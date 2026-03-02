Nová éra kanceláří. Nájemci přepisují pravidla trhu

Jak uvádí HR News na základě dat Deloitte Global Human Capital Trends, považuje 73 % příslušníků generace Z a 85 % mileniálů za klíčové faktory považují ty, které podporují pohodu zaměstnanců, smysluplnost vykonávané práce, spolupráci a vysokou kvalitu pracovního zázemí. Tyto faktory jsou pro mladší generace důležitější než samotná lokalita kanceláře nebo její velikost. Zaměstnanci tak stále častěji nevnímají kancelář pouze jako místo, kde pracují, ale jako prostředí, které má přímý vliv na jejich motivaci, výkon a vztah k firmě.
„V hybridním režimu už kancelář neplní roli ‚místa, kam si přijedeme sednout do kanceláře, ale stává se strategickým nástrojem pro spolupráci, firemní kulturu a udržení talentů. Nájemci proto dnes nehledají jen adresu a metry čtvereční, chtějí prostředí, které reálně zvyšuje kvalitu pracovního dne: špičkovou akustiku a světlo, ergonomii, chytré technologie, ale také služby a zázemí pro koncentraci, inspiraci, regeneraci, pohyb, kvalitní občerstvení, přístup ke vzdělávacím i komunitním programům. Pokud má mít návrat do kanceláře smysl, musí lidem dávat něco navíc – a právě prémiové prostory s dobře uchopeným wellbeingem a podporou produktivní práce jsou dnes jedním z nejvýraznějších rozdílových faktorů,” říká Adam Zvada, CEO & Founder ve společnosti Scott.Weber Workspace, která je od roku 2009 největším poskytovatelem prémiových flexibilních pracovních a eventových prostor v České republice.Přesun nájemců ke kvalitě
Tento posun v očekáváních se promítá i do rozhodování firem na trhu komerčních nemovitostí. Mezinárodní realitní analýzy dlouhodobě popisují trend označovaný jako flight to quality, tedy přesun nájemců ze starších a méně kvalitních kancelářských budov do moderních a lépe vybavených prostor. Firmy v rostoucí míře opouštějí kanceláře, které nenabízejí odpovídající pracovní komfort, a dávají přednost prostředí, jež reflektuje současný způsob práce a potřeby zaměstnanců. Jedním z nejvýraznějších symbolů této proměny je BUDEX HUB – první česká kancelářská dřevostavba, oceněná řadou prestižních cen. Budova byla navržena jako zdravý, přirozený a inspirativní prostor pro nové sídlo společností GoMobil, Roboton a TERMS se BUDEX HUB. Stala se tak průkopníkem moderních administrativních dřevostaveb v České republice, která dokazuje, že komerční budovy mohou být nejen funkčním zázemím, ale i silným kulturním a reprezentativním symbolem značky.
Investoři dnes stále jasněji chápou, že dřevo není módním trendem, ale dlouhodobou strategickou volbou. Významnou roli v tomto posunu hraje rostoucí důraz na ESG. Podle evropských průzkumů je až 32 % investorů ochotno zaplatit vyšší cenu za aktiva, která ESG standardy splňují. Právě zde má dřevo mimořádnou konkurenční výhodu. Na tento vývoj reagují i výrobci. Jedním z nich je česká společnost AGROP NOVA a.s., která na základě zahraničních zkušeností vyvinula řešení pro prémiový segment kancelářských dřevostaveb. Systém je plně škálovatelný – od menších administrativních objektů až po rozsáhlé developerské projekty – a dává především architektům do rukou nástroj, u něhož se dřevo nemusí obhajovat. Zde jednoduše funguje.
„Proměna kancelářského trhu dnes není tažena pouze technologiemi či flexibilními formami práce. Stále významnější roli hraje důraz na wellbeing. Právě proto jsme se zaměřili na prémiové administrativní budovy ze dřeva, kde má kvalita pracovního prostředí přímý vliv na fungování firem,“ vysvětluje Radek Oslizlo, CTO společnosti AGROP NOVA a doplňuje: „U vícepodlažních objektů je klíčová celková efektivita – technická, ekonomická i provozní. Náš NOVATOP BLOCK tuto rovnováhu přirozeně naplňuje a zároveň umožňuje navrhovat interiéry, v nichž zůstává dřevo maximálně přiznané – autentické, vizuálně čisté a s výraznou přidanou hodnotou pro uživatele budov.“
Wellbeing jako konkurenční výhoda
S proměnou kancelářského trhu se wellbeing zmiňuje stále častěji. Studie společnosti Deloitte dlouhodobě potvrzují, že podpora fyzického, duševního i sociálního zdraví zaměstnanců patří mezi hlavní faktory spokojenosti a atraktivity zaměstnavatele. Wellbeing se tak stává přirozenou součástí pracovního prostředí – od kvalitního vnitřního klimatu a přírodních materiálů až po dostatek denního světla, příjemné akustiky i klidové a komunitní zóny.
Tyto trendy vedou k rostoucí poptávce po prémiových kancelářích, které kombinují flexibilitu, kvalitní architekturu a vyšší úroveň služeb. Zároveň se ukazuje, že zastaralé kanceláře bez jasného konceptu se pronajímají stále obtížněji. Podle HR News se právě kvalita pracovního prostředí a zaměření na wellbeing stávají významnou konkurenční výhodou nejen na realitním trhu, ale i v boji o talenty. „Očekávání zaměstnanců se v posledních letech výrazně proměnila a s nástupem generace Z na pracovní trh se ještě měnit budou. Kvalita pracovního prostředí je dnes posuzována nejen podle vzhledu, ale především podle variability prostoru, akustického komfortu a celkového pocitu pohody. Typologie kanceláří tak nabývá hlubší role – má vytvářet prostředí, které podporuje výkon, ale i wellbeing a udržitelný způsob práce,“ doplňuje Martin Židek, Head of Interior studia perspektiv.
Kancelář budoucnosti tak už není kompromisem mezi home office a tradičním pracovištěm, ale strategickým nástrojem firem. Prémiové kanceláře orientované na kvalitu prostředí se tak postupně stávají novým standardem.
Zdroj: Lucia van Middendorp