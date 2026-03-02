Nová éra kanceláří. Nájemci přepisují pravidla trhu

Autor:
  14:35
Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - Očekávání firem i zaměstnanců od kancelářských prostor se v posledních letech výrazně proměnila. Hybridní pracovní model a nástup mladších generací mění pohled na to, jakou roli má kancelář v pracovním životě plnit. Podle dostupných dat už dnes nerozhoduje pouze lokalita nebo velikost prostoru, ale především jeho kvalita, atmosféra a schopnost podporovat spolupráci a pohodu zaměstnanců.

Jak uvádí HR News na základě dat Deloitte Global Human Capital Trends, považuje 73 % příslušníků generace Z a 85 % mileniálů za klíčové faktory považují ty, které podporují pohodu zaměstnanců, smysluplnost vykonávané práce, spolupráci a vysokou kvalitu pracovního zázemí. Tyto faktory jsou pro mladší generace důležitější než samotná lokalita kanceláře nebo její velikost. Zaměstnanci tak stále častěji nevnímají kancelář pouze jako místo, kde pracují, ale jako prostředí, které má přímý vliv na jejich motivaci, výkon a vztah k firmě.

V hybridním režimu už kancelář neplní roli ‚místa, kam si přijedeme sednout do kanceláře, ale stává se strategickým nástrojem pro spolupráci, firemní kulturu a udržení talentů. Nájemci proto dnes nehledají jen adresu a metry čtvereční, chtějí prostředí, které reálně zvyšuje kvalitu pracovního dne: špičkovou akustiku a světlo, ergonomii, chytré technologie, ale také služby a zázemí pro koncentraci, inspiraci, regeneraci, pohyb, kvalitní občerstvení, přístup ke vzdělávacím i komunitním programům. Pokud má mít návrat do kanceláře smysl, musí lidem dávat něco navíc – a právě prémiové prostory s dobře uchopeným wellbeingem a podporou produktivní práce jsou dnes jedním z nejvýraznějších rozdílových faktorů,” říká Adam Zvada, CEO & Founder ve společnosti Scott.Weber Workspace, která je od roku 2009 největším poskytovatelem prémiových flexibilních pracovních a eventových prostor v České republice.Přesun nájemců ke kvalitě

Tento posun v očekáváních se promítá i do rozhodování firem na trhu komerčních nemovitostí. Mezinárodní realitní analýzy dlouhodobě popisují trend označovaný jako flight to quality, tedy přesun nájemců ze starších a méně kvalitních kancelářských budov do moderních a lépe vybavených prostor. Firmy v rostoucí míře opouštějí kanceláře, které nenabízejí odpovídající pracovní komfort, a dávají přednost prostředí, jež reflektuje současný způsob práce a potřeby zaměstnanců. Jedním z nejvýraznějších symbolů této proměny je BUDEX HUB – první česká kancelářská dřevostavba, oceněná řadou prestižních cen. Budova byla navržena jako zdravý, přirozený a inspirativní prostor pro nové sídlo společností GoMobil, Roboton a TERMS se BUDEX HUB. Stala se tak průkopníkem moderních administrativních dřevostaveb v České republice, která dokazuje, že komerční budovy mohou být nejen funkčním zázemím, ale i silným kulturním a reprezentativním symbolem značky.

Investoři dnes stále jasněji chápou, že dřevo není módním trendem, ale dlouhodobou strategickou volbou. Významnou roli v tomto posunu hraje rostoucí důraz na ESG. Podle evropských průzkumů je až 32 % investorů ochotno zaplatit vyšší cenu za aktiva, která ESG standardy splňují. Právě zde má dřevo mimořádnou konkurenční výhodu. Na tento vývoj reagují i výrobci. Jedním z nich je česká společnost AGROP NOVA a.s., která na základě zahraničních zkušeností vyvinula řešení pro prémiový segment kancelářských dřevostaveb. Systém je plně škálovatelný – od menších administrativních objektů až po rozsáhlé developerské projekty – a dává především architektům do rukou nástroj, u něhož se dřevo nemusí obhajovat. Zde jednoduše funguje.

Proměna kancelářského trhu dnes není tažena pouze technologiemi či flexibilními formami práce. Stále významnější roli hraje důraz na wellbeing. Právě proto jsme se zaměřili na prémiové administrativní budovy ze dřeva, kde má kvalita pracovního prostředí přímý vliv na fungování firem,“ vysvětluje Radek Oslizlo, CTO společnosti AGROP NOVA a doplňuje: „U vícepodlažních objektů je klíčová celková efektivita – technická, ekonomická i provozní. Náš NOVATOP BLOCK tuto rovnováhu přirozeně naplňuje a zároveň umožňuje navrhovat interiéry, v nichž zůstává dřevo maximálně přiznané – autentické, vizuálně čisté a s výraznou přidanou hodnotou pro uživatele budov.“

Wellbeing jako konkurenční výhoda

S proměnou kancelářského trhu se wellbeing zmiňuje stále častěji. Studie společnosti Deloitte dlouhodobě potvrzují, že podpora fyzického, duševního i sociálního zdraví zaměstnanců patří mezi hlavní faktory spokojenosti a atraktivity zaměstnavatele. Wellbeing se tak stává přirozenou součástí pracovního prostředí – od kvalitního vnitřního klimatu a přírodních materiálů až po dostatek denního světla, příjemné akustiky i klidové a komunitní zóny.

