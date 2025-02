Nová generace pojištění DEFEND Gap a DEFEND Truck Gap přináší ještě lepší ochranu

Nová generace pojištění DEFEND Gap proti ztrátě hodnoty osobních vozidel nově zahrnuje čtyři programy, které reagují na komplexní potřeby současných řidičů. Pro ty, co hledají maximální ochranu a sjednali si havarijní pojištění, jsou k dispozici varianty DEFEND Gap MAX a DEFEND Gap MAX GO.

Nově lze programy MAX sjednat pro vozidla až 10 let stará s pořizovací cenou až 6,000.000 Kč. Širší je i spektrum krytých rizik, která nově zahrnují také spoluúčast z havarijního pojištění. Navíc se hradí i související náklady se škodou z primárního pojištění ve výši 25.000 Kč v rámci limitu pojistného plnění. Standardem jsou již tři limity pojistného plnění až ve výši 1,500.000 Kč, aby si mohl každý vybrat podle svých potřeb, ať již vlastní luxusní vůz nebo levnější ojetinu.

Programy DEFEND Gap FLEX a DEFEND Gap FLEX GO nabízejí flexibilní ochranu zejména pro majitele starších vozidel, kteří si nechtějí sjednávat havarijní pojištění. Jsou k dispozici pro vozidla až 15 let stará s pořizovací cenou až 3,000.000 Kč. Zajistí efektivní ochranu před ztrátou hodnoty vozidla pro případ nezaviněné havárie, odcizení vozidla a nově i střetu se zvěří, požáru a parciální škody – to vše i bez nutnosti havarijního pojištění.

„Nová generace pojištění DEFEND Gap je výsledkem našeho závazku reagovat na měnící se potřeby našich zákazníků a obchodních partnerů. Díky širšímu krytí a větší flexibilitě mohou řidiči využívat optimální ochranu, která odpovídá jejich individuálním požadavkům. Naše produkty nyní pokrývají i speciální kategorie vozidel, jako jsou karavany, obytná vozidla nebo vozidla licencované taxislužby a odtahové služby, takže nabízíme skutečně komplexní řešení,“ říká Gabriela Motejzíková, Country Manager DEFEND INSURANCE pro Českou republiku.

Varianty „GO“ (DEFEND Gap MAX GO a DEFEND Gap FLEX GO) jsou unikátní tím, že nejsou bezprostředně vázány na nákup vozidla, a lze je uzavřít kdykoliv po uplynutí 6 měsíců od koupě vozidla.

V případě GAP pojištění pro nákladní vozidla DEFEND Truck Gap jsou v nabídce dva inovované programy DEFEND Truck Gap T-MAX a DEFEND Truck Gap T-MAX GO, které nabízí stejné krytí jako varianty MAX pro osobní vozy. I majitelé nákladních vozidel se tak mohou těšit na komplexnější ochranu i možnost sjednání pro širší spektrum vozidel.

„Naším cílem je nabízet zákazníkům špičková pojistná řešení, která chrání jejich finanční investici a umožňují jezdit bez obav. Věřím, že nová generace pojištění DEFEND Gap a DEFEND Truck Gap umožní našim partnerům oslovit širší segment zákazníků včetně těch nejnáročnějších a dále posílí naši pozici evropského lídra v oblasti doplňkového pojištění vozidel,“ uzavírá Gabriela Motejzíková, Country Manager DEFEND INSURANCE pro Českou republiku.

Více informací o pojištění DEFEND Gap a DEFEND Truck Gap najdete na webových stránkách www.defendinsurance.eu a u obchodních partnerů.

O DEFEND INSURANCE GROUP

Provozní společnosti DEFEND INSURANCE GROUP (DIG) jsou předními poskytovateli doplňkových pojistných produktů a likvidátory škod se zaměřením na prodloužené záruky, GAP pojištění, pojištění půjčeného vozidla a další inovativní produkty pro automobilový průmysl. Misí DEFEND je překonávat očekávání zákazníků poskytováním bezkonkurenčních pojistných řešení a špičkové zákaznické podpory, aby se mohli obávat méně a „Zažívat Více“. DEFEND tak významně přispívá k jejich spokojenosti a loajalitě k téměř 4000 partnerů napříč Českou republikou, Polskem, Maďarskem, Slovenskem, Velkou Británií, Pobaltím a Rumunskem. Od roku 2019 je DIG součástí americké pojišťovny Fortegra s prestižním hodnocením A- (Excellent) a její evropská dceřiná společnost Fortegra Europe Insurance Company je jejím hlavním pojistitelem. Další informace o skupině najdete na webu www.defendinsurance.eu nebo LinkedInu.

