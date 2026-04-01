Nová data potvrzují sílu regionu: Jižní Morava roste ve výzkumu i investicích

Brno 1. dubna 2026 (PROTEXT) - Jižní Morava potvrzuje, že patří k nejvýznamnějším centrům výzkumu, technologického podnikání a talentu v Česku. Ukazuje to nejnovější Datová zpráva, kterou každoročně vydává inovační agentura JIC. Region si drží první místo v Česku v podílu výdajů na výzkum a vývoj vůči regionálnímu HDP, celkové investice do výzkumu a vývoje přesáhly 1 miliardu eur a silnou důvěru potvrzují investice do startupů a technologických firem. Je silnou základnou talentů a významně v něm posilují obory, které jsou důležité pro konkurenceschopnost Evropy – od kyberbezpečnosti přes design čipů a elektronovou mikroskopii až po letecký, obranný a kosmický průmysl.

Jihomoravský kraj staví svůj růst na mimořádně silné výzkumné základně. Podle nejnovějších dat z roku 2024 dosáhla tzv. znalostní intenzita regionu 2,9 %, což je nejvíc v Česku a zároveň více než průměr EU ve výši 2,2 %. Celkové investice do výzkumu a vývoje vzrostly meziročně o 8,3 % na 1,04 miliardy eur.  

Většina těchto aktivit se soustřeďuje do Brna, kde se odehrává 94 % regionálních výzkumných a vývojových aktivit. Výraznou roli přitom hraje soukromý sektor: firmy za posledních deset let zvýšily své výdaje o 73 % a jen v roce 2024 investovaly do výzkumu a vývoje 610 milionů eur. Dva největší investoři do firemního R&D v regionu jsou Honeywell a Thermo Fisher Scientific. 

Oborově největší část podnikových výdajů na výzkum a vývoj směřuje do IT, které s 246 miliony eur tvoří 40 % všech firemních investic do inovací v kraji. Druhým silným pilířem je zpracovatelský průmysl s investicemi 208,2 milionu eur, přičemž nejvýrazněji roste výroba elektronických a optických přístrojů. Výdaje do této oblasti se od roku 2015 zvýšily více než čtyřnásobně, z 20,8 milionu eur na 90,9 milionu eur v roce 2024. 

„Nová data potvrzují, že jižní Morava má pevný základ pro ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Za tímto výsledkem stojí dlouhodobá spolupráce s městem, univerzitami i firmami, za kterou bych jim rád ze srdce poděkoval. Výzkum a vývoj tu nejsou okrajovou aktivitou, ale jedním z hlavních pilířů regionálního rozvoje. To je důležité nejen pro konkurenceschopnost kraje, ale i pro celé Česko, které potřebuje stát na inovacích, technologickém podnikání a schopnosti obstát v evropské i globální soutěži,“ říká Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. 

Region přitahuje investory  
Silný výzkumný základ se promítá i do atraktivity regionu pro kapitál. Rok 2025 se s objemem 42,7 milionu eur stal druhým nejsilnějším investičním rokem novodobé éry regionu. Výraznou část této sumy přitom přitáhl kyberbezpečnostní sektor: firmy Whalebone, ThreatMark a Safetica získaly jen na začátku roku dohromady téměř 40 milionů eur. Datová zpráva zároveň ukazuje, že nejde o jednorázový výkyv. Za posledních pět let získaly firmy z regionu investice o objemu nejméně 300 milionů eur a z nich právě kyberbezpečnost patří k oblastem, ve kterých má jižní Morava globální význam.  

Vedle investic do startupů je důležitým signálem i to, jaké další obory přesahují český kontext. V Brně vzniká každý třetí elektronový mikroskop na světě. V polovodičích je centrem vývoje čipů v Česku a opírá se o zázemí výzkumných týmů, úspěšných firem i Českého polovodičového centra. Význam regionu roste také v leteckém, obranném a kosmickém průmyslu, kde se propojuje průmyslová tradice, výzkum a nové technologické firmy.   
  
„Inovační prostředí Brna nestojí na jedné specializaci, ale na soustavě oborů, které mají strategický význam pro bezpečnost, odolnost i budoucí prosperitu Evropy. Právě tato šíře a schopnost propojovat výzkum a byznys dává regionu mimořádnou sílu,“ říká Anna Putnová, zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi. 

Silná základna talentů  
Stejně důležitá jako firmy a investice je i schopnost regionu přitahovat a vychovávat lidi pro tyto obory. V roce 2025 studovalo na vysokých školách v Brně 68 236 lidí. Z toho téměř 36 tisíc připadá na STEM a příbuzné obory včetně medicíny, zemědělství a veterinárních směrů, takže se jim věnuje více než polovina studujících. Zároveň téměř čtvrtina studentů a studentek přichází ze zahraničí. 

IT, věda a technika jsou tahouny moderní ekonomiky a v Jihomoravském kraji to platí dvojnásob. V roce 2024 v těchto oblastech pracovalo přes 70 tisíc lidí, z toho 25 tisíc lidí se věnovalo IT a 45 tisíc pracovalo v jiných vědeckých a technických pozicích. Drtivá většina z nich asi 95 % působí v soukromém sektoru. Mzdy v těchto oborech patří k nejvyšším v kraji. 

Region má i mimořádně silnou výzkumnou pracovní základnu: ve výzkumu a vývoji zde pracuje přes 23 tisíc lidí. Pro představu: je to podobné množství vědeckých talentů, jaké mají mnohem lidnatější a bohatší regiony kolem měst jako Drážďany, Norimberk, Malmö nebo Aarhus. Brno a jeho okolí se tak v rozsahu výzkumných kapacit vyrovná zavedeným evropským technologickým centrům. 

Datová zpráva ukazuje i další mezinárodní kontext. Jihomoravský kraj se ve znalostní intenzitě pohybuje na úrovni vyspělých inovačních regionů Evropy, jako jsou Tampere, Oulu, Brémy nebo Hamburk.  

A z hlediska aktivity startupů, jejich dopadu a kvality podnikatelského prostředí se vyhouplo na 186. místo světově a na 12. místo ve střední a východní Evropě v žebříčku Global Startup Ecosystem Index 2025. Meziročním růstem o 22,5 % předběhlo řadu evropských měst včetně Bratislavy, Drážďan nebo Malmö. I to potvrzuje, že jižní Morava není jen silným českým regionem, ale stále výraznějším mezinárodním technologickým a inovačním centrem.  

 

O inovační agentuře JIC  
JIC je inovační agentura, která tvoří globálně úspěšné firmy. Za více než dvacet let podpořila 1300 startupů, mezi které patří hvězdy jako Kiwi.com, Y Soft nebo Flowmon. V roce 2026 ji Financial Times zařadil mezi padesát nejlepších startupových hubů v Evropě.

Ambiciózní projekty podporuje od prvního podnikatelského nápadu přes růst a investice až po mezinárodní expanzi a exity. Posiluje transfer znalostí a technologií z výzkumu a vývoje do byznysu.

Studenty a studentky, foundery a klíčové lídry firem propojuje se zkušenými podnikateli, experty ze startupového světa i zahraničními partnery. Do perspektivních projektů investuje prostřednictvím fondu JIC Ventures.

Součástí aktivit je také rozvoj inovačního ekosystému. JIC stojí za otevřenou platformou Velvet Innovation a za specializovanými centry, jako jsou design a byznys inkubátor KUMST, herní inkubátor Gamebaze a centrum chytré výroby Intemac.

www.jic.cz

 

Zdroj: JIC

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Policie vyšetřuje pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

Povodí Moravy kvůli ekologům stáhlo žádost o přístav na Pahrbku v Napajedlích

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Příprava plánovaného přístavu Pahrbek v Napajedlích na Baťově kanále se vrátila o krok zpět. Zatímco napajedelská radnice tam chce letos začít stavět sportovní halu, což by mělo podpořit cestovní...

14. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

V Mostě vybrali vítěze na proměnu Prioru, radnice si ho zatím nechává pro sebe

Budova obchodního domu Prior v Mostě (září 2024)

Radnice v Mostě vybrala vítěze architektonické soutěže na rekonstrukci obchodního domu Prior. Kdo jím je, ale magistrát zatím neřekl. V dominantní stavbě v centru města má každopádně vzniknout...

14. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

