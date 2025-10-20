Nová éra chytrého bydlení: Dreame určuje směr inovacím v domácnosti

Tento rok společnost oznámila další kapitolu svého příběhu: uvedení více než 15 nových produktových řad – od klimatizací s robotickým ramenem až po lednice s umělou inteligencí a integrovanou perlivou vodou. Tento posun neznamená jen rozšíření nabídky – jde o nový způsob uvažování o tom, jak by měly spotřebiče fungovat. Zatímco mnozí konkurenti soutěží o co nejvyšší parametry nebo přidávají funkce, které zůstávají nevyužité, Dreame jde tišší cestou: intenzivně investuje do výzkumu a vývoje, důsledně naslouchá uživatelům a zaměřuje se na drobná, ale významná zlepšení každodenních rutin.
Vize Dreame se stále jasněji formuje – nejde už jen o samostatná chytrá zařízení, ale o komplexní, vzájemně propojený ekosystém, který by mohl jednoho dne zajišťovat bezproblémový chod celé domácnosti. Představte si obývací pokoj, kde se robotický vysavač tiše přesouvá po podlaze, zatímco vzduch v místnosti se automaticky upravuje podle potřeby. V kuchyni se inteligentní spotřebiče starají o přípravu jídel a uchovávání potravin v optimální čerstvosti, zatímco na chodbách a oknech pracují bezdrátové vysavače a čisticí roboty. Dokonce i zahrada je automaticky udržovaná robotickou sekačkou s GPS navigací. Všechna zařízení spolupracují v harmonii – tiše, intuitivně a ovládaná jedinou aplikací.
Přístup značky je neobvykle metodický. Namísto toho, aby vývoj produktových funkcí probíhal výhradně interně, dává společnost prostor samotným uživatelům – ti mohou hlasovat o konceptech už v počátečních fázích vývoje, čímž zásadně ovlivňují směr výzkumu a inovací. Podle interních údajů až 90 % nových funkcí vzniká právě na základě zpětné vazby od komunity, což z Dreame dělá jednu z mála značek, které kladou důraz na skutečné potřeby zákazníků již od začátku vývoje.
Zároveň však rozvoj společnosti zůstává pevně zakotven v technologických základech. Klíčem k jejímu růstu je zaměření na centrální technologie, které lze flexibilně nasazovat v různých produktových kategoriích. Příkladem je vysokorychlostní digitální motor, který dosahuje až 200 000 otáček za minutu – kompaktní, ale mimořádně výkonný komponent využívaný nejen ve vysavačích, ale i v sušičích vlasů, kuchyňských zařízeních či chladicích systémech. Další klíčovou technologií je robotické rameno – původně vyvinuté pro přesné čištění, dnes přizpůsobené i pro klimatizace, pračky nebo varná zařízení. Namísto toho, aby v každé kategorii začínala od nuly, Dreame staví na univerzálních a škálovatelných technologiích, díky čemuž dokáže rychleji inovovat, udržet konzistentní kvalitu napříč portfoliem a zároveň rozvíjet nové produkty s jasnou vizí a účelem.
Jasným příkladem tohoto přístupu je nová řada lednic od Dreame. Namísto toho, aby upoutávaly pozornost obrazovkami či složitými „smart“ funkcemi, soustředí se na to podstatné – efektivní uchovávání potravin. Přestože je tento segment na trhu již dlouho etablovaný, mnohé moderní lednice stále nedokážou spolehlivě řešit základní problém – zachování čerstvosti. Naopak, často přicházejí s nadbytečnými funkcemi a komplikovaným ovládáním, které uživatelům nepřinášejí skutečnou hodnotu.
Když se Dreame pustila do této tradiční kategorie, důkladně prozkoumala reálné potřeby uživatelů – a zjistila, že ti nehledají efektní vychytávky, ale zejména spolehlivost, méně potravinového odpadu a jistotu, že potraviny zůstanou déle čerstvé. Výsledkem je nová série lednic s AI chladicím systémem, který minimalizuje ztrátu vody a živin, což je typické pro běžné chladicí technologie.
S rostoucím portfoliem produktů roste i samotná společnost Dreame. Počet zaměstnanců se globálně rozšířil z 8 000 na 12 000, přičemž téměř 1 000 z nich tvoří nový tým zaměřený na automobilový segment pod značkou Dreame Auto – ambiciózní projekt, který naznačuje expanzi značky i za hranice domácnosti. Evropa, ve které Dreame dosáhla svých prvních výrazných úspěchů, zůstává klíčovým trhem, s pokračujícími investicemi a intenzivním náborem.
Z pohledu financí je růst značky nepřehlédnutelný. Za poslední dva roky Dreame Technology prokázala důvěru ve svou dlouhodobou vizi prostřednictvím rozsáhlých strategických investic. Zakladatel a CEO Yu Hao spolu se společností investoval přibližně 5 miliard jüanů (cca 702 milionů USD) do zpětného odkupu akcií, čímž zvýšil svůj podíl ze 45 % na 70 %. Tento krok jasně signalizuje pevné přesvědčení o budoucím růstu. Důkazy jsou zřetelné – příjmy za první polovinu roku 2025 už překonaly celkové tržby za celý rok 2024. Dreame dnes působí ve více než 100 zemích a regionech a má zastoupení ve více než 6 000 kamenných prodejnách po celém světě, čímž si upevnila pozici globálního lídra v oblasti chytré domácnosti.
V odvětví, kde se často střídají období velkého rozruchu s fázemi stagnace, se Dreame vydává vlastní cestou. Nesnaží se šokovat za každou cenu, ani slepě neškáluje jeden úspěšný produkt do krajnosti. Místo toho buduje svou strategii promyšleně a postupně, vrstvu po vrstvě, s cílem vytvořit chytrou domácnost, kde technologie nenápadně a vzájemně propojeně slouží.
A přestože jde zatím jen o začátek této vize, poslední roky jasně ukazují, že Dreame neroste jen v číslech – postupně mění samotná očekávání toho, čím může značka inteligentních technologií pro domácnost být.
Zdroj: Dreame