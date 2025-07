Nová bílá kniha zkoumá budoucnost plateb a vzestup platebních sítí čtvrté generace

Autor:

Singapur 4. července 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Právě vyšla průlomová bílá kniha s názvem The Future of Global Payments & Fourth Generation Payment Networks (4GPN) , tedy Budoucnost globálních plateb a platebních sítí čtvrté generace, která udává směr nové éře v odvětví finančních technologií. Dokument, který společně vypracovaly Thunderbird School of Global Management a společnost Wiseasy, zkoumá, jak transformativní technologie – včetně IoT, blockchainu, kryptoměn a cloud computingu – konvergují a mění podobu digitálních plateb, přičemž v centru této transformace stojí platební sítě čtvrté generace (4GPN).