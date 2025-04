Nová éra módy – exkluzivně v Eurovea. NEHERA představuje novou letní kolekci - poprvé i s mužskou linií

Kolekce Jaro/Léto 2025 je inspirována prasklinami a trhlinami bratislavských fontán. Tyto stopy času nejsou jen obyčejnými strukturálními nedokonalostmi; jsou symboly plnými významu. Představují odolnost města, krásu nedokonalosti a neustálý dialog mezi rozpadem a opravou. Bratislavské fontány mají vysoce idealizované tvary, plynulé křivky a ladné formy, které zjemňují robustní materiály, ze kterých jsou vytvořeny – jako kámen, cement či ocel. Toto téma se odráží i v siluetách kolekce, které jsou všechny velmi oblé, hladké a plynulé.

Tím, že NEHERA přijímá symboliku prasklin a trhlin, přidává do své vize nadčasové módy další rozměr. Tyto stopy času přispívají k estetické hodnotě zrajících objektů i subjektů, přidávají vrstvy a textury, které zvyšují jejich krásu. V mnoha ohledech dělají právě tyto nedokonalosti designy zajímavějšími a jedinečnými. Siluety kolekce jsou přímočarejší a ostřejší, čímž odrážejí praskliny v kameni a mramoru. Použité materiály evokují podstatu fontán, s volně tekoucími texturami, které podporují pohodlí a sebevyjádření. Kolekce je zamyšlením nad plynutím času a nezbytností změn, které nás obohacují o nové významy a spojují s hlubšími příběhy odolnosti a přeměny. NEHERA v této sezóně pracuje s výjimečnými materiály, které propojují řemeslo a emoci. Hedvábí s kamennou strukturou přináší sílu a tvar, zatímco BIO bavlna ve světlém odstínu odráží čistotu a vědomý přístup. Splývavý lyocell ve dvou tónech vnáší jemnost a pohyb a extra jemná vlna zase nadčasový komfort bez kompromisů. Příběh materiálů svojí syrovou krásou a přirozenou nedokonalostí dotváří ručně tkaný len.

Po deseti letech od svého znovuzrození značka NEHERA otevřela svoji první kamennou prodejnu na Slovensku. Od listopadu 2024 je přístupná široké veřejnosti. Zákazníci a fanoušci značky ji najdou v prvním patře bratislavského nákupního centra Eurovea. Architektonicky čistý prostor vymazává hranice mezi interiérem a exteriérem. Představuje v Bratislavě neobvyklý retailový koncept, který klade důraz na kvalitní materiály a elegantní jednoduchost. "Jsme rádi, že po Vídni otevíráme obchod i v Bratislavě, našem domovském městě. Jako vždy, i tentokrát platí, že 'less is beautiful'. V obchodě aplikujeme stejné principy, jaké jsou základem našich kolekcí - nadčasovost a překvapivou kreativitu,"komentuje tento významný krok značky Bibiána Zdútová, ředitelka. Unikátní multimediální prostor zve zákazníky nejen do obchodu, ale i do přírody, přičemž nezapomíná na krásu Dunaje, který podtrhuje genius loci.

O značce NEHERA

NEHERA je nezávislá slovenská luxusní značka, která si zachovává nekompromisní přístup k udržitelnosti a je součástí oficiálního kalendáře pařížského fashion weeku od roku 2016. Podstata značky NEHERA spočívá v funkčním pohodlí. Staví na pilířích kreativity a inovací a vytváří výjimečnou módu, která je elegantní bez ohledu na pomíjivé trendy. Ve světě módy, který je posedlý slovem „více“, objevuje NEHERA krásu ve slově „méně“ a dělá to nápaditě. Nadčasovost designů se odráží v kvalitě použitých materiálů. Ve spolupráci s lokálními řemeslníky je pečlivě ověřováno, aby každý materiál splňoval nejpřísnější normy udržitelnosti. Kultura značky NEHERA vyzdvihuje spontánnost, vitalitu a udržitelnost, přičemž její modely působí decentně. Odstraňuje vše nadbytečné a nepotřebné, čímž odhaluje elegantní designy, které jsou jedinečné a nenápadně podmanivé. Střídmá elegance je vyvážena emotivními gesty. Když se udržitelnost bere vážně, nemůže být levná ani předstíraná. Vize udržitelnosti značky NEHERA zahrnuje všechny její rozměry: environmentální, sociální a ekonomický. NEHERA vzdává hold slavné československé značce, která vzkvétala v meziválečném období 20. století a zapsala se do světové historie byznysu a módy integrací designu, výroby a maloobchodu. První továrna na konfekci na pevninské Evropě byla založena v roce 1868 v Prostějově, v rodném městě Jana Neheru.

Zdroj: Nehera

TK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.