Nová celosvětová studie Habitat for Humanity zjistila, že tři ze čtyř lidí omezují základní výdaje, aby si mohli dovolit bydlení

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  23:28
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Atlanta (USA) 6. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Náklady na bydlení nutí miliony lidí po celém světě k obtížným kompromisům na úkor potravin, zdravotní péče, finančního zabezpečení a důležitých plánů do budoucna, vyplývá z celosvětové studie, kterou dnes zveřejnila organizace Habitat for Humanity International. Zpráva nazvaná Home at What Cost? (Domov za jakou cenu?), která vychází z celostátně reprezentativních průzkumů mezi 30.000 lidmi ve 22 zemích, ukazuje, že celkové náklady na bydlení zdaleka přesahují výdaje na nájemné či splátky hypotéky – zahrnují i to, čeho se lidé vzdávají, aby si zajistili místo, které mohou nazývat domovem.

Tři ze čtyř respondentů průzkumu (75 %) uvedli, že v uplynulém roce omezili alespoň jeden druh výdajů, aby si mohli dovolit náklady na bydlení. Největšímu tlaku přitom čelí lidé, kteří jsou již nyní z hlediska bydlení zranitelnější, včetně těch, kteří žijí v neformálních podmínkách (89 %), skupin s nižšími příjmy (85 %) a mladších generací – generace Z a mileniálů (81 %). Kompromisy se týkají i základních potřeb: třetina respondentů (33 %) utrácí méně za potraviny, 32 % sahá do úspor nebo rezervních fondů a 13 % odkládá zdravotní péči nebo se jí vyhýbá, aby si mohli dovolit své bydlení.

Ani přes všechna tato omezení však řada domácností stále nemá jistotu bydlení. Téměř polovina respondentů na celém světě (48 %) uvedla, že jediný neočekávaný problém by mohl ohrozit jejich schopnost udržet si bydlení. Nedostupnost bydlení nutí lidi dělat kompromisy také v otázce bezpečnosti: 40 % uvedlo, že přijímají určitou míru rizika spojeného s bydlením, protože bezpečnější možnosti jsou pro ně nedostupné. Lidé obecně příliš nevěří, že by bylo řešení na obzoru: 56 % uvedlo, že systém bydlení v jejich zemi je nefunkční nebo nefunguje.

„Bydlení by nikdy nemělo být na úkor zdraví nebo budoucnosti. Mělo by být základem zdraví, příležitostí a finančního zabezpečení. Přesto se více než polovina lidí domnívá, že systém bydlení v jejich zemi je nefunkční nebo pro ně jednoduše nefunguje," uvedl generální ředitel Habitat for Humanity International Jonathan Reckford. „Nemůžeme přijmout budoucnost, v níž budou lidé muset slevovat ze svých očekávání ohledně toho, co by jim měl domov poskytovat. Výzkum ukazuje, proč potřebujeme, aby vlády, podniky a komunity spolupracovaly na vytváření systémů bydlení, které lidem pomohou budovat si budoucnost, místo aby pouze přežívali přítomnost."

Odkládání založení rodiny, zhoršování životní pohody

Dopad nákladů na bydlení přesahuje rozpočty domácností a ovlivňuje současnou životní pohodu lidí i budoucnost, kterou si chtějí vybudovat.

  • Více než polovina lidí (56 %) uvedla, že kvůli nákladům na bydlení je pro ně obtížné uvažovat o založení rodiny. U generace Z a mileniálů tento podíl dosahuje 62 %.
  • Téměř šest z deseti rodičů a opatrovníků (58 %) se obává, že náklady na bydlení omezují možnosti jejich dětí, což ukazuje, jak tlak spojený s bydlením oddaluje významné životní milníky a ztěžuje dosažení dlouhodobého zabezpečení.
  • Obavy z možnosti vlastnit v budoucnu bydlení jsou největší v zemích s vyššími příjmy, zejména v Severní Americe, kde více než polovina lidí bez vlastního bydlení v Kanadě (56 %) a téměř polovina v USA (42 %) uvedly, že neočekávají, že by někdy v životě vlastnili bydlení.
  • Nespokojenost s bydlením je naopak nejvyšší v zemích s nízkým hrubým národním důchodem, jako jsou Pobřeží slonoviny (66 %) a Etiopie (63 %), ve srovnání s celosvětovým průměrem 35 %.
  • Více než třetina lidí (35 %) uvedla, že jejich bytová situace je jedním z největších zdrojů stresu v jejich životě. U respondentů žijících v neformálních podmínkách bydlení tento podíl dosahuje 64 % a u mladších generací (generace Z a mileniálů) 39 %.

