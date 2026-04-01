Nová data potvrzují sílu regionu: Jižní Morava roste ve výzkumu i investicích

Jihomoravský kraj staví svůj růst na mimořádně silné výzkumné základně. Podle nejnovějších dat z roku 2024 dosáhla tzv. znalostní intenzita regionu 2,9 %, což je nejvíc v Česku a zároveň více než průměr EU ve výši 2,2 %. Celkové investice do výzkumu a vývoje vzrostly meziročně o 8,3 % na 1,04 miliardy eur.
Většina těchto aktivit se soustřeďuje do Brna, kde se odehrává 94 % regionálních výzkumných a vývojových aktivit. Výraznou roli přitom hraje soukromý sektor: firmy za posledních deset let zvýšily své výdaje o 73 % a jen v roce 2024 investovaly do výzkumu a vývoje 610 milionů eur. Dva největší investoři do firemního R&D v regionu jsou Honeywell a Thermo Fisher Scientific.
Oborově největší část podnikových výdajů na výzkum a vývoj směřuje do IT, které s 246 miliony eur tvoří 40 % všech firemních investic do inovací v kraji. Druhým silným pilířem je zpracovatelský průmysl s investicemi 208,2 milionu eur, přičemž nejvýrazněji roste výroba elektronických a optických přístrojů. Výdaje do této oblasti se od roku 2015 zvýšily více než čtyřnásobně, z 20,8 milionu eur na 90,9 milionu eur v roce 2024.
„Nová data potvrzují, že jižní Morava má pevný základ pro ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Za tímto výsledkem stojí dlouhodobá spolupráce s městem, univerzitami i firmami, za kterou bych jim rád ze srdce poděkoval. Výzkum a vývoj tu nejsou okrajovou aktivitou, ale jedním z hlavních pilířů regionálního rozvoje. To je důležité nejen pro konkurenceschopnost kraje, ale i pro celé Česko, které potřebuje stát na inovacích, technologickém podnikání a schopnosti obstát v evropské i globální soutěži,“ říká Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.
Region přitahuje investory
Silný výzkumný základ se promítá i do atraktivity regionu pro kapitál. Rok 2025 se s objemem 42,7 milionu eur stal druhým nejsilnějším investičním rokem novodobé éry regionu. Výraznou část této sumy přitom přitáhl kyberbezpečnostní sektor: firmy Whalebone, ThreatMark a Safetica získaly jen na začátku roku dohromady téměř 40 milionů eur. Datová zpráva zároveň ukazuje, že nejde o jednorázový výkyv. Za posledních pět let získaly firmy z regionu investice o objemu nejméně 300 milionů eur a z nich právě kyberbezpečnost patří k oblastem, ve kterých má jižní Morava globální význam.
Vedle investic do startupů je důležitým signálem i to, jaké další obory přesahují český kontext. V Brně vzniká každý třetí elektronový mikroskop na světě. V polovodičích je centrem vývoje čipů v Česku a opírá se o zázemí výzkumných týmů, úspěšných firem i Českého polovodičového centra. Význam regionu roste také v leteckém, obranném a kosmickém průmyslu, kde se propojuje průmyslová tradice, výzkum a nové technologické firmy.
„Inovační prostředí Brna nestojí na jedné specializaci, ale na soustavě oborů, které mají strategický význam pro bezpečnost, odolnost i budoucí prosperitu Evropy. Právě tato šíře a schopnost propojovat výzkum a byznys dává regionu mimořádnou sílu,“ říká Anna Putnová, zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi.
Silná základna talentů
Stejně důležitá jako firmy a investice je i schopnost regionu přitahovat a vychovávat lidi pro tyto obory. V roce 2025 studovalo na vysokých školách v Brně 68 236 lidí. Z toho téměř 36 tisíc připadá na STEM a příbuzné obory včetně medicíny, zemědělství a veterinárních směrů, takže se jim věnuje více než polovina studujících. Zároveň téměř čtvrtina studentů a studentek přichází ze zahraničí.
IT, věda a technika jsou tahouny moderní ekonomiky a v Jihomoravském kraji to platí dvojnásob. V roce 2024 v těchto oblastech pracovalo přes 70 tisíc lidí, z toho 25 tisíc lidí se věnovalo IT a 45 tisíc pracovalo v jiných vědeckých a technických pozicích. Drtivá většina z nich asi 95 % působí v soukromém sektoru. Mzdy v těchto oborech patří k nejvyšším v kraji.
Region má i mimořádně silnou výzkumnou pracovní základnu: ve výzkumu a vývoji zde pracuje přes 23 tisíc lidí. Pro představu: je to podobné množství vědeckých talentů, jaké mají mnohem lidnatější a bohatší regiony kolem měst jako Drážďany, Norimberk, Malmö nebo Aarhus. Brno a jeho okolí se tak v rozsahu výzkumných kapacit vyrovná zavedeným evropským technologickým centrům.
Datová zpráva ukazuje i další mezinárodní kontext. Jihomoravský kraj se ve znalostní intenzitě pohybuje na úrovni vyspělých inovačních regionů Evropy, jako jsou Tampere, Oulu, Brémy nebo Hamburk.
A z hlediska aktivity startupů, jejich dopadu a kvality podnikatelského prostředí se vyhouplo na 186. místo světově a na 12. místo ve střední a východní Evropě v žebříčku Global Startup Ecosystem Index 2025. Meziročním růstem o 22,5 % předběhlo řadu evropských měst včetně Bratislavy, Drážďan nebo Malmö. I to potvrzuje, že jižní Morava není jen silným českým regionem, ale stále výraznějším mezinárodním technologickým a inovačním centrem.
O inovační agentuře JIC
JIC je inovační agentura, která tvoří globálně úspěšné firmy. Za více než dvacet let podpořila 1300 startupů, mezi které patří hvězdy jako Kiwi.com, Y Soft nebo Flowmon. V roce 2026 ji Financial Times zařadil mezi padesát nejlepších startupových hubů v Evropě.
Ambiciózní projekty podporuje od prvního podnikatelského nápadu přes růst a investice až po mezinárodní expanzi a exity. Posiluje transfer znalostí a technologií z výzkumu a vývoje do byznysu.
Studenty a studentky, foundery a klíčové lídry firem propojuje se zkušenými podnikateli, experty ze startupového světa i zahraničními partnery. Do perspektivních projektů investuje prostřednictvím fondu JIC Ventures.
Součástí aktivit je také rozvoj inovačního ekosystému. JIC stojí za otevřenou platformou Velvet Innovation a za specializovanými centry, jako jsou design a byznys inkubátor KUMST, herní inkubátor Gamebaze a centrum chytré výroby Intemac.
Zdroj: JIC
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.