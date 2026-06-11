Nová galerie v Praze ukáže až 115 děl Ivana Sedliského

Příběh z obýváku
Na konci 60. let koupil Antonín Černoch jeden ze Sedliského obrazů. Dílo viselo v obývacím pokoji v Chebu celá desetiletí a stalo se součástí rodinné paměti. Po otcově smrti se obraz proměnil v něco víc. Pro jeho syna Václava se stal impulsem začít sbírat malířovo dílo systematicky a cíleně.
Z jediného obrazu v obývacím pokoji vyrostla kolekce 115 děl, která se nyní poprvé představuje veřejnosti v ucelené podobě. „Sbírka vznikala postupně a její základ je spojený s osobní rodinnou vzpomínkou. Nejde o kolekci určenou k prodeji, ale o snahu uchovat a zpřístupnit dílo autora, který si to zaslouží. Výstava je pro mě způsobem, jak tuto kapitolu českého umění vrátit tam, kam patří," říká Václav Černoch, sběratel a iniciátor projektu.
Malíř, který šel proti proudu
Ivan Sedliský absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vratislava Nechleby, u nějž později působil jako osobní asistent. V době, kdy jeho generační souputníci mířili k abstrakci, zůstával věrný figuraci a portrétu. Proslul zejména ženskými portréty, nevyhýbal se ale ani monumentálním kompozicím věnovaným hercům, politikům nebo závodním jezdcům.
Jeho malba je charakteristická vícevrstvou technikou, místy obohacenou příměsí písku. Formuloval vlastní uměleckou teorii, kterou nazýval metarealismus. Vystavoval v Nizozemsku, Německu, Francii, Kanadě i Dánsku. Jeho díla se dostala do soukromých sbírek v Evropě i zámoří. Po jeho smrti v roce 1999 zájem o jeho dílo postupně utichl. Výstava v Michalské to chce změnit.
Monografie i výstava
Součástí projektu je publikace Ivan (Ivo) Sedliský: Příběh z obýváku, která mapuje autorovo dílo i cestu sbírky. Vychází v červnu 2026.
Výstava je přístupná na adrese Michalská 447/7, Praha 1. Otevřeno čtvrtek až neděle, 11.00–19.00, vstup zdarma.
Více informací na www.ivansedliskygallery.cz
Zdroj: Ivan Sedliský Gallery
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