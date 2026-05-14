Nová éra transparentnosti: Amway představuje Amway Tracing Tool

Praha 14. května 2026 (PROTEXT) - Amway, největší společnost přímého prodeje na světě[1], oznámila uvedení Amway Tracing Tool na trh v České republice. Tato interaktivní platforma vhodná pro mobilní zařízení představuje významný milník v globálním závazku společnosti Amway k transparentnosti. Umožňuje spotřebitelům seznámit se s celým procesem vzniku produktů Amway – od semínka až po finální doplňky stravy a přípravky péče o pleť. Spotřebitelé od značek stále více očekávají transparentnost a odpovědnost. Tomu odpovídá i neustále rostoucí poptávka po důvěryhodných a přístupných informacích o produktech.

Transparentnost je pro společnost Amway dlouhodobým závazkem

Od svého založení v roce 1959 společnost sleduje původ rostlinných složek pěstovaných na vlastních i certifikovaných partnerských farmách od okamžiku jejich vzniku až po finální produkt. V každé fázi tohoto procesu uplatňuje striktní standardy vědeckého výzkumu a jakosti. Vědečtí pracovníci Amway provádějí komplexní hodnocení bezpečnosti rostlinných složek s využitím zdrojů od předních světových zdravotnických orgánů a vědeckých poradních výborů.

„Představení nástroje Amway Tracing Tool v regionu ESAN je průlomovým počinem, který umožní spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí,“ uvedl Ahmed Shehata, Chief Marketing Officer, Amway ESAN (Evropa, jižní Afrika, Austrálie a Nový Zéland). „Transparentnost je dnes základem důvěry. Když nyní proces výroby našich produktů vkládáme přímo do rukou našich Vlastníků podnikání Amway a jejich zákazníků, dostáváme se za hranice pouhého vyprávění našeho příběhu. Poskytujeme podrobnosti, které krok za krokem ozřejmují proces vytváření našich produktů.“

Tento závazek kvality se v současnosti týká tisíců hektarů certifikované ekologické zemědělské půdy společnosti Amway v USA, Mexiku a Brazílii[2] a partnerských farem po celém světě. Všechny musí při pěstování rostlin, které jsou zdrojem složek, z nichž společnost Amway své produkty vyrábí, dodržovat přísné postupy k zajištění transparentnosti a jakosti. O celém životním cyklu těchto rostlin vedeme velmi podrobné záznamy – počínaje tím, kdo je zasel, až po informace o tom, kdo a kdy je sklidil. Díky tomuto procesu má každá rostlina pěstovaná společností Nutrilite svůj „rodný list“, který mapuje její cestu od farmy až po finální produkt, a zajišťuje tak naprostou transparentnost v každé fázi.

Transparentnost od vědy až po výrobu

Amway Tracing Tool nabízí zcela nový pohled na vědecké poznatky, surovinové zdroje a výrobní procesy, které stojí za vybranými produkty značek Nutrilite™ a Artistry™. Od původu složek přes vlastní složení, testování až po balení – tento nástroj spotřebitelům krok za krokem přibližuje, jak se produkty Amway vyrábějí, a díky této transparentnosti pomáhá budovat důvěru spotřebitelů.

Prostřednictvím této nové platformy mohou uživatelé prozkoumat proces tvorby produktů v pěti jednoduchých krocích:

  1. Věda: Společnost Amway sleduje původ složek až k dodavatelům surovin prostřednictvím důkladného vědeckého výzkumu a dokumentace.
  2. Složky: Hlavní složky se pečlivě vybírají a nakupují s ohledem na původ a podmínky pěstování.
  3. Výroba: Produkty se vyrábějí po celém světě s využitím procesů, jejichž průběh lze sledovat od surovin až po finální balení.
  4. Testování a kontroly: Každá šarže musí před uvolněním projít přísnými testy. Společnost Amway provádí každoročně přibližně 30 000 testů kvality, přičemž dalších 12 000 až 14 000 testů provádějí její laboratoře zabývající se obaly.
  5. Design a likvidace: Promyšlený a uvážlivý design obalů.

Interaktivní zážitek

Spotřebitelé mají poprvé možnost získat přehledné informace o produktech napříč několika značkami společnosti Amway na jedné společné digitální platformě. Nejprve si uživatelé z rozbalovací nabídky jednoduše vyberou požadovaný produkt. V následujících krocích pak získají podrobné údaje o vzniku produktu, včetně vědeckých poznatků a informací o složení, výrobních závodech a obalech. Interaktivní mapa postupně označuje místa, kde se jednotlivé fáze odehrávají, čímž přibližuje informace o původu složek, procesu výroby a podtrhuje úsilí společnosti Amway o čisté, bezpečné, vysoce kvalitní a odpovědně vyráběné produkty.

Amway Tracing Tool je v současné době k dispozici v České republice, Austrálii, Irsku, Itálii, Maďarsku, Německu, na Novém Zélandu, v Polsku, Rakousku, Rumunsku, Spojeném království, Španělsku a Turecku.

Chcete-li si Amway Tracing Tool vyzkoušet, navštivte stránku Amway Tracing Tool .

O společnosti Amway

Amway je společnost přímého prodeje, která je odhodlána pomáhat lidem žít lépe. Působí ve více než 100 zemích a teritoriích po celém světě. K nejprodávanějším značkám Amway patří Nutrilite™, Artistry™, eSpring™ a XS™. Všechny jsou prodávány exkluzivně Vlastníky podnikání Amway. Společnost Amway je světovou jedničkou v oblasti přímého prodeje podle žebříčku Direct Selling News Global 100 z roku 2026.[3] Zprávy o společnosti najdete na adrese: https://news.amway.eu

[1] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/

[2] Podle metodiky Ministerstva zemědělství USA a brazilských a mexických právních předpisů. Naše washingtonská farma je podle pravidel Ministerstva zemědělství USA certifikována pro ekologické zemědělství certifikační organizací US-ORG-058. Naše mexická farma je podle Mexických pravidel pro ekologické zemědělství certifikována certifikační organizací OTCO. Naše brazilská kávová plantáž je certifikována podle rámce Regenerative Organic Certified® organizací Ecocert Environment.

Zdroj: Amway

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Letná se zaplní legendami MHD. Autobusový den nabídne svezení zdarma i program pro děti

Sedmý ročník pražského autobusového dne se uskutečnil na Letenské pláni,...

Milovníci městské dopravy, historických vozidel i rodinných akcí si přijdou na své. Pražská integrovaná doprava připravila na Letenské pláni celodenní program plný bezplatných jízd historickými...

14. května 2026  19:41

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

14. května 2026  16:12,  aktualizováno  19:33

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi dnes otevřelo Hurvínkovu hernu.

