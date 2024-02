Nová definice ESS, která pomůže obnovit naši planetu: vystoupení EVE na summitu Energy Storage Summit 2024 v Londýně

Transformace energetických struktur pro obnovu naší planety

Dosavadní způsoby využívání energie se vyvinuly z primitivního základu využívání palivového dřeva do podoby obnovitelné fotovoltaické energetiky, jejímž cílem je obnova naší planety. Přitom je ovšem třeba vyvinout metodu skladování energie, která by řešila problém časového posunu při výrobě fotovoltaické energie.

Podle předpovědi celosvětově uznávané poradenské agentury IHS dosáhne do roku 2030 celosvětová kumulativní instalovaná kapacita pro skladování energie 1420 GWh. Nevyhnutelným trendem se stane masový vývoj elektráren pro ukládání energie z 0,1 GWh na 1 GWh a poté na 10 GWh. S růstem měřítka elektráren pro ukládání energie však stále více vystupují do popředí problémy, jako je hospodárnost, složitost provozu a údržby či bezpečnost, a proto v tomto odvětví stále naléhavěji vyvstává potřeba vyspělé technologie a koncepce ukládání energie, která by dokázala tyto potíže vyřešit.

Revoluce v odvětví a nové pojetí ESS

K výše uvedeným postřehům dodala Wendy Yeová z EVE Energy Storage Co., Ltd. následující: "V roce 2022 jsme uvedli na trh technologii supervelkých článků CTT (Cell to TWh) a v lednu 2024 jsme uvedli na trh vlajkovou řadu produktů Mr. (Mr. Flagship Series). Díky svým vlastnostem, popsaným zkratkou ESS (Efficient, Simple, and Safe – efektivní, jednoduché a bezpečné) dokážou produkty z řady Mr. prolomit omezení tradiční technologie skladování energie, změnit pojetí ESS (Energy Storage Systems, systémů pro skladování energie) a s předstihem vyřešit problémy, jako je nákladová efektivita, složitost řízení provozu a údržby či bezpečnost velkých elektráren pro skladování energie."

Síla vědy ve službách vytvoření světové špičky baterií pro ukládání energie

Přední světový lithiový podnik EVE Energy se již 23 let věnuje díky kvalitám svých elektrochemiků inovativnímu výzkumu a vývoji. Nově představená řada Mr. je založena na elektrochemických teoriích a využívá mnoho pokročilých technologií, jako je inovativní technologie sběru proudu, technologie 3T a speciálně potahované separátory, umožňující minimalizaci tepelných ztrát mezi nabíjecími a vybíjecími cykly a tím i neustále rostoucí energetickou účinnost a bezpečnost.

Prostřednictvím řady inovací, včetně vlastních chemických systémů, procesů a struktur, překonala společnost EVE Energy výzvy v oblasti energetické účinnosti a bezpečnosti vysokokapacitních baterií a systémů pro skladování energie s kapacitou 5 MWh a umožnila rozsáhlé uplatnění systémů pro skladování energie, čímž zároveň demonstrovala své přednosti na poli systémů pro skladování energie a zdůraznila svou vedoucí pozici v technologiích tohoto odvětví.

V celosvětovém kontextu snižování emisí uhlíku hodlá společnost EVE Energy i nadále podporovat inovace technologie lithiových baterií, optimalizovat efektivitu výroby, vytvářet spolehlivé referenční produkty a umožňovat budování velkokapacitních elektráren pro skladování energie s cílem zajistit dodávky nové energie kdykoli a kdekoli, urychlit energetickou transformaci a ozdravit naši planetu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2345146/image_5024968_6412959.jpg

KONTAKT: Lila Lee, 117344@evebattery.com

