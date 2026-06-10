Nová generace kyberbezpečnosti: TeskaLabs představuje AI SIEM

Zatímco objem bezpečnostních dat každoročně roste exponenciálně, počet kvalifikovaných specialistů na kybernetickou bezpečnost zůstává omezený. Organizace tak stojí před zásadní výzvou: jak zvládat rostoucí množství hrozeb s omezenými zdroji. Odpovědí je právě AI SIEM od TeskaLabs. „Bezpečnostní analytici dnes tráví značnou část času tříděním falešných poplachů a rutinními úkony. Naším cílem bylo vytvořit řešení, které dokáže samostatně vyhodnocovat souvislosti, identifikovat skutečně kritické incidenty a pomáhat týmům soustředit se na to podstatné,“ říká Aleš Teska, ředitel TeskaLabs, který stojí za vývojem nového systému.
AI SIEM kombinuje pokročilé schopnosti detekce bezpečnostních událostí s inteligentní analýzou založenou na umělé inteligenci. „Zatímco běžné SIEM systémy dokážou upozornit na podezřelé události, AI SIEM jde o krok dál – automaticky vyhodnocuje souvislosti, propojuje informace z různých zdrojů a pomáhá analytikům rychle pochopit, co se v síti skutečně děje,“ vysvětluje Aleš Teska.
Umělá inteligence dokáže během několika sekund analyzovat rozsáhlé objemy dat, odhalovat skryté vzorce chování a identifikovat hrozby, které by mohly zůstat při manuálním vyhodnocování nepovšimnuty. Bezpečnostní týmy tak získávají nejen rychlejší přehled o situaci, ale také konkrétní doporučení pro další postup. Výsledkem je výrazné zkrácení času potřebného k detekci a vyšetření bezpečnostních incidentů, snížení počtu falešných poplachů a efektivnější využití kapacit bezpečnostních specialistů. Organizace díky tomu dokážou reagovat na hrozby rychleji, s menšími náklady a bez nutnosti neustále navyšovat počet odborníků, kterých je na trhu dlouhodobý nedostatek.
Mezi hlavní přínosy řešení patří:
- Automatická prioritizace bezpečnostních incidentů podle jejich závažnosti
- Inteligentní korelace událostí napříč celou IT infrastrukturou
- Výrazné omezení falešně pozitivních hlášení
- Rychlejší vyšetřování incidentů díky AI asistované analýze
- Vyšší efektivita bezpečnostních týmů bez nutnosti navyšování kapacit
- Automatická prioritizace incidentů podle skutečné míry rizika
- Rychlejší detekce kybernetických útoků a bezpečnostních anomálií
- AI asistované vyšetřování incidentů s návrhem dalších kroků
- Zkrácení času potřebného k reakci na bezpečnostní incidenty
- Lepší ochrana organizace před finančními, provozními i reputačními škodami
Novinka přichází v době, kdy umělá inteligence zásadně proměňuje nejen způsob vedení kybernetických útoků, ale také obranné strategie organizací po celém světě. AI SIEM od TeskaLabs představuje praktické využití umělé inteligence ve službách kybernetické bezpečnosti – nikoliv jako náhradu odborníků, ale jako jejich inteligentního partnera. „Budoucnost kybernetické bezpečnosti nebude stát pouze na větším množství dat nebo lidí. Bude stát na schopnosti efektivně využívat umělou inteligenci. AI SIEM je důkazem, že tato budoucnost začíná právě teď,“ dodává Aleš Teska, ředitel TeskaLabs.
Více informací o řešení AI SIEM naleznete na webových stránkách společnosti TeskaLabs – teskalabs.com.
Zdroj: TeskaLabs