Nová éra relaxace ve Spa & Wellness Aquapalace Praha

Nové kabiny působí mimořádně elegantně a jejich interiér, podtrhuje prémiový charakter celého Spa & Wellness Aquapalace Praha. Design je laděn do klidné, harmonické atmosféry, která umocňuje celkový relaxační zážitek a posouvá služby centra směrem k ještě exkluzivnějšímu wellness standardu.
„Při návrhu nových kabin jsme kladli důraz na propojení elegance, přírodních materiálů a pocitu absolutního komfortu. Chtěli jsme vytvořit prostředí, kde se hosté mohou odpoutat od každodenního stresu a naplno si vychutnat poskytovanou péči,“ říká Nicole Sehnalová, ředitelka studia No Limits Design, které je autorem designu nových Spa kabin.
Slavnostního otevření se zúčastnila také řada známých osobností. Mezi VIP hosty nechyběla herečka a zpěvačka Ivana Jirešová, cvičitelka, moderátorka a koučka zdravého životního stylu Hanka Kynychová či známá „Kvízová dáma“ Dagmar Jandová.
O komorní a příjemnou atmosféru večera se postarala saxofonistka vystupující pod jménem M.a.k.y.n.a, jejíž hudební doprovod podtrhl elegantní charakter celé události a dodal slavnostnímu otevření výjimečný rozměr.
Další z novinek, kterou klienti a hosté zajisté ocení, jsou také nové přímé vstupy do Spa & Wellness přímo z Vodního světa Aquapalace Praha. Toto propojení umožňuje ještě plynulejší přechod mezi vodními atrakcemi a relaxační zónou, a tím i celkově komfortnější a intuitivnější zážitek z návštěvy.
Zrekonstruované prostory Spa & Wellness tak potvrzují pozici Aquapalace Praha jako jednoho z největších a nejkomplexnějších wellness a relaxačních center ve střední Evropě, které neustále rozšiřuje své služby s důrazem na kvalitu, komfort a moderní wellness trendy.
Více informací, nabídku služeb či vstupenky naleznete na www.aquapalace.cz.
Zdroj: PEPRconsulting