Nájemníci uvádějí téměř 1,5krát častěji než vlastníci bydlení, že jejich bytová situace může mít negativní dopad na jejich zdraví (28 % oproti 19 %).

Téměř devět z deseti respondentů na celém světě (89 %) zároveň uvedlo, že bezpečné, pohodlné a spolehlivé bydlení jim pomáhá udržovat si duševní zdraví. To zdůrazňuje, že bydlení není pouze finanční otázkou, ale stále více ovlivňuje životní pohodu lidí, jejich odolnost a schopnost pečovat o sebe a své rodiny.

Bezpečnost bydlení je také stále více ovlivňována změnou klimatu. Téměř třetina lidí (30 %) očekává, že extrémní počasí jim během příštích tří let ztíží život v místě, kde nyní bydlí, zatímco 18 % uvedlo, že je jejich domov nechrání před extrémními povětrnostními podmínkami, jako jsou horko, chlad nebo záplavy.

Vlády, podniky soukromého sektoru, občanská společnost i jednotlivci mají svou úlohu při zajišťování přístupu lidí k bydlení, které jejich možnosti rozšiřuje, místo aby je omezovalo. Habitat for Humanity vyzývá vlády, aby přešly od slibů v oblasti bydlení ke konkrétním cestám k jeho zajištění prostřednictvím politických závazků a investic; podniky, aby rozšiřovaly možnosti financování bydlení a přinášely v této oblasti inovace; kolegy a partnerské organizace, aby důkazy proměňovali v činy prosazováním změn politik, financování a odpovědnosti; a jednotlivce a komunity, aby využívali svého hlasu, dovedností a kontaktů a pomáhali prosazovat trvalá řešení v oblasti bydlení.

Zpráva obsahuje podrobnější rozbor těchto zjištění, včetně údajů podle jednotlivých zemí a demografických skupin. Další informace o zprávě nebo organizaci Habitat for Humanity International naleznete na stránkách habitat.org/HomeAtWhatCost.

Metodika

Celostátně reprezentativní průzkum probíhal od 10. dubna do 30. června 2026 ve 22 zemích a zúčastnilo se ho 30.758 lidí. Výzkum se uskutečnil v Argentině, Austrálii, Barbadosu, Brazílii, Kanadě, Pobřeží slonoviny, Egyptě, Etiopii, Guatemale, Indonésii, Irsku, Keni, Mexiku, Nepálu, Nigérii, Polsku, Jihoafrické republice, Jižní Koreji, Trinidadu a Tobagu, Turecku, Spojeném království a Spojených státech. Tato zpráva vychází z původního průzkumu veřejného mínění, který zadala organizace Habitat for Humanity International s cílem lépe porozumět tomu, jak lidé v každodenním životě vnímají svou bytovou situaci. Výzkum byl navržen tak, aby doplnil stávající údaje o bydlení tím, že překročí rámec ukazatelů na úrovni systému a zachytí, jak bydlení ovlivňuje pocit bezpečí lidí, jeho finanční dostupnost, stabilitu, důstojnost, zdraví, příležitosti a komunitní život.

O organizaci Habitat for Humanity

Habitat for Humanity je celosvětové hnutí, v němž lidé ve vašem okolí i po celém světě společně usilují o budování prosperujících a životaschopných komunit tím, že pomáhají zajistit, aby každý měl bezpečné a cenově dostupné místo, které může nazývat domovem. Od svého založení v roce 1976 jako křesťanská organizace jsme společně pomohli více než 65 milionům lidí na celém světě budovat si budoucnost podle vlastních představ díky přístupu k důstojnému bydlení. Dosáhli jsme toho tím, že spolupracujeme s lidmi ze všech společenských vrstev na výstavbě, opravách a financování jejich domovů, přicházíme s novými způsoby výstavby a financování a prosazujeme politiky, které všem usnadňují výstavbu a získání bydlení. Společně budujeme domovy, komunity a naději. Další informace naleznete na stránkách habitat.org

Zdroj: Habitat for Humanity International

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59500.

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