Nová hvězda kuchyně? Horkovzdušné fritézy mění trh domácích spotřebičů, prodeje vzrostly o 77 %

Autor:
  11:23
Zlín 14. října 2025 (PROTEXT) - Horkovzdušné fritézy se staly hvězdou českých kuchyní. Ještě nedávno šlo o doplněk domácnosti určený především milovníkům hranolků, dnes však patří mezi velmi žádané kuchyňské spotřebiče. Trh s nimi zažívá mimořádný růst – v první polovině roku 2025 vzrostly jejich prodeje v DATARTu meziročně o 77 %. Za velkým zájmem nestojí jen snaha o úsporu energie a času, ale i proměna přístupu k vaření – směrem k rychlejšímu, zdravějšímu a udržitelnějšímu. Rozvoj této kategorie tak potvrzuje, že nejde jen o krátkodobý trend, ale o změnu každodenního vaření napříč generacemi.

Boom potvrzují čísla i chování zákazníků

Prodeje meziročně rostou už druhým rokem o desítky procent a trend zatím nejeví známky zpomalení. Analytici DATARTu předpokládají, že dynamika vydrží i v následujícím roce. Průměrná cena se pohybuje okolo 1800 Kč, což naznačuje, že zákazníci nenakupují impulzivně, ale volí promyšleně – dávají přednost kvalitním modelům s rozšířenými funkcemi, vícepatrovými koši nebo dvěma zásuvkami, které umožňují připravit celý oběd najednou. Zájem zákazníků zůstává silný po celý rok, přesto největší poptávka přichází tradičně před Vánoci. . „Vánoce sice zůstávají pro tuto kategorii vrcholem sezóny, ale jejich popularita je v DATARTu zřejmá celoročně – což potvrzuje, že fritézy nejsou jen sezónním hitem,“ říká Tomáš Zezula, manažer produktového marketingu DATART.

Češi hledají pohodlí, zdravější životní styl i úsporu

Horkovzdušná fritéza je spotřebičem, který reaguje na realitu českých domácností – nejistotu a tlak posledních let na úspory energie, nedostatek času a rostoucí zájem o zdravější vaření. Fritéza boduje také praktičností, kdy připraví hranolky bez oleje, upeče kuře, zeleninu i sladký dezert. Díky technologii horkého vzduchu spotřebuje méně elektřiny než klasická trouba a jídlo je hotové rychleji. „Šetření energií je jedním z častých argumentů při nákupu. Ve srovnání s troubou nebo sporákem dokáže horkovzdušná fritéza připravit stejné jídlo rychleji a s menší spotřebou elektřiny – což je pro české domácnosti v době kolísajících nejistot důležité,“ upřesňuje Zezula.

Nová kuchyňská kultura, nové technologie a funkce

Moderní modely horkovzdušných fritéz nabízejí ještě více funkcí, vícepatrové koše či varianty se dvěma zásuvkami, díky nimž lze připravit kompletní oběd najednou. Spotřebitelé oceňují i snadnou údržbu a množství příslušenství, na což výrobci i obchodníci reagují rychle: na trhu přibývá příslušenství, jako jsou silikonové formy, jehly na špízy či speciální pečicí papíry. Online komunity sdílejí stovky receptů a z fritézy se stává nejen úsporný spotřebič, ale i inspirace k experimentování v kuchyni.

Přestože horkovzdušné fritézy zažívají boom, české domácnosti se nevzdávají ani tradičních spotřebičů, jako jsou pečenky a remosky. Ty mají v tuzemsku dlouhou tradici a díky značkám jako je ETA se těší stabilní oblibě. Pečenky sice nevyužívají technologii horkého vzduchu, ale i ony bodují jednoduchostí, spolehlivostí a univerzálností. Právě proto si udržují pevné místo na trhu i vedle modernějších konkurentů.

Kdo si fritézu pořizuje?

Zákazníci přicházejí napříč generacemi. To, co dříve bývalo jen „hranolkovačem bez oleje“, se dnes proměnilo ve všestranného kuchyňského pomocníka, který v mnoha domácnostech nahrazuje troubu i pánev. „Typického uživatele nelze jednoznačně určit. Menší modely si pořizují jednotlivci do bytů, rodiny s dětmi volí větší multifunkční varianty a senioři oceňují jednoduché ovládání s mechanickými knoflíky. Hlavní motivací ke koupi je kombinace rychlosti, úspory energie a zdravějšího způsobu vaření,“ upřesňuje Zezula.

Vyhlídky na další rok

Na rozdíl od kávovarů nejsou fritézy statusovým symbolem, který by lidé ukazovali návštěvám. Přesto se z nich stává běžná součást moderních domácností. Podle analytiků zůstane kategorie jedním z nejrychleji rostoucích segmentů malých domácích spotřebičů minimálně do roku 2026. Teprve poté lze očekávat mírné ochlazení v důsledku nasycení trhu. „Horkovzdušné fritézy potvrdily, že se pevně usadily v českých domácnostech – staly se symbolem toho, jak lidé v době ekonomického tlaku hledají technologie, které spojují úsporu, pohodlí a zdravější životní styl. To si dobře uvědomují i výrobci, kteří přicházejí s novinkami. Mezi ty nejaktuálnější patří například model Philips NA552/00 s parní funkcí pro přípravu šťavnatějších a zdravějších pokrmů,“ uzavírá Zezula.

DATART je jedním z největších elektro prodejců v České republice a má více než 150 prodejen na českém trhu, více než tisíc elektrospecialistů a síť DATART dopravců. Je držitelem ocenění Mastercard Obchodník roku 2024 v kategorii elektro a pětinásobným držitelem titulu Nejdůvěryhodnější značka roku.

Zdroj: Datart

www.datart.cz

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z českých pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z českých pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Část odborů městského úřadu ve Valašském Meziříčí se v listopadu přestěhuje

Část odborů městského úřadu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se v listopadu přestěhuje. Lidé pak najdou odbory životního prostředí a územního plánování a...

14. října 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

Český sběratel představí výstavu o Freddiem Mercurym, otevře se 2026 v Budapešti

14. října 2025  12:55

GALERIE: Pražská záchranka otevřela největší základnu za osm milionů. Záchody vypadaly dříve pekelně

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy dokončila rekonstrukci základny v ulici 28. pluku v Praze 10, která je dnes největším stanovištěm z hlediska počtu sloužících posádek. Díky...

14. října 2025  12:42

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:39

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:39

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:38

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:38

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:38

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025  8:02,  aktualizováno  12:38

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Důkladná příprava na zimu: Sezonní servisní nabídka pro majitele vozů Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy

14. října 2025  12:35

Řidič na D35 u Olomouce ujel v protisměru dva kilometry, dostal pokutu 5500 Kč

Dva kilometry ujel v pondělí večer v protisměru na dálnici D35 u Olomouce pětatřicetiletý řidič osobního vozidla, na jehož nebezpečnou jízdu policii upozornil...

14. října 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.