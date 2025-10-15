Nová Evropská koalice pro cirkulární textil vyzývá k vytvoření cirkulární textilní ekonomiky: „Svět bez odpadu je možný."

Paříž 15. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Reju spolu s dalšími jedenácti firmami zastupujícími celý textilní hodnotový řetězec dnes představila manifest Evropské koalice pro cirkulární textil, který vyzývá k vytvoření plně cirkulární textilní ekonomiky. Koalice apeluje na Evropskou unii, aby proměnila odpad z textilních výrobků po skončení jejich životnosti v motor zelených pracovních míst, inovací a konkurenceschopnosti.

Evropa každoročně vyprodukuje 12,6 milionu tun textilního odpadu, z čehož většina končí na skládkách, ve spalovnách nebo je vyvážena do zahraničí, zatímco pouze 1 % je zrecyklováno zpět do nových oděvů. Koalice zdůrazňuje, že takový stav je již neudržitelný.

„Odmítáme přijmout textilní odpad jako nevyhnutelnou věc, naopak ho vnímáme jako řešitelnou výzvu naší generace," dočteme se v manifestu. Koalice vyzývá k naléhavým krokům ze strany EU, aby odpovídající regulační ambice doprovázely investice do recyklačních a výrobních systémů.

„Bez připravenosti systému hrozí, že i ty nejpokrokovější předpisy selžou. Jsme tu, abychom pomohli tuto mezeru překlenout," zdůrazňuje skupina. Manifest stanovuje tři klíčové pilíře politiky, které by mohly podpořit změnu:

1. Zajistit konkurenceschopný evropský textilní řetězec, který navrátí výrobu zpět do Evropy a podpoří tak dodržování environmentálních a pracovních standardů.

2. Upřednostnit vysoce kvalitní recyklaci textilu na textil, čímž se postspotřební textilní odpad stane hlavní surovinou pro nové textilie.

3. Stanovit povinný podíl recyklovaného materiálu v textilu s ambiciózními, ale realistickými cíli zaváděnými postupně.

„Reju je společnost zaměřená na systémové změny a pevně věříme, že změna nastává díky spolupráci. Právě proto je tato koalice důležitá. Umožňuje celému odvětví táhnout za jeden provaz. Proto zveme další firmy, aby se k nám připojily," uvedl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju.

„Dobrovolné iniciativy se ukázaly jako zcela nedostatečné. Potřebujeme závazné standardy, které podpoří poptávku po recyklovaných materiálech," trvá na svém koalice.

Koalice zahajuje propagační turné za účelem zapojení tvůrců politik a zve další aktéry z celého textilního hodnotového řetězce, aby se připojily ke společnému úsilí.

„Nyní je čas jednat, protože pokud je svět bez odpadu možný, nemůžeme si dovolit čekat!"

O Evropské koalici pro cirkulární textil

Koalici tvoří společnosti napříč textilním hodnotovým řetězcem: Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel a Noyfil.

O společnosti Reju

Reju je společnost zabývající se regenerací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro regeneraci polyesterových textilií a PET odpadu. Vlastní ji společností Technip Energies. Reju využívá technologii pocházející z výzkumu IBM a v rámci konečných zdrojů se snaží přijít s nekonečnými možnostmi. Firma usiluje o vytvoření globálního cirkulárního ekosystému pro recyklaci polyesterových textilií. Více informací najdete na stránce: https://www.reju.com/.

