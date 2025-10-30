Nová generace fitness. Element mění způsob, jak se v Česku hýbeme

Koncept stojí na jednoduché myšlence – cvičení má být přirozenou součástí dne, ne logistickou výzvou. Členství začíná už od 99 korun týdně, bez závazků a složitého papírování.. Vše se řeší online – od registrace až po vstup do gymu.
Prostory překvapí designem, velikostí i vybavením. Žádné zrcadlové stěny ani motivační slogany, ale klidný, světlý nebo tmavý interiér rozdělený do několika tréninkových zón – Strength, Function, Cardio, Core a Stretch. Element Gyms tak nabízí místo, kde se dá opravdu vypnout hlava a soustředit se jen na sebe. K tomu kompletní vybavení fitness stroji, Booty Builder a jednoručními činkami až do 100 kg.
„Síla nezačíná ve svalech, ale v hlavě,“ říká mezinárodní tým značky. Tato vize a snaha o dostupný přístup ke cvičení spolu s budováním komplexních služeb je základní strategií nejen v ČR.
Na této filozofii – „Live as you train“ – stojí celá značka. ELEMENT GYMS oslovuje generaci, která nehledá dokonalost, ale rovnováhu. Po Brně, Olomouci, Ostravě a Karviné, otevírá i nový klub v OC Palác Pardubice.
Rosteme rychle, ale s respektem k prostoru, lidem i smyslu pohybu.
Moderní fitness podle ELEMENT GYMS není o hluku, tlaku ani přetvářce.Je o pohybu, který dává smysl. www.elementgyms.cz