hřiště a úpravy celé krajinné oblasti byl pověřen zkušený tým královéhradecké společnosti New Visit pod vedením architekta Tomáše Jiránka. Náklady projektu, které přesáhly 10 milionů korun, plně uhradil majitel areálu, investiční skupina BICZ. Projekt je součástí dlouhodobého plánu rozvoje daného území v rámci golfového areálu BICZ Park Golf s devítijamkovým hřištěm, které patří do majetkového portfolia holdingu BICZ od roku 2022. Navazuje tak na v minulosti realizovanou investici, kterou byla instalace fotovoltaické elektrárny zásobující elektřinou budovu hotelu a restaurace.