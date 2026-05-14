Nová éra transparentnosti: Amway představuje Amway Tracing Tool

Transparentnost je pro společnost Amway dlouhodobým závazkem
Od svého založení v roce 1959 společnost sleduje původ rostlinných složek pěstovaných na vlastních i certifikovaných partnerských farmách od okamžiku jejich vzniku až po finální produkt. V každé fázi tohoto procesu uplatňuje striktní standardy vědeckého výzkumu a jakosti. Vědečtí pracovníci Amway provádějí komplexní hodnocení bezpečnosti rostlinných složek s využitím zdrojů od předních světových zdravotnických orgánů a vědeckých poradních výborů.
„Představení nástroje Amway Tracing Tool v regionu ESAN je průlomovým počinem, který umožní spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí,“ uvedl Ahmed Shehata, Chief Marketing Officer, Amway ESAN (Evropa, jižní Afrika, Austrálie a Nový Zéland). „Transparentnost je dnes základem důvěry. Když nyní proces výroby našich produktů vkládáme přímo do rukou našich Vlastníků podnikání Amway a jejich zákazníků, dostáváme se za hranice pouhého vyprávění našeho příběhu. Poskytujeme podrobnosti, které krok za krokem ozřejmují proces vytváření našich produktů.“
Tento závazek kvality se v současnosti týká tisíců hektarů certifikované ekologické zemědělské půdy společnosti Amway v USA, Mexiku a Brazílii[2] a partnerských farem po celém světě. Všechny musí při pěstování rostlin, které jsou zdrojem složek, z nichž společnost Amway své produkty vyrábí, dodržovat přísné postupy k zajištění transparentnosti a jakosti. O celém životním cyklu těchto rostlin vedeme velmi podrobné záznamy – počínaje tím, kdo je zasel, až po informace o tom, kdo a kdy je sklidil. Díky tomuto procesu má každá rostlina pěstovaná společností Nutrilite svůj „rodný list“, který mapuje její cestu od farmy až po finální produkt, a zajišťuje tak naprostou transparentnost v každé fázi.
Transparentnost od vědy až po výrobu
Amway Tracing Tool nabízí zcela nový pohled na vědecké poznatky, surovinové zdroje a výrobní procesy, které stojí za vybranými produkty značek Nutrilite™ a Artistry™. Od původu složek přes vlastní složení, testování až po balení – tento nástroj spotřebitelům krok za krokem přibližuje, jak se produkty Amway vyrábějí, a díky této transparentnosti pomáhá budovat důvěru spotřebitelů.
Prostřednictvím této nové platformy mohou uživatelé prozkoumat proces tvorby produktů v pěti jednoduchých krocích:
- Věda: Společnost Amway sleduje původ složek až k dodavatelům surovin prostřednictvím důkladného vědeckého výzkumu a dokumentace.
- Složky: Hlavní složky se pečlivě vybírají a nakupují s ohledem na původ a podmínky pěstování.
- Výroba: Produkty se vyrábějí po celém světě s využitím procesů, jejichž průběh lze sledovat od surovin až po finální balení.
- Testování a kontroly: Každá šarže musí před uvolněním projít přísnými testy. Společnost Amway provádí každoročně přibližně 30 000 testů kvality, přičemž dalších 12 000 až 14 000 testů provádějí její laboratoře zabývající se obaly.
- Design a likvidace: Promyšlený a uvážlivý design obalů.
Interaktivní zážitek
Spotřebitelé mají poprvé možnost získat přehledné informace o produktech napříč několika značkami společnosti Amway na jedné společné digitální platformě. Nejprve si uživatelé z rozbalovací nabídky jednoduše vyberou požadovaný produkt. V následujících krocích pak získají podrobné údaje o vzniku produktu, včetně vědeckých poznatků a informací o složení, výrobních závodech a obalech. Interaktivní mapa postupně označuje místa, kde se jednotlivé fáze odehrávají, čímž přibližuje informace o původu složek, procesu výroby a podtrhuje úsilí společnosti Amway o čisté, bezpečné, vysoce kvalitní a odpovědně vyráběné produkty.
Amway Tracing Tool je v současné době k dispozici v České republice, Austrálii, Irsku, Itálii, Maďarsku, Německu, na Novém Zélandu, v Polsku, Rakousku, Rumunsku, Spojeném království, Španělsku a Turecku.
Chcete-li si Amway Tracing Tool vyzkoušet, navštivte stránku Amway Tracing Tool .
O společnosti Amway
Amway je společnost přímého prodeje, která je odhodlána pomáhat lidem žít lépe. Působí ve více než 100 zemích a teritoriích po celém světě. K nejprodávanějším značkám Amway patří Nutrilite™, Artistry™, eSpring™ a XS™. Všechny jsou prodávány exkluzivně Vlastníky podnikání Amway. Společnost Amway je světovou jedničkou v oblasti přímého prodeje podle žebříčku Direct Selling News Global 100 z roku 2026.[3] Zprávy o společnosti najdete na adrese: https://news.amway.eu
[1] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/
[2] Podle metodiky Ministerstva zemědělství USA a brazilských a mexických právních předpisů. Naše washingtonská farma je podle pravidel Ministerstva zemědělství USA certifikována pro ekologické zemědělství certifikační organizací US-ORG-058. Naše mexická farma je podle Mexických pravidel pro ekologické zemědělství certifikována certifikační organizací OTCO. Naše brazilská kávová plantáž je certifikována podle rámce Regenerative Organic Certified® organizací Ecocert Environment.