Tyto trendy vedou k rostoucí poptávce po prémiových kancelářích, které kombinují flexibilitu, kvalitní architekturu a vyšší úroveň služeb. Zároveň se ukazuje, že zastaralé kanceláře bez jasného konceptu se pronajímají stále obtížněji. Podle HR News se právě kvalita pracovního prostředí a zaměření na wellbeing stávají významnou konkurenční výhodou nejen na realitním trhu, ale i v boji o talenty. „Očekávání zaměstnanců se v posledních letech výrazně proměnila a s nástupem generace Z na pracovní trh se ještě měnit budou. Kvalita pracovního prostředí je dnes posuzována nejen podle vzhledu, ale především podle variability prostoru, akustického komfortu a celkového pocitu pohody. Typologie kanceláří tak nabývá hlubší role – má vytvářet prostředí, které podporuje výkon, ale i wellbeing a udržitelný způsob práce,“ doplňuje Martin Židek, Head of Interior studia perspektiv.

Kancelář budoucnosti tak už není kompromisem mezi home office a tradičním pracovištěm, ale strategickým nástrojem firem. Prémiové kanceláře orientované na kvalitu prostředí se tak postupně stávají novým standardem.

 

Zdroj: Lucia van Middendorp

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Výstava na Nové radnici přiblíží současné Katovice, partnerské město Ostravy

ilustrační snímek

Ve foyer Nové radnice v Ostravě bude od středy fotografická výstava přibližující současné polské Katovice, které jsou partnerským městem Ostravy. Na deseti...

2. března 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Epidemie chřipky v hradeckém kraji slábne, nejvíce nemocných mezi dětmi

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji pokračuje epidemie respiračních onemocnění. V uplynulém týdnu hygienici v kraji zaznamenali 1355 nemocných v přepočtu na 100.000...

2. března 2026  14:46,  aktualizováno  14:46

Duševní tramvaj vyjede do ulic Prahy. Na lince 17 nabídne i psychosociální podporu

V úterý vyjede speciální tramvaj č. 17.

Praha v úterý vyšle do běžného provozu tramvaj se speciálním designem v rámci kampaně Pomoc je na dosah. Cílem je připomenout, že říct si o pomoc není slabost a že v metropoli existují konkrétní...

2. března 2026  16:22

Policisté obvinili osm osob kvůli obchodu s pervitinem na Chomutovsku a Mostecku

ilustrační snímek

Policie obvinila osm lidí kvůli obchodu s pervitinem na Chomutovsku a Mostecku za stovky tisíc korun. Při prohlídkách policisté zajistili mimo jiné 70 gramů...

2. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Špičáku se chystá zimní lyžařská koupel. Na recesisty je připravena 20 metrů dlouhá louže

Vrchol zimní sezony na šumavském Špičáku připadl letos na sobotu 7. března....

Vrchol zimní sezony na šumavském Špičáku připadl letos na sobotu 7. března. Opět po roce se tu pojede divácky atraktivní Jízda přes louži. Zúčastnit se jí mohou lyžaři, snowboardisté nebo specialisté...

2. března 2026  16:15

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti...

Světové, mezinárodní i české filmové premiéry a k tomu 300 filmů z 50 zemí světa. Nejstarší filmový svátek svého druhu na světě Zlín Film Festival vstoupil do další fáze příprav a organizátoři...

2. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

František Mašlaň

Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských...

2. března 2026  16:02

Akutních respiračních onemocnění v Pardubickém kraji stále neubývá

ilustrační snímek

Výskyt akutních respiračních onemocnění se v Pardubickém kraji stále nesnižuje. V minulém týdnu hygienici v regionu evidovali 1437 nemocných v přepočtu na...

2. března 2026  14:20,  aktualizováno  14:20

Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

Policie (ilustrační foto)

Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného...

2. března 2026  15:52

U uhynulých labutí u Nechranické přehrady se potvrdila ptačí chřipka

ilustrační snímek

U uhynulých labutí u hráze Nechranické přehrady na Chomutovsku laboratorní vyšetření potvrdila ptačí chřipku. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v...

2. března 2026  14:11,  aktualizováno  14:11

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Stát před lidmi a mluvit o případech, které řešila karlovarská mordparta, takové ambice kriminalista Rudolf Flaška nikdy neměl. Přesto se vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství...

2. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nával v novém Lidl Outlet v Ostravě. Polák jel kvůli nákupu 150 kilometrů

Obrovský zájem zákazníků a velké pozdvižení vzbudilo otevření nového Lidl...

Obavy obyvatel obcí v okolí ostravské Outlet Arena Moravia, že se v pondělí ráno nedostanou do práce nebo do školy, se nenaplnily. Otevření pobočky Lidl Outlet Ostrava k dopravním zácpám v pondělí...

2. března 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.