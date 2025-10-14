Nová éra investování: MONETA spouští vlastní fondy a investiční poradenství

Každý z pěti MONETA fondů nabízí komplexní investiční řešení přizpůsobené různým rizikovým profilům – od konzervativního až po dynamický. V rámci jedné strategie kombinuje různá aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, ETF či certifikáty, a rozkládá riziko napříč sektory, regiony i typy správců. „Pro zjednodušení se dá řídit číslem fondu. MONETA fond 1 opatrný je nejméně rizikový fond, vhodný pro začínající investory, nebo pro investory s krátkým investičním horizontem. Naopak dynamický fond MONETA 5 je ideální pro investory, kteří se nebojí rizika anebo před sebou mají dlouhý investiční horizont,“ představuje nové fondy Jiří Fait, manažer investic MONETA Money Bank. Jak navíc dodává, minimální částka k investování v rámci MONETA fondů je 300 korun.
Současně banka nabízí na všech svých 122 pobočkách službu investičního poradenství. Zájemci o investování vyplní investiční dotazník, který zohledňuje jejich individuální potřeby, cíle a finanční situaci každého z dotazových. Na základě výsledků investičního dotazníku klient získá doporučení na jeden z nabízených MONETA fondů.
O řízení investiční strategie fondů se postará investiční výbor – skupina odborníků složená ze zástupců MONETA Money Bank a společnosti Generali Investments CEE, jednoho z největších investičních správců ve střední a východní Evropě a dlouholetého partnera banky, která současně spravuje i nové MONETA fondy.
„Klienti díky naší expertize získají profesionálně spravované portfolio, aniž by se museli sami starat o výběr a sledování jednotlivých fondů. Vysoce aktivní správa nám umožňuje složení fondů průběžně vyhodnocovat a upravovat, pokud neplní očekávání. Díky tomu mohou investoři využívat všechny výhody například dynamicky řízeného portfolia, a přitom mít jistotu, že se o jejich prostředky starají odborníci,“ doplňuje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.
MONETA doposud nabízela 41 podílových fondů od předních investičních partnerů. Tyto fondy lze i nyní sjednat pohodlně v internetovém bankovnictví, v mobilní aplikaci Smart Banka anebo na pobočce banky, kde jim s výběrem pomohou vyškolení investiční specialisti.
Všechny podrobnosti naleznou zájemci na webových stránkách banky.
Zdroj: MONETA Money Bank