Nová éra v oblasti řešení pojistných událostí: vyšší pojistné částky, nárůst rakovin, podvody

Mezi nejvýraznější patří zhoršující se zdravotní stav naší populace, což vede k trvale vysokému výskytu nádorových onemocnění ve všech věkových skupinách a rostoucí počet případů duševních onemocnění.
„Na prvním místě v žebříčku závažných nemocí, které klienti hlásí, je jednoznačně rakovina, jejíž počty v posledních letech zůstávají i nadále vysoké, a co je horší, zhoubné novotvary „bují" u všech generací. Zatímco před 20 a více lety to byla nemoc spíš výjimečná a týkala se zejména klientů ve středním či pozdějším věku, dnes postihuje mladé, a bohužel velmi často i děti," vysvětluje Jiřina Bílková, vedoucí oddělení likvidací pojišťovny MetLife ČR, která v oboru působí již třicet let.
Naše interní statistiky potvrzují tento trend alarmujícími čísly. „Za posledních 10 let se počet pojistných událostí z pojištění závažných onemocnění, jejichž důvodem byly zhoubné nádory, téměř ztrojnásobil, přičemž výše vyplaceného pojistného plnění vzrostla čtyřnásobně, což naznačuje, že lidé si u tohoto rizika postupně zvyšují pojistné částky. Celkově se rakoviny podílely téměř na polovině všech případů kritických onemocnění. Na dalším místě se stále drží onemocnění srdce a cév, jako jsou infarkty, bypassy, cévní mozkové příhody a další," uvádí Aleksandra Tarabič, produktová pojistná matematička MetLife.
Kromě tradičních diagnóz se v likvidačních spisech MetLife ČR objevují i nové fenomény – roste počet invalidit způsobených duševními nemocemi a v důsledku covidu-19 se objevují zcela nové chronické nemoci. „I k těmto zdravotním postižením jsme vstřícní, naše produkty životního pojištění kryjí do určité míry i duševní onemocnění a obvykle uznáváme také nároky za následná onemocnění z postcovidového syndromu," ujišťuje Jiřina Bílková.
Znatelně se v posledních letech také proměnil přístup klientů k pojištění. Z původně spíš formální povinnosti se pro mnoho lidí stává vědomým finančním rozhodnutím, takže se více zajímají o jeho detaily – chtějí přesně vědět, na co se jejich pojistné krytí vztahuje a jaké jsou jeho limity. Klienti také častěji porovnávají nabídky a očekávají transparentní vysvětlení všech svých dotazů.
„Vzdělávání a informovanost klientů přirozeně podporujeme všemi možnými způsoby. Neustále pracujeme na moderní, srozumitelné komunikaci a jednodušších formulacích ve smlouvách a naše prodejní i servisní procesy přizpůsobujeme měnícím se potřebám klientů. A výsledky se dostavují: v našem každodenním kontaktu s nimi pozorujeme výrazný posun od pasivního sjednávání pojištění k aktivnímu hledání řešení, která jim dávají smysl,“ dodává Jiřina Bílková.
A to se týká i pojistných částek. Doba, kdy standardní pojistná částka činila 100.000 Kč a půl milionu bylo raritou, je dávno pryč. Dnešní klienti běžně volí pojistné částky v řádu vyšších statisíců, přičemž milionové sumy už nejsou ničím neobvyklým. Lidé si rovněž ve smlouvách častěji sjednávají možnost budoucího navýšení pojistné ochrany, zejména u pojištění invalidity. Milionové částky jsou standardem také u úvěrové asistence, kterou si pořizují k zajištění hypotečních úvěrů a dalších finančních závazků pro případ vážných zdravotních komplikací.
„Také za trvalé následky úrazu se vyplácejí miliony. Pokud si totiž klient sjedná pojistnou částku u trvalých následků úrazu na 1,000.000 Kč s progresí 1000 %, rázem je pojištěný na 10,000 .000 Kč. V důsledku těchto změn poměrně často vyplácíme opravdu vysoké částky," zdůrazňuje Jiřina Bílková.
Současně však uvádí, že se objevují i klienti, kteří si navzdory všem doporučením poradců záměrně chtějí vybrat pouze levná rizika, aniž by odpovídala jejich potřebám a objevují se i další negativní jevy, včetně pojistných podvodů. „Každopádně pojišťovny pracují na tom, aby k nim vůbec nedocházelo, případně byly co nejdříve odhaleny. Vzájemně také konzultují postup vůči nepoctivým klientům, například v rámci České asociace pojišťoven," upozorňuje likvidátorka Bílková.
Přes všechna tato negativa zůstává naprostá většina pojistných událostí legitimních. Pro hladký průběh likvidace je klíčové dodržet správný postup. „Pokud nám klient událost řádně nahlásí, ideálně online, zašle kompletní dokumentaci a nic nechybí, řešíme pojistnou událost v podstatě obratem, obvykle ji v průměru během jednoho až dvou dnů uzavíráme a vyplácíme. Důležité je, aby hlášení šlo přes jeden komunikační kanál, kterým jsou nejčastěji naše stránky www.metlife.cz, kde mohou klienti i průběžně sledovat stav své pojistné události," shrnuje Jiřina Bílková základní pravidla pro její bezproblémové vyřízení.
O společnosti Metlife
Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.
MetLife v České republice
Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.
Zdroj: MetLife