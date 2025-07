Nová dekáda Beats for Love je tady. 11. ročník festivalu začal horkem i úchvatnou energií

Ještě než skrz vstupní brány začaly proudit desetitisíce lidí, začal festival speciálním uvítacím vystoupením. Tanečnice v oranžových mundúrech rozhodně nebyly z úklidové čety – proskotačily totiž areálem, aby ukázaly všechna jeho známá i neznámá zákoutí. Právě místo, kde se Beats for Love koná, totiž doznalo velkých změn. „Spustili jsme projekt Beats for Love Universe. Rozdělili jsme areál do tří zón, říkáme jim sféry. Zatímco v LOVE sphere dominují motivy lásky a motýlů, u SPACE sphere převažuje vesmírná tématika. INDUSTRIAL sphere zase svým ohnivým nasvícením připomíná hornické a ocelářské dědictví Ostravy. Všechny tři sféry propojuje bulvár PULSE,“ říká šéf festivalu Kamil Rudolf.

Věnované úsilí i finance do doprovodného programu fungovaly. Fanoušci si se zájmem prohlíželi speciální stínítka, posezení, hru se světly, vstupní vesmírnou bránu, nasvícené planety sluneční soustavy, nebo dekorace na stromech. „I soudě podle příspěvků našich návštěvníků na sociálních sítích můžeme říct, že je Beats for Love Universe zaujal. Prvotní reakce nás těší a věříme, že budou stejné i ve zbývajících dnech,“ tvrdí produkční manažerka Magdalena Pastrňáková. Navazuje na ni kolega Jakub Šenkeřík, který je se svým týmem zodpovědný za design celého projektu. „Řada našich stagí se letos dočkala velké proměny. Nachystali jsme na české poměry rekordní množství LED obrazovek a doplňujících dekorací. Navíc jsme všechny scény vyšperkovali tak, aby podtrhly atmosféru festivalových sfér.“

Šenkeřík mluví hlavně o dvou pódiích, které pořadatelé přepracovali. Hlavní Love stage by ČSOB upravili tak, aby její vzhled připomínal srdce v dlaních. Třetí největší stage, Techno Dome by Proud, je nově 360stupňová. To znamená, že fanoušci obklopují interpreta ze všech stran. Mezi další novinky 11. ročníku Beats for Love patří taky možnost vyhlídkových letů horkovzdušným balonem, open mic pódium, které je všem příznivcům volně dostupné, nebo lekce graffiti. „Chceme, aby si lidé odnesli nejen hudební, ale i vizuální zážitek. Kromě řady novinek jsme znovu pozvali akrobaty na speciálních ohebných tyčích zvaných sway poles. Volně přístupné je taky naše festivalové muzeum,“ líčí Kamil Rudolf.

Timmy Trumpet zremixoval Karla Gotta

Středeční program rozhodně nekuckal jako naftový motor v zimě, naopak se naplno rozjel. A to díky králi techna, berlínskému rezidentovi slavného klubu Berghain Benu Klockovi, nebo kometě žánru D&B Belgičanu Andromedikovi. Největší davy ale tradičně lákala hlavní Love stage by ČSOB. Vystoupil tam například britský rapper a držitel věhlasné Mercury Prize Dizzee Rascal, kterého pořadatelé získali na poslední chvíli jako náhradu za původní odřeknuté vystoupení. A ohromný aplaus sklidili Angličan Sub Focus a jeden z headlinerů festivalu, Australan Timmy Trumpet.

Sub Focus už patří mezi festivalové stálice. V Ostravě vystoupil poněkolikáté, žánr D&B je navíc v Česku velmi populární. Naopak Timmy Trumpet přijel na Beats for Love teprve podruhé v historii… „Timmy nám sliboval speciální vystoupení. A že nemluvil do větru, ukázal zařazením řady českých hitů do svého setu. Na písně Calina, Bena Cristovaa nebo Sofiana Medjmedje je naše publikum už zvyklé. Přiznám se ale, že Karel Gott na festivalu elektronické taneční hudby asi ještě nezněl,“ usmívá se programový ředitel Jiří Ramík.

Plán na čtvrtek: horko a další festivalové hvězdy

První den 11. ročníku Beats for Love doprovázely vysoké teploty i jasná obloha. Podobnou předpověď hlásí meteorologové i pro čtvrteční pokračování. Organizátoři proto znovu nabádají fanoušky, aby dbali na pitný režim, nosili pokrývky hlavy a dobře rozvrhli své síly. „Upozorňujeme na to skrze sociální sítě i festivalovou aplikaci. Návštěvníci si můžou do areálu přinést plastovou lahev v maximálním objemu 0,7l, zároveň využít pestrou nabídku alkoholických i nealkoholických nápojů. Díky spolupráci s městem Ostrava prakticky neustále areál kropíme vodou, osvěžit se z našich rozprašovačů můžou lidé na vícero místech,“ dodává manažer produkce Jaroslav Faldyna.

Ve středu tančilo v Dolní oblasti Vítkovice na 36 tisíc lidí, tedy zhruba o dva tisíce víc než loni ve stejné době. Mimochodem – víc fanoušků na úvodní den Beats for Love nikdy nedorazilo. Pořadatelé počítají, že na druhý den programu dorazí tradičně o pár stovek příznivců navíc. Vystoupí totiž mistr žánru house Claptone, dále také rádiovým posluchačům dobře známý Wilkinson. Středobodem programu bude vystoupení belgického mága filmové hudby Apasheho, který dorazí i s velkým dechovým orchestrem, a také jeho krajanů, bratrů s uměleckými jmény Dimitri Vegas & Like Mike. Show zřejmě nejslavnějšího DJského dua planety by se měla zapsat zlatým písmem do celé, nyní už 11leté historie Beats for Love.

