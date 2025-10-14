Nová hvězda kuchyně? Horkovzdušné fritézy mění trh domácích spotřebičů, prodeje vzrostly o 77 %

Boom potvrzují čísla i chování zákazníků
Prodeje meziročně rostou už druhým rokem o desítky procent a trend zatím nejeví známky zpomalení. Analytici DATARTu předpokládají, že dynamika vydrží i v následujícím roce. Průměrná cena se pohybuje okolo 1800 Kč, což naznačuje, že zákazníci nenakupují impulzivně, ale volí promyšleně – dávají přednost kvalitním modelům s rozšířenými funkcemi, vícepatrovými koši nebo dvěma zásuvkami, které umožňují připravit celý oběd najednou. Zájem zákazníků zůstává silný po celý rok, přesto největší poptávka přichází tradičně před Vánoci. . „Vánoce sice zůstávají pro tuto kategorii vrcholem sezóny, ale jejich popularita je v DATARTu zřejmá celoročně – což potvrzuje, že fritézy nejsou jen sezónním hitem,“ říká Tomáš Zezula, manažer produktového marketingu DATART.
Češi hledají pohodlí, zdravější životní styl i úsporu
Horkovzdušná fritéza je spotřebičem, který reaguje na realitu českých domácností – nejistotu a tlak posledních let na úspory energie, nedostatek času a rostoucí zájem o zdravější vaření. Fritéza boduje také praktičností, kdy připraví hranolky bez oleje, upeče kuře, zeleninu i sladký dezert. Díky technologii horkého vzduchu spotřebuje méně elektřiny než klasická trouba a jídlo je hotové rychleji. „Šetření energií je jedním z častých argumentů při nákupu. Ve srovnání s troubou nebo sporákem dokáže horkovzdušná fritéza připravit stejné jídlo rychleji a s menší spotřebou elektřiny – což je pro české domácnosti v době kolísajících nejistot důležité,“ upřesňuje Zezula.
Nová kuchyňská kultura, nové technologie a funkce
Moderní modely horkovzdušných fritéz nabízejí ještě více funkcí, vícepatrové koše či varianty se dvěma zásuvkami, díky nimž lze připravit kompletní oběd najednou. Spotřebitelé oceňují i snadnou údržbu a množství příslušenství, na což výrobci i obchodníci reagují rychle: na trhu přibývá příslušenství, jako jsou silikonové formy, jehly na špízy či speciální pečicí papíry. Online komunity sdílejí stovky receptů a z fritézy se stává nejen úsporný spotřebič, ale i inspirace k experimentování v kuchyni.
Přestože horkovzdušné fritézy zažívají boom, české domácnosti se nevzdávají ani tradičních spotřebičů, jako jsou pečenky a remosky. Ty mají v tuzemsku dlouhou tradici a díky značkám jako je ETA se těší stabilní oblibě. Pečenky sice nevyužívají technologii horkého vzduchu, ale i ony bodují jednoduchostí, spolehlivostí a univerzálností. Právě proto si udržují pevné místo na trhu i vedle modernějších konkurentů.
Kdo si fritézu pořizuje?
Zákazníci přicházejí napříč generacemi. To, co dříve bývalo jen „hranolkovačem bez oleje“, se dnes proměnilo ve všestranného kuchyňského pomocníka, který v mnoha domácnostech nahrazuje troubu i pánev. „Typického uživatele nelze jednoznačně určit. Menší modely si pořizují jednotlivci do bytů, rodiny s dětmi volí větší multifunkční varianty a senioři oceňují jednoduché ovládání s mechanickými knoflíky. Hlavní motivací ke koupi je kombinace rychlosti, úspory energie a zdravějšího způsobu vaření,“ upřesňuje Zezula.
Vyhlídky na další rok
Na rozdíl od kávovarů nejsou fritézy statusovým symbolem, který by lidé ukazovali návštěvám. Přesto se z nich stává běžná součást moderních domácností. Podle analytiků zůstane kategorie jedním z nejrychleji rostoucích segmentů malých domácích spotřebičů minimálně do roku 2026. Teprve poté lze očekávat mírné ochlazení v důsledku nasycení trhu. „Horkovzdušné fritézy potvrdily, že se pevně usadily v českých domácnostech – staly se symbolem toho, jak lidé v době ekonomického tlaku hledají technologie, které spojují úsporu, pohodlí a zdravější životní styl. To si dobře uvědomují i výrobci, kteří přicházejí s novinkami. Mezi ty nejaktuálnější patří například model Philips NA552/00 s parní funkcí pro přípravu šťavnatějších a zdravějších pokrmů,“ uzavírá Zezula.
Zdroj: Datart
