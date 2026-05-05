Nová data mění pohled na fotovoltaiku v Česku

„Vidíme reálné chování českých domácností v okamžiku, kdy se rozhodují o investicích. A ta data často vyvracejí to, co se o fotovoltaice běžně říká,“ říká David Synáček, obchodní ředitel Řešímto.cz.
Tři kraje, které vládnou solární energetice. A dva, které zůstávají daleko za očekáváním
Největší solární aktivitu vykazují Středočeský, Jihomoravský a Zlínský kraj. Tyto tři regiony společně generují téměř polovinu všech poptávek, které přes Řešímto.cz procházejí. Jde o oblasti, kde lidé aktivně řeší provozní náklady a chtějí mít „domácí náklady pod kontrolou“.
Na druhé straně spektra stojí Pardubický kraj a Vysočina — regiony s velmi slibným potenciálem, ale zatím nečekaně slabým zájmem. Praha zůstává specifická kvůli vysokému podílu bytové výstavby, ale v Pardubicích a na Vysočině nízký počet poptávek skutečně překvapuje.
„Pardubický kraj i Vysočina v sobě kombinují tři věci – kraje s nízkou intenzitou nové výstavby, starší populaci a starší domovní fond, který např. v Pardubickém kraji nepřímo dokládá historicky velký zájem o kotlíkové dotace. To jsou přesně faktory, které z podstaty snižují zájem o fotovoltaiku. Nejde tedy o nedostatek zájmu, ale o spíše strukturu obou krajů,“ vysvětluje David Synáček
Bohatství nehraje roli. Rozhoduje velikost střechy a spotřeba
Navzdory častým domněnkám není velikost fotovoltaické instalace otázkou příjmů.
Podle dat Řešímto.cz mají české domácnosti napříč regiony velmi podobný medián výkonu – kolem 9,2 kWp, což je v závislosti na výkonu jednoho panelu zhruba 20 panelů. Rozhodují technické možnosti (střechy) a spotřeba elektřiny domácnosti.
Podobně se stabilizovala i role baterií. Ještě před pár lety byly považovány za záležitost pro technologické nadšence; dnes jsou běžnou součástí instalací. Medián kapacity baterií dosahuje 10 kWh a roste počet domácností, které baterii berou jako samozřejmost.
Taková kombinace výkonu elektrárny a kapacity baterie dokáže hravě ročně vyrobit tolik energie, kolik spotřebuje běžný rodinný dům.
„Lidé už nechtějí jen vyrábět elektřinu. Chtějí ji řídit. Chtějí vědět, kdy ji spotřebují a kolik ušetří,“ vysvětluje Synáček.
Tichý fenomén: Tepelná čerpadla jako největší katalyzátor zájmu o soláry
Jedním z nejpovzbudivějších zjištění Řešímto.cz je výrazné propojení mezi fotovoltaikou a tepelnými čerpadly.
Ačkoliv čerpadla vlastní v Česku zatím menší část domácností, mezi uživateli srovnávače je jejich podíl mnohonásobně vyšší:
- 36 % domácností, které zvažují FVE, už tepelné čerpadlo má,
- ve Středočeském kraji je to dokonce 43 %.
Proč?
Majitelé čerpadel už mají modernizovaný dům, vyšší spotřebu elektřiny a chtějí výkon doplnit levnou vlastní energií. Moderní čerpadla typu vzduch–voda (dominující přibližně 70 % trhu) navíc výborně využívají solární přebytky.
„Tahle dvojice — fotovoltaika a tepelné čerpadlo — je dnes nejefektivnější způsob, jak domácnosti snižují roční náklady na energie. Skutečně spolupracují,“ říká Synáček.
Řešímto.cz na trend reagovalo přípravou srovnávače tepelných čerpadel, aby lidé mohli plánovat energetiku komplexně na jednom místě.
Češi řeší fotovoltaiku nejvíc na podzim. A důvody dávají smysl
Zatímco by se nabízelo čekat jaro, nejvyšší poptávka nepřichází s prvními slunečnými dny, ale po létě — na konci srpna a během podzimu.
Po návratu z dovolených převažuje pragmatismus: rodiny řeší náklady na zimu, sledují vývoj cen energií a zároveň je stále čas stihnout instalaci před topnou sezónou. Určitou roli hraje i každoroční informační vlna kolem vyčerpávání dotačních programů.
Překvapení roku: Fotovoltaika a elektromobily tvoří jednu cílovku
Data ukazují něco, co může významně ovlivnit budoucnost české elektromobility:
- 10 % uživatelů Řešímto.cz už elektromobil vlastní,
- více než 50 % o něm aktivně uvažuje,
- dohromady tedy přes 60 % spojuje solární instalaci s budoucím elektrickým vozem.
Pro český trh je to zásadní informace.
V Česku se loni prodalo necelých 14.000 elektrických aut, ale odhadem jen 20-30 % koupily přímo domácnosti. Prodeje většiny modelů se pohybují v jednotkách až desítkách kusů měsíčně. Jen u nejpopulárnějších aut, jako Škoda Elroq nebo Tesla Model Y, výjimečně stoupají ke stovce či dvěma.
„Máme přes 10 tisíc uživatelů, kteří elektromobil mají, nebo se k jeho pořízení chystají. To je publikum, které má obrovskou hodnotu pro celý trh — od automobilek po poskytovatele nabíjení,“ říká Synáček.
Soláry už nejsou “velká investice”. Domácnosti je z velké části platí z vlastních úspor
Podle dat Řešímto.cz 74 % domácností platí fotovoltaiku z vlastních prostředků (z velké části i s využitím státní dotace) a pouze 26 % sahá po půjčce.
Cena instalací za poslední roky klesla a technologie se výrazně zlepšily. Fotovoltaika se tak stala běžnou součástí modernizace domu — podobně jako nová střecha nebo kvalitní izolace.
„Fotovoltaika už není jednorázová velká investice. Je to racionální krok ke snížení nákladů, který si lidé dovedou naplánovat a my jim v tom zásadně pomáháme,“ dodává Synáček.
Řešímto.cz je dnes jediným nezávislým online srovnávačem fotovoltaických elektráren v Česku. I úplným laikům umožňuje si během 2 minut podle své spotřeby navrhnout vhodnou velikost elektrárny, porovnat automaticky vygenerované oficiální nabídky od desítek dodavatelů, zorientovat se v kvalitě těchto dodavatelů prostřednictvím hodnocení zákazníků, a pochopit celkový přínos pro jejich domácnost. To vše zdarma.
Díky unikátním datům o chování uživatelů se platforma stává zásadním partnerem i pro služby spojené s tepelnými čerpadly a rychle se zvětšující oblast domácí elektromobility.
„Naším cílem není prodávat fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla, ale pomáhat domácnostem rozhodovat se správně o své energetické budoucnosti — na základě dat, ne marketingu,“ uzavírá Synáček.
Zdroj: www.resimto.cz