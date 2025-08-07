Nová fakta ve věci údajného dotačního podvodu při čerpání prostředků z ROP. Vrchní soud může zvrátit kontroverzní rozsudek

Od vydání nepravomocného rozsudku uplynul více než rok a v tomto případu se objevily nové skutečnosti, které mohou původní rozsudek zvrátit. Jak vyplývá z podání adresovaného Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) z července 2024, v průběhu projednávání mohlo dojít k zásadním procesním chybám. Podle něj nebyly stavební projekty řádně odborně přezkoumány, důkazy obhajoby byly prvostupňovým soudem bezdůvodně odmítnuty a soud také rozhodl bez jasného výpočtu údajně vzniklé škody či bez vyjádření a přítomnosti poškozeného. Podnikatel Látal navíc podal v lednu 2025 trestní oznámení na konkrétní pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (ÚRR ROP SM), kteří podle něj manipulovali s průběžnou dokumentací projektů a mohli tímto svým postupem účelově vytvořit falešný základ pro následnou obžalobu.
Vrchní soud v Olomouci bude o odvolání rozhodovat 12. a 13. srpna 2025. Po letech nejistoty se tak naskýtá příležitost přezkoumat, zda byl prvostupňový rozsudek spravedlivý, nebo šlo o justiční omyl, jehož obětí se stal člověk, který – minimálně podle všech dostupných dokladů – žádný dotační podvod vědomě nespáchal. Bylo mu totiž cíleně komplikováno realizované projekty včas dokončit, aby mu dotace mohla být následně odňata a takto získané finanční prostředky se mohly použít na podporu jiných projektů.
Veřejnost se o tento případ i nadále zajímá, ale je potřeba si uvědomit, že spravedlivý soudní proces není privilegium, ale základní lidské právo. Pokud tedy nyní Vrchní soud přihlédne ke všem nově předloženým skutečnostem, může tak napravit křivdu, která poškozuje nejen jméno pana Látala, ale i důvěru občanů v právní stát.
Zdroj: Kolštejn a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.