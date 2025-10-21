Nová éra v oblasti řešení pojistných událostí: vyšší pojistné částky, nárůst rakovin, podvody

Autor:
  12:22
Praha 21. října 2025 (PROTEXT) - Svět životního pojištění prošel v posledních letech zásadní transformací, která se výrazně promítla do způsobu, jakým pojišťovny přistupují k řešení pojistných událostí. Současné životní pojistky nabízejí mnohem širší spektrum krytí než kdysi, což s sebou přináší nové výzvy i příležitosti. Pojišťovna MetLife Česká republika identifikovala několik pozitivních, ale i znepokojivých trendů, které formují současnou podobu pojistného trhu.

Mezi nejvýraznější patří zhoršující se zdravotní stav naší populace, což vede k trvale vysokému výskytu nádorových onemocnění ve všech věkových skupinách a rostoucí počet případů duševních onemocnění.

„Na prvním místě v žebříčku závažných nemocí, které klienti hlásí, je jednoznačně rakovina, jejíž počty v posledních letech zůstávají i nadále vysoké, a co je horší, zhoubné novotvary „bují" u všech generací. Zatímco před 20 a více lety to byla nemoc spíš výjimečná a týkala se zejména klientů ve středním či pozdějším věku, dnes postihuje mladé, a bohužel velmi často i děti," vysvětluje Jiřina Bílková, vedoucí oddělení likvidací pojišťovny MetLife ČR, která v oboru působí již třicet let.

Naše interní statistiky potvrzují tento trend alarmujícími čísly. „Za posledních 10 let se počet pojistných událostí z pojištění závažných onemocnění, jejichž důvodem byly zhoubné nádory, téměř ztrojnásobil, přičemž výše vyplaceného pojistného plnění vzrostla čtyřnásobně, což naznačuje, že lidé si u tohoto rizika postupně zvyšují pojistné částky. Celkově se rakoviny podílely téměř na polovině všech případů kritických onemocnění. Na dalším místě se stále drží onemocnění srdce a cév, jako jsou infarkty, bypassy, cévní mozkové příhody a další," uvádí Aleksandra Tarabič, produktová pojistná matematička MetLife.  

Kromě tradičních diagnóz se v likvidačních spisech MetLife ČR objevují i nové fenomény – roste počet invalidit způsobených duševními nemocemi a v důsledku covidu-19 se objevují zcela nové chronické nemoci. „I k těmto zdravotním postižením jsme vstřícní, naše produkty životního pojištění kryjí do určité míry i duševní onemocnění a obvykle uznáváme také nároky za následná onemocnění z postcovidového syndromu," ujišťuje Jiřina Bílková.

Znatelně se v posledních letech také proměnil přístup klientů k pojištění. Z původně spíš formální povinnosti se pro mnoho lidí stává vědomým finančním rozhodnutím, takže se více zajímají o jeho detaily – chtějí přesně vědět, na co se jejich pojistné krytí vztahuje a jaké jsou jeho limity. Klienti také častěji porovnávají nabídky a očekávají transparentní vysvětlení všech svých dotazů.

„Vzdělávání a informovanost klientů přirozeně podporujeme všemi možnými způsoby. Neustále pracujeme na moderní, srozumitelné komunikaci a jednodušších formulacích ve smlouvách a naše prodejní i servisní procesy přizpůsobujeme měnícím se potřebám klientů. A výsledky se dostavují: v našem každodenním kontaktu s nimi pozorujeme výrazný posun od pasivního sjednávání pojištění k aktivnímu hledání řešení, která jim dávají smysl,“ dodává Jiřina Bílková.

A to se týká i pojistných částek. Doba, kdy standardní pojistná částka činila 100.000 Kč a půl milionu bylo raritou, je dávno pryč. Dnešní klienti běžně volí pojistné částky v řádu vyšších statisíců, přičemž milionové sumy už nejsou ničím neobvyklým. Lidé si rovněž ve smlouvách častěji sjednávají možnost budoucího navýšení pojistné ochrany, zejména u pojištění invalidity. Milionové částky jsou standardem také u úvěrové asistence, kterou si pořizují k zajištění hypotečních úvěrů a dalších finančních závazků pro případ vážných zdravotních komplikací.

„Také za trvalé následky úrazu se vyplácejí miliony. Pokud si totiž klient sjedná pojistnou částku u trvalých následků úrazu na 1,000.000 Kč s progresí 1000 %, rázem je pojištěný na 10,000 .000 Kč. V důsledku těchto změn poměrně často vyplácíme opravdu vysoké částky," zdůrazňuje Jiřina Bílková.

Současně však uvádí, že se objevují i klienti, kteří si navzdory všem doporučením poradců záměrně chtějí vybrat pouze levná rizika, aniž by odpovídala jejich potřebám a objevují se i další negativní jevy, včetně pojistných podvodů. „Každopádně pojišťovny pracují na tom, aby k nim vůbec nedocházelo, případně byly co nejdříve odhaleny. Vzájemně také konzultují postup vůči nepoctivým klientům, například v rámci České asociace pojišťoven," upozorňuje likvidátorka Bílková.

Přes všechna tato negativa zůstává naprostá většina pojistných událostí legitimních. Pro hladký průběh likvidace je klíčové dodržet správný postup. „Pokud nám klient událost řádně nahlásí, ideálně online, zašle kompletní dokumentaci a nic nechybí, řešíme pojistnou událost v podstatě obratem, obvykle ji v průměru během jednoho až dvou dnů uzavíráme a vyplácíme. Důležité je, aby hlášení šlo přes jeden komunikační kanál, kterým jsou nejčastěji naše stránky www.metlife.cz, kde mohou klienti i průběžně sledovat stav své pojistné události," shrnuje Jiřina Bílková základní pravidla pro její bezproblémové vyřízení.

 

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

 

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Zdroj: MetLife

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

21. října 2025  13:22,  aktualizováno  14:07

Železniční vodárna v Rosicích nad Labem dostane novou střechu za 1,4 mil. Kč

Bývalá železniční vodárna v pardubické části Rosice nad Labem z 19. století, která je kulturní památkou, dostane novou střechu. Od roku 2001 v budově sídlí...

21. října 2025  12:29,  aktualizováno  12:29

Hradecká galerie uvede performanci Anny Kutery a Kindernayovu zvukovou sochu

Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) představí ve čtvrtek 23. října dvě díla odrážející aktuální společenská témata. Polská umělkyně Anna Kutera...

21. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Pravost Beethovenova dopisu ze sbírek jesenického muzea je nejistá

Když předloni informoval historik jesenického muzea Jan Petrásek o plánovaném dalším pokusu ověřit – tentokrát už ideálně s konečnou platností – pravost dopisu z tamních sbírek s vlastnoručním...

21. října 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tečka za sezonou na Valdštejně

Hrad Valdštejn zakončí turistickou sezónu v sobotu tradiční Podzimní slavností. Návštěvníky čeká pestrý program plný zábavy, tvoření i hudby.

21. října 2025  13:48

V Brně dnes začal veletrh vzdělávání Gaudeamus, láká tisíce zájemců o studium

České i zahraniční vysoké školy se ode dneška představují uchazečům na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Na brněnském výstavišti má...

21. října 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Čáslav chystá obnovu skateparku, s výstavbou se počítá příští léto

Čáslav na Kutnohorsku chystá obnovu skateparku, dosavadní je podle vedení města na hraně životnosti. S výstavbou se počítá příští rok v létě. K záměru vzniká...

21. října 2025  11:57,  aktualizováno  11:57

Stavbou kaple v Nesvačilce naplnil farář více než stoletý sen tamějších farníků

Stavbou kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce na Brněnsku naplnil farář René Strouhal více než stoletý sen zdejších farníků. Nadšení jsou nejen místní, ale...

21. října 2025  11:54,  aktualizováno  11:54

Strážníci kvůli Dušičkám zesílí dohled na hřbitovech v Ostravě

Ostravští strážníci od pondělí zintenzivní dohled na hřbitovech ve městě. Důvodem je blížící se svátek Památka zesnulých, který letos připadá na neděli 2....

21. října 2025  11:51,  aktualizováno  11:51

Segwaye, pivní kola i sdílené elektrokoloběžky. Turistickým vozítkům v Praze pšenka nekvete

Sloužily hlavně turistům. Místní naopak štvaly. Řeč je o vozítkách segway. Podobným výstřelkem turistického byznysu byla i pivní kola. Také ta nakonec z Prahy zmizela. Posledních pár měsíců zbývá i...

21. října 2025  13:24

Nevidomého muže zradila vybitá navigace, strážníci mu pomohli najít domov

Do velkých nesnází se o víkendu dostal nevidomý muž z Plzně. V noci na ulici se mu vybil mobil i s navigací, která ho měla bezpečně nasměrovat domů. Strážníci ho nemohli najít ani podle druhého...

21. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

V Novém Městě by mohla vzniknout moderní čtvrť Koruna, představí studii

Veřejnost se v úterý od 16 hodin v knihovně v Novém Městě nad Metují na Náchodsku může seznámit s územní studií Koruna. Plocha leží na volných loukách mezi Stavostrojem, sídlištěm Malecí a...

21. října 2025  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